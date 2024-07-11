«Сент-Этьен» подписал нападающего сборной Грузии

Нападающий Зурико Давиташвили перешёл из «Бордо» в «Сент-Этьен».
Футболист сборной Грузии подписал контракт с новым клубом до 2028 года с возможностью продления на ещё один сезон.
Форвард выступал в России за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал».
Нападающий Зурико Давиташвили перешёл из «Бордо» в «Сент-Этьен».
Футболист сборной Грузии подписал контракт с новым клубом до 2028 года с возможностью продления на ещё один сезон.
Форвард выступал в России за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал».
любимый французский клуб бело-зеленые цвета как у Терека))
и покупает одного из грузинских игроков, игра которого очень нравится.
надеюсь, Зурико раскроет весь свой талант в Сент Этьене.
удачи!!!
любимый французский клуб бело-зеленые цвета как у Терека))
и покупает одного из грузинских игроков, игра которого очень нравится.
надеюсь, Зурико раскроет весь свой талант в Сент Этьене.
удачи!!!