Роналду расплакался прямо на поле после незабитого пенальти в ворота Облака

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 105-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении. Удар нападающего парировал вратарь Ян Облак.
Вскоре после этого прозвучал свисток об окончании 1-го дополнительного тайма. Роналду был сильно расстроен своей неудачей и расплакался прямо на футбольном поле. Игрока утешали его товарищи по команде и тренерский штаб.
В итоге игра завершилась в серии пенальти победой Португалии. Роналду забил один из голов.
Вот если бы было так - "Не забивший пенальти Рональду долгим взглядом посмотрел вдаль, лицо его затвердело, скулы напряглись, и он пошёл успокаивать своих партнёров из-за незабитого им пенальти, говоря им "ничего-ничего, всё равно МЫ ВЫИГРАЕМ ЭТОТ МАТЧ!"
Я бы оч-ч-чень удивился. И даже больше, но это уже нецензурное слово. )))))
Вот если бы было так - "Не забивший пенальти Рональду долгим взглядом посмотрел вдаль, лицо его затвердело, скулы напряглись, и он пошёл успокаивать своих партнёров из-за незабитого им пенальти, говоря им "ничего-ничего, всё равно МЫ ВЫИГРАЕМ ЭТОТ МАТЧ!"
Я бы оч-ч-чень удивился. И даже больше, но это уже нецензурное слово. )))))
В поисках рекордов, он уже штампует антирекорды. Португалам нужен тренер со стальными яйцами, который сможет посадить дайвера на лавку или запретить ему бить штрафные. Иначе команде больше вреда, чем пользы...
В поисках рекордов, он уже штампует антирекорды. Португалам нужен тренер со стальными яйцами, который сможет посадить дайвера на лавку или запретить ему бить штрафные. Иначе команде больше вреда, чем пользы...