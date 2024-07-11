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«Сент-Этьен» подписал нападающего сборной Грузии

вчера, 22:59

Нападающий Зурико Давиташвили перешёл из «Бордо» в «Сент-Этьен».

Футболист сборной Грузии подписал контракт с новым клубом до 2028 года с возможностью продления на ещё один сезон.

Форвард выступал в России за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал».

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Все комментарии
b7a8jr8pqcqa
b7a8jr8pqcqa
сегодня в 00:28
Желаю успехов и в дальнейшем!
vwqam66tzdvq
vwqam66tzdvq
сегодня в 00:27
Поднялся паренёк)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:21
Помню его по тульскому Арсеналу в РПЛ и вот уже до Лиги 1 дорос парень. У Грузии сейчас хорошее поколение нападающих: Кварацхелия, Микаутадзе, Давиташвили и все теперь играют в топ лигах. Мощная линия атаки. Может и за выход на Чемпионат мира грузины смогут побороться. На Евро их сборная хорошо себя показала.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Он играл в Бордо-середняке Лиги2. теперь перешел в Сенть-Этьен, е
который вышел в Лигу 1. Команда лифт ,ю ходит вверх-вниз постоянно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:04
круто!!!
любимый французский клуб бело-зеленые цвета как у Терека))
и покупает одного из грузинских игроков, игра которого очень нравится.
надеюсь, Зурико раскроет весь свой талант в Сент Этьене.
удачи!!!
Гость
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