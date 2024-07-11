«Сент-Этьен» подписал нападающего сборной Грузии

1720727946

вчера, 22:59

Нападающий перешёл из «Бордо» в «Сент-Этьен».

Футболист сборной Грузии подписал контракт с новым клубом до 2028 года с возможностью продления на ещё один сезон.

Форвард выступал в России за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал».