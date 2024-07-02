Роналду расплакался прямо на поле после незабитого пенальти в ворота Облака

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сегодня, 00:52

Форвард сборной Португалии не реализовал пенальти на 105-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении. Удар нападающего парировал вратарь .

Вскоре после этого прозвучал свисток об окончании 1-го дополнительного тайма. Роналду был сильно расстроен своей неудачей и расплакался прямо на футбольном поле. Игрока утешали его товарищи по команде и тренерский штаб.

В итоге игра завершилась в серии пенальти победой Португалии. Роналду забил один из голов.