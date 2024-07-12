От 40 млн евро до 500 тысяч. Ужасный трансферный провал МЮ

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вчера, 09:09

Каталонцы рассчитывают на преображение Донни.

Роль «десятки» и большие сомнения

Из сказочного «Аякса»-18/19 дорогу в большие клубы прорубили многие таланты – де Йонг оказался в «Барсе», де Лигт к этому моменту успел сменить Турин на Мюнхен и теперь посматривает в сторону Манчестера, где уже играют Мартинес и Онана. А раньше Лисандро и Андре состав манкунианцев пополнил Донни ван де Бек. Сейчас это один из примеров неудач «красных дьяволов» на рынке, от которого удалось избавиться.

Сомнения в том, что хавбек раскроется, были уже тогда. Проблема была в строго определённом амплуа, лишь в рамках которого от Донни сохранялась максимальная польза. Эффективно использовать его можно лишь в «4-2-3-1» под нападающим. Это «десятка» – но современная, обладающая мобильностью и готовая отрабатывать в обороне. Плюс это не лидер, который потащил бы команду за собой, а просто добротный исполнитель, который раскрывается в окружении других звёзд и теряется без них. Топ-клубам с такими игроками приходится быть особенно аккуратными – иначе интегрировать его не удастся, сделка провалится. МЮ Сульшера не стал подстраиваться под игрока, а ван де Бек не смог подстроиться под МЮ и захандрил.

Тен Хаг не помог с реабилитацией

19 матчей, 513 минут на поле, гол и ассист – показатели Донни в первый сезон за «Юнайтед», которые так и остались лучшими. С тех пор – стремительная стагнация, которую не остановила даже аренда в «Эвертон». И приход тен Хага. Эрик работал с полузащитником в «Аяксе» – он и раскрыл игрока. Логично было ожидать, что менеджер встроит-таки хавбека в систему – он-то знает, как его использовать.

Но этого не произошло. Позиция «десятки» уже была занята Бруну, Донни – не в той весовой категории, чтобы ради него оставлять лидера на скамейке. Плюс к болезненному «Юнайтед» пока что с Роналду приходилось подходить особенно чутко. До ван де Бека уже никому не было дела. В минувшем сезоне его снова отпустили в аренду – теперь в «Айнтрахт». Там хавбек тоже не показал ничего интересного.

Надо взять пример с Гринвуда

Оттягивать с трансфером было просто некуда – если бы «Юнайтед» не нашли для Донни покупателя этим летом, следующим отпустили бы его бесплатно (тогда истекал контракт). А аренды не принесли никакой пользы – это позволило «Жироне» забрать затерявшегося игрока за бесценок.

Донни из этого перехода надо выжать максимум. Ла Лига хорошо подходит для реабилитации своей карьеры – особенно если для этой цели выбираешь скромный коллектив. Ещё на слуху пример Мэйсона Гринвуда. Карьеру вингера сильно подкосила история с судебными разбирательствами – на фоне обвинений в изнасиловании своей девушки МЮ поставил на игроке крест. После снятия обвинений пришлось искать место для «перезапуска». «Хетафе» подошёл как нельзя лучше. В клубе нет такого давления, которое бы ощущалось в гранде – при этом Гринвуд оставался сильным игроком, поэтому быстро стал лидером «тёмно-синих».

Мэйсон в минувшем чемпионате сыграл 33 матча. Забил восемь мячей и отдал шесть ассистов. На этом фоне появился интерес испанских топ-клубов, летом начались переговоры между МЮ и «Марселем». Да инцидент по-прежнему мешает потенциальным сделкам – но карьера Мэйсона заиграла новыми красками. Ван де Беку есть, кого взять за пример.

Приходит в сыгранную команду-джокер

Тем более полузащитник идёт по похожему пути. Топ-клубы им уже не интересуются – и это даже хорошо. Благодаря резкой стагнации и неоправданным ожиданиям ценник на игрока крайне низкий – и это развязывает руки симпатичным, но скромным коллективам. У «Жироны» не такие уж большие ресурсы, они живут по средствам. Поэтому приобретение за 500 тысяч евро игрока, которого сам МЮ подписывал за 39 млн, – большая удача.

При этом собрался добротный и перспективный коллектив. Главный плюс – сыгранность. На данный момент «бело-красные» почти полностью сохраняют свой костяк – топ-бомбардира публично отказался продавать директор, высокий уровень показали Савио, Стуани, Цыганков и другие. Самое главное – остаётся тренер, который работает с коллективом ещё с момента, когда те играли в Сегунде. Это Мичел создал команду, которая пробилась в Ла Лигу. И он же на этой базе добился оглушительного успеха в минувшем сезоне (борьба с «Реалом», «Барсой», «Атлетико», итоговое третье место). Жиронцы избегают ошибок похожих клубов – и на новой высоте стремятся сохранить костяк, чтобы не провалиться. Ван де Бек попадает в окружение сильных исполнителей, которые помогут раскрыться.

Есть пара «но»

В любом случае от полузащитника потребуются титанические усилия и характер, потому что он будет бороться не только со своими внутренними демонами – но и с демонами, с которыми предстоит столкнуться его новой команде.

Бронза Ла Лиги в минувшем сезоне – всё же аномалия, не объективный уровень «бело-красных». Теперь настраиваться на них будут по-другому – при этому у клуба нет того опыта и запаса мощности, чтобы называться грандом. После подобной аномалии каталонцы прежде всего будут бороться с откатом.

А он ещё вероятнее и потому, что нагрузка на команду только возрастёт. «Жирона» не стала постепенно продвигаться в еврокубках – и предпочла сразу пробиться в ЛЧ . Это два топ-турнира, идущих параллельно (а ведь ещё надо играть в Кубке). Чтобы держать марку в обоих, нужны – опять же – опыт и качественная ротация. «Жироне» не хватает ни того, ни другого – так что и уровень сопротивления будет запредельный.

Наконец, остаётся риск потерять кого-то из костяка (капитан уже перешёл в «Байер») или главного тренера. Мичел вряд ли уйдёт по ходу сезона – а вот игроков вполне могут увести и зимой. Резюмируя – ван де Беку повезло попасть в играющий коллектив, не находящийся при этом под феноменальным давлением. Но зону турбулентности пройти в любом случае придётся.