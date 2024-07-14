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На финале Евро-2024 ожидается около 50 тысяч болельщиков из Англии

вчера, 13:44
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

По информации источника, накануне финала чемпионата Европы 2024 года в Германии не ощущается ажиотажа.

Интерес у местных жителей к турниру после вылета национальной команды ощутимо снизился, об этом, в частности, говорит статистика посещения местной фан-зоны. Во время группового этапа и первых матчей плей-офф количество посетителей столичной фан-зоны стабильно превышало 100 тысяч человек, а на полуфиналы пришло менее 50 тысяч.

В финале турнира в Берлине сыграют Испания и Англия. Накануне встречи в город стали стягиваться болельщики обеих сборных, но на улицах они были почти незаметны: гости небольшими группами разбрелись по городу, посещая местные достопримечательности.

Из Англии на финальный матч ожидается прибытие около 50 тысяч человек, несмотря на то, что у трети из них нет билетов на поединок. Испанских болельщиков будет в четыре раза меньше, однако они планируют ярко поддержать команду — в частности, устроив красочный проход перед встречей.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:35
Болеть буду, естественно за ФУТБОЛ, т. е. за испанцев, но выражусь словами из какого-то юмористического рассказа Аркадия Арканова: "Думаю, что чемпионом станет Спартак, хотя я сам болею за Торпедо".
Denis Miganov 1
Denis Miganov 1
вчера в 21:04
Испания сильнее и должна выиграть, но у меня вещие сны, и приснилось что Англия сегодня победит с минимальным перевесом
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:42, ред.
Это не нам сообщение....
А судьям....

Радостный пьяный англичанин менее вреден и вандален...чем расстроенный пьяный англичанин....

Берлин после поражения англичан
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:30
Лишь бы не устроили пьяный дебош как они любят делать. Полиции надо усилить меры безопасности.
valt134
valt134 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:23
Поддерживаю…
valt134
valt134
вчера в 19:21
Англичане умеют»болеть». Пива будет выпито немало. Стычки будут еще до матча. Ну и, соответственно, после него. Причем в независимости от того победят англичане или нет. Замес будет знатный! Не завидую местной полиции.
nukaj42z29sz
nukaj42z29sz
вчера в 16:11
Беспорядков похоже не избежать. Полиция в полной готовности.
Capral
Capral
вчера в 15:47, ред.
Сенатов.

Помнишь замечательный советский боевик "Пираты 20-го века"? Ну так вот, там, один советский матрос (Ерёменко мл.) другому сказал: "пусть твой червяк заткнётся".

В данном случае, Сенатов- я за твоего червяка!!!!!!! Хотя, свежо предание...)))
Юра Шатунов
Юра Шатунов
вчера в 15:25
опять все бордели займут
Вещий
Вещий
вчера в 14:56
Ну все работы у полиции будет работы за гланды....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:49, ред.
.... с арбалетами, луками и ... в рыцарских доспехах. )
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 14:46
При любом исходе, после матча Берлин ожидает разгром. Худшее, что могло случиться для местных, это выход англичан в финал.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:58
Вообще надо запрещать Англичанам посещать матчи
Гость
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