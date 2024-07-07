Педри принял извинения Крооса за нанесённую травму

Полузащитник сборной Испании отреагировал на извинения экс-хавбека национальной команды Германии за нанесённую травму в матче этих команд (2:1 в пользу Испании). На своей странице в соцсетях Педри оставил следующий комментарий:

Я прибыл в Германию на Евро-2024 и останусь здесь до конца. Мечта, вне всяких сомнений, продолжает жить.

На этой неделе настала моя очередь подбодрить и поддержать эту большую семью, которой является сборная Испании. Ваша поддержка, как и в целом поддержка в мой адрес, просто невероятны. Худшее позади, и я начинаю идти к тому, чтобы быть готовым к возвращению в «Барселону».

Тони Кроос, спасибо за твои слова. Это футбол, и порой такое происходит. Твоя карьера и достижения останутся навсегда.

Просто хочу сказать еще одну вещь: ВПЕРЕД, ИСПАНИЯ!