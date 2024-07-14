Король Испании хочет, чтобы травмированный Гави посетил финал Евро-2024

Король Испании Филипп VI обратился к полузащитнику «Барселоны» Гави, сообщив ему, что с нетерпением ждёт встречи с ним на финале чемпионата Европы 2024 года с Англией в Берлине.
По информации источника, футболист посетит игру. Хавбек продолжает восстанавливаться от травмы передней крестообразной связки и повреждения бокового мениска, которую получил в ноябре прошлого года.
Финал Евро также посетит спортивный директор каталонского клуба Деку.
Гави, подпиши еще одну футболку короля для старшей дочери))) как близок шанс превратит Барселону в королевский клуб.
Гави, подпиши еще одну футболку короля для старшей дочери))) как близок шанс превратит Барселону в королевский клуб.