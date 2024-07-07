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Педри принял извинения Крооса за нанесённую травму

вчера, 22:42

Полузащитник сборной Испании Педри отреагировал на извинения экс-хавбека национальной команды Германии Тони Крооса за нанесённую травму в матче этих команд (2:1 в пользу Испании). На своей странице в соцсетях Педри оставил следующий комментарий:

Я прибыл в Германию на Евро-2024 и останусь здесь до конца. Мечта, вне всяких сомнений, продолжает жить.

На этой неделе настала моя очередь подбодрить и поддержать эту большую семью, которой является сборная Испании. Ваша поддержка, как и в целом поддержка в мой адрес, просто невероятны. Худшее позади, и я начинаю идти к тому, чтобы быть готовым к возвращению в «Барселону».

Тони Кроос, спасибо за твои слова. Это футбол, и порой такое происходит. Твоя карьера и достижения останутся навсегда.

Просто хочу сказать еще одну вещь: ВПЕРЕД, ИСПАНИЯ!

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:45
Педри - это сильно !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:23, ред.
В том приснопамятном матче Кроос "вышел из берегов", напомнив мне героя песни "Песняров" " Косил Ясь конюшину", кося игроков Испании направо и налево при полном попустительстве г-на Тэйлора. Именно последний во многом виноват, что Педри пропустит полуфинал, а возможно, и финал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:20
Принял извинения и это хорошо.
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