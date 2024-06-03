Винисиус против Беллингема и невероятный Хуммельс. Главные футболисты Лиги чемпионов 2023/24

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сегодня, 00:40

Называем героев в разных номинациях.

Вратарь

Андрей Лунин («Реал») – сюрприз сезона

Когда Перес дал добро на подписание Кепы после травмы Куртуа, то все в Испании посчитали, что Лунин останется на лавке. Но Андрей выбился в основу и стал героем в сложнейших для «Реала» матчах Лиги чемпионов. Лунин не смог сыграть в финале, ведь простудился накануне, а Куртуа подготовился к матчу. И это не меняет события плей-офф, где был явный герой.

Альтернатива: Кобель («Боруссия»).

Защитники

Дани Карвахаль («Реал») – герой финала

Вчера Карвахаль сделал особенным вечер в Лондоне для близняшек Мелани и Дафне. Эти сестры – жены Карвахаля и Хоселу. Сын нападающего «Реала» рыдал в объятиях папы после победы, ведь Хоселу спас игру против «Баварии». А защитник Карвахаль перевернул игру в финале против другого немецкого клуба. Огрехи в защите были, но Дани обновил свой рекорд.

Альтернатива: Киммих («Бавария»).

Матс Хуммельс («Боруссия») – подкаты года

Красавец. Без его участия «Боруссия» не смогла бы выйти в финал. Жаль, что наглый молодой тренер Нагельсманн не взял Матса на домашний для немцев Евро-2024. Но в Лиге чемпионов центральный защитник прошел большой путь. Пусть в финале не получилось сыграть на ноль, Хуммельс остался королем возвратов мяча, чистых отборов и шикарных подкатов.

Альтернатива: Пепе («Порту»).

Антонио Рюдигер («Реал») – весельчак Кубка

Оборону «Реала» сложно назвать образцовой. Но Рюдигеру приходилось играть с разными напарниками, постоянно адаптироваться. Также именно Антонио создал камбэк с «Баварией». отдал победный голевой пас на Хоселу. И, помимо действий на поле, немец веселил всю команду. Эта роль намного важнее, чем многим кажется. Рюдигер в ответе за настрой «Реала».

Альтернатива: Шлоттербек («Боруссия»).

Давид Раум («Лейпциг») – молния сезона

Маатсен вчера выдал пас на Беллингема, левый защитник «Боруссии» начал голевую атаку «Реала». И хотя до этого у молодого голландца были удачные матчи в ЛЧ , у Раума из «Лейпцига» результаты даже лучше. Результативный левый латераль едва не выбил «Реал». Также Давид классно сыграл в поединках группового этапа, где «Лейпциг» уступил только Гвардиоле.

Альтернатива: Маатсен («Боруссия»).

Полузащитники

Родри («Манчестер Сити») – солидность года

Какие тут могут быть варианты? Можно похвалить Мерино из клуба «Реал Сосьедад», провел классный турнир. У «Реала» опорники менялись, а у «Боруссии» немного иначе построен центр поля. Так что выбираем одного из лучших футболистов всего сезона. Родри умудряется оставаться в фокусе внимания, хотя вокруг него мир атакующей игры в составе «Манчестер Сити».

Альтернатива: Мерино («Реал Сосьедад»).

Тони Кроос («Реал») – метроном турнира

Кроос завершил клубную карьеру, больше не будет матчей в футболке «Реала». Ушел победителем. Отношение к Тони в команде хорошо показывают объятия Лунина и Алабы. Словно прощались с любимым дядей, который уезжает надолго. Кроос провел идеальный сезон, оставшись собой. Точность пасов немца в Лиге чемпионов – 95 %, выдавал по 74 штуки за игру.

Альтернатива: Джан («Боруссия»).

Джуд Беллингем («Реал») – прорыв Кубка

В прошлом сезоне Беллингем не был так хорош в ЛЧ , хотя забил 4 мяча в составе «Боруссии». Теперь в футболке «Реала» и 4 гола, и 5 результативных передач. В плей-офф Беллингем мог сыграть заметно лучше. Но если учитывать черновую работу – хавбек Джуд участвует в командном прессинге, то получаете одного из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

Альтернатива: Забитцер («Боруссия»).

Нападающие

Винисиус Жуниор («Реал») – наглец сезона

Конкурент Беллингема в борьбе за «Золотой мяч». И в хорошем смысле наглец, и в плохом тоже. Не все герои белые и пушистые. Винисиус невероятно эффективный в решающий момент. Жуниор первый после Месси игрок не старше 23 лет с голами в двух разных финалах Лиги чемпионов. И первый бразилец, который отличился в двух таких матчах.

Альтернатива: Фоден («Манчестер Сити»).

Харри Кейн («Бавария») – «везунчик» года

Надеемся, Кейн с иронией воспринимает свои приключения по пути к клубным трофеям. Иначе сойдет с ума от тотальной несправедливости. Кто только ни выигрывал Лигу чемпионов. Но не Кейн. Зато взял «Золотую бутсу», шикарно сыграл в Бундеслиге, хотя и увидел чемпионство «Байера». У англичанина 8 голов в ЛЧ после 16 ударов в створ, он эффективнее, чем Холанд.

Альтернатива: Гризманн («Атлетико»).

Килиан Мбаппе ( ПСЖ ) – самурай турнира

Автор 8 голов и 2 ассистов, рекордсмен турнира по xG. Понятно, что парижане и лично Мбаппе провалились против «Боруссии», застряли в шаге от любопытного финала француза против будущего клуба. А до этого ПСЖ страдал в «группе смерти», и без помощи нападающего команда Энрике могла вылететь в Лигу Европы. Мбаппе может лучше, но это голевая машина.

Альтернатива: Родриго («Реал»).

Главный тренер

Карло Анчелотти («Реал») – маэстро века

Хвалим Терзича за достойную работу в группе и плей-офф, но папа Карло – король Лиги чемпионов. У итальянца седьмой Кубок в жизни, пятый в качестве тренера. Анчелотти выиграл 78 % финалов в карьере, 21 из 27. Для сравнения, у Моуриньо 18 побед в 29 играх, а у Фергюсона 29 в 46. Анчелотти давно в списке величайших тренеров, ещё и ведёт себя достойно.

Альтернатива: Терзич («Боруссия»).

Любимцы публики. «Боруссия»

Немецкие фанаты пронесли на стадион файеры и устроили зажигательное шоу. «Желтая стена» помогала Дортмунду атаковать ворота «Реала», заставили Анчелотти нервничать. Терзич достойно дрался, футболисты «Боруссии» прыгнули выше головы. Стали любимцами публики, но не увезут домой Кубок. Таковы суровые правила Лиги чемпионов. Играют все – побеждает «Реал». Но триумфаторам пришлось пахать в плей-офф. Так что пот пролит, силы были на исходе, а характер показали несколько раз подряд. Ещё один хороший сезон в Лиге чемпионов.