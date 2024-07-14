На финале Евро-2024 ожидается около 50 тысяч болельщиков из Англии

1720953856

вчера, 13:44

По информации источника, накануне финала чемпионата Европы 2024 года в Германии не ощущается ажиотажа.

Интерес у местных жителей к турниру после вылета национальной команды ощутимо снизился, об этом, в частности, говорит статистика посещения местной фан-зоны. Во время группового этапа и первых матчей плей-офф количество посетителей столичной фан-зоны стабильно превышало 100 тысяч человек, а на полуфиналы пришло менее 50 тысяч.

В финале турнира в Берлине сыграют Испания и Англия. Накануне встречи в город стали стягиваться болельщики обеих сборных, но на улицах они были почти незаметны: гости небольшими группами разбрелись по городу, посещая местные достопримечательности.

Из Англии на финальный матч ожидается прибытие около 50 тысяч человек, несмотря на то, что у трети из них нет билетов на поединок. Испанских болельщиков будет в четыре раза меньше, однако они планируют ярко поддержать команду — в частности, устроив красочный проход перед встречей.