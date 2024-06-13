Двадцать пятая команда чемпионата Европы. Де Йонг, Магуайр и Гави в самой обидной сборной турнира

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13 июня 2024, 19:38

С таким составом точно вышли бы в плей-офф.

Каждый крупный турнир недосчитывается звезд. Одни не проходят отбор, как Холанд и Эдегор, другие не вписываются в представление тренеров о прекрасном, как Нкунку в сборной Франции. Наконец, остается самая обидная категория футболистов, обделенных вниманием на крупном летнем форуме. Речь о травмированных игроках и тех, кто не успел оправиться после выхода из лазарета. В этот раз набор невероятно сильных исполнителей. Представим полноценную заявку из 26 фамилий.

Вратари

Тибо Куртуа (Бельгия)

Бельгийский ветеран официально не готов играть на Евро якобы по состоянию здоровья. При этом не пропустил в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Д. Глупая история, а причина в отношениях тренера Бельгии Тедеско и голкипера. Куртуа обиделся, когда ему не досталась капитанская повязка. Тибо пропустит Евро-2024, где у его поколения последний шанс на триумф.

Резерв. Сэм Джонстон (Англия), Ник Поуп (Англия).

Защитники

Люка Эрнандес (Франция)

Универсальный защитник ПСЖ и сборной Франции получил жесткую травму в полуфинале ЛЧ против «Боруссии». Его брат Тео из «Милана» оказался в заявке Франции, а Люка будет зрителем. Чемпион мира – сильный футболист, готовый выйти в центре обороны и на левом фланге. У французов высокая конкуренция, но Люка мог играть в основе за спиной у Мбаппе.

Харри Магуайр (Англия)

Англичанин очень расстроен. Саутгейт и врачи решили, что Харри не успеет восстановиться. В обороне рядом со Стоунзом будет новый футболист, а противоречивый защитник МЮ будет болеть за «Трех львов» вместе с миллионами фанатов по всему миру. Магуайр за сборную часто старался играть строже и качественнее, чем получалось за «красных дьяволов», это потеря.

Джорджо Скальвини (Италия)

Потеря для европейского футбола, ведь Скальвини получил глупую травму и не увидим его в деле на Евро. Упрямый Гасперини – тренер «Аталанты», выпустил игрока в перенесенном матче Серии А. «Аталанте» не нужна была победа, но наставник рискнул здоровьем Джорджо. Результат – разрыв «крестов», пропустит всю первую часть следующего клубного сезона.

Бен Чилуэлл (Англия)

У Шоу непросто выиграть конкуренцию по пути в основу сборной Англии, если у Люка нет проблем со здоровьем. Но Бен выбыл из этой борьбы досрочно. Защитник «Челси» получил очередную травму колена. Проблемы со здоровьем мешали ему набрать оптимальную форму, поэтому на Евро его не будет, как и голландца Тимбера из «Арсенала», который не успел набрать форму.

Резерв: Мэтти Кэш (Польша), Франческо Ачерби (Италия), Журрьен Тимбер (Нидерланды), Дестини Удоджи (Италия).

Полузащитники

Френки Де Йонг (Нидерланды)

Сначала расскажем о самом глупом повреждении в этом составе накануне Евро. Чешский хавбек Садилек упал с велосипеда, повредил ногу и не сыграет на турнире. У Де Йонга всё банальнее – Френки не успел залечить травму голеностопа. Может, хавбеку «Барселоны» пора сменить клуб? В Каталонии голландца преследуют неудачи на поле, а также за его пределами.

Давид Алаба (Австрия)

Давид умеет играть не только в центре обороны, где обитает в последние годы, выступая за «Реал» и «Баварию», но и в середине поля. Алаба – главная звезда сборной Австрии, пропустит Евро из-за сложной травмы, полученной ещё в декабре. Хотя официально вышел из лазарета в конце мая, не успевает набрать форму к чемпионату в знакомой для него Германии.

Гави (Испания)

Обидно за голландца де Рона, игрок «Аталанты» получил травму сравнительно недавно. Но не стоит также забыть о бедняге Гави. Разносторонний испанец в ноябре получил полный разрыв крестообразной связки. Страшная травма выбила юного хавбека на много месяцев. Хотя восстановление идёт неплохо, на Евро-2024 талантливый 19-летний парень сыграть не сможет.

Резерв: Мартен де Рон (Нидерланды), Михал Садилек (Чехия), Александр Павлович (Германия), Отавио (Португалия), Льюис Фергюсон (Шотландия).

Нападающие

Серж Гнабри (Германия)

Травма может сорвать переход Гнабри в другой клуб в ближайшие недели. В «Баварии» Сержу не всегда приятно и уютно, ведь высокая конкуренция. Посмотрим на оценки его персоны со стороны тренера Компани, а пока Гнабри занимается восстановлением от травмы. Мусиала и Вирц в основе, но не забывайте о потенциальном титуле. Теперь Серж точно не получит медаль.

Доменико Берарди (Италия)

Не считая Холанда, многие элитные форварды сыграют на турнире. Но есть толковый Берарди из «Сассуоло», которому помешала операция на сухожилие. Играл в квалификации за команду Спаллетти, но подвел «ахилл». Так что 29-летнего нападающего нет в заявке, как и ветерана Иммобиле, ещё одного чемпиона Европы. Чиро почти здоров, но Спаллети его не вызывает.

Тейн Копмейнерс (Нидерланды)

Разносторонний атакующий полузащитник «Аталанты» пережил кошмарные секунды, когда врачи представили ему результаты обследования и анализов. На восстановление мышц в паху понадобится месяц, так что Тейн не поможет сборной Нидерландов ни в центре поля, ни в оттяжке в атаке. Куман потерял многих важных футболистов накануне чемпионата Европы.

Резерв: Иско (Испания), Николо Дзаньоло (Италия), Йереми Пино (Испания) Аркадуиш Милик (Польша).

Обидно за молодого хавбека «Болоньи» Фергюсона – Шотландия не всегда в финальных частях крупных турниров, но Льюис упускает историческую возможность. Жаль, что опытный Иско после классного сезона в «Бетисе» не сыграет на Евро. Если Саутгейт оставил за бортом целую команду, поскольку даже без травм у Англии огромная конкуренция, то для многих сборных потери по состоянию здоровья могут оказаться решающими. Не у всех такая глупая история, как у Куртуа и Тедеско, иногда причина в сложных травмах, как у Гави и Скальвини.