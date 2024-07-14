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Король Испании хочет, чтобы травмированный Гави посетил финал Евро-2024

вчера, 16:25
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Король Испании Филипп VI обратился к полузащитнику «Барселоны» Гави, сообщив ему, что с нетерпением ждёт встречи с ним на финале чемпионата Европы 2024 года с Англией в Берлине.

По информации источника, футболист посетит игру. Хавбек продолжает восстанавливаться от травмы передней крестообразной связки и повреждения бокового мениска, которую получил в ноябре прошлого года.

Финал Евро также посетит спортивный директор каталонского клуба Деку.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:53
Ну это Вы зря!каталонская Барса никогда не будет королевским клубом!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:00
принцесса Астурийская реально невероятно красивая, очень обаятельная и приятная девушка.
Гави, подпиши еще одну футболку короля для старшей дочери))) как близок шанс превратит Барселону в королевский клуб.
ayvtng5vaz78
ayvtng5vaz78
вчера в 17:52
Аж король Испании беспокоится за Гави
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:52
Гави жалко конечно... Сломался в раннем возрасте
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:51
От такого приглашения наверное отказаться нельзя...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:35
Вспомнились слова Аршавина- Это ваши проблемы...
Гость
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