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Роналду расплакался прямо на поле после незабитого пенальти в ворота Облака

сегодня, 00:52
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб СловенияСловенияЗакончился после серии пенальти

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 105-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении. Удар нападающего парировал вратарь Ян Облак.

Вскоре после этого прозвучал свисток об окончании 1-го дополнительного тайма. Роналду был сильно расстроен своей неудачей и расплакался прямо на футбольном поле. Игрока утешали его товарищи по команде и тренерский штаб.

В итоге игра завершилась в серии пенальти победой Португалии. Роналду забил один из голов.

Роналду расплакался прямо на поле после незабитого пенальти в ворота Облака

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 13:17
Нормальные эмоции. Что бы это прочувствовать, надо быть на его месте. А нам этого не дано. Так что оставьте Великого Футболиста в покое, всё бывает в этой жизни.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:00
Я сам, таких тонкостей по минутам не помню. Залез в поисковик посмотрел. Помню, что быстро забили.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 12:33
А вот этого не помню, но всецело тебе доверяю!!!
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:19
И через две минуты, Брайтнер забил.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:18, ред.
вы сами попробуйте забить хоть один пенальти из 100, а он из 100 может три четыре не забил и кто так может играть в 39 лет он полезнее чем пижон Леао или тот же Рамуш ваш штрафные конечно надо было бить Фернандешу тут спору нет а всё остальное Криштиану делает не хуже чем другие игроки Португалии тренер ставит его потому что нет на данный момент в сборной нападающего сильней его
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 12:08
Помню, на финале присутствовали главы держав Италии и ФРГ, а после третьего гола в ворота немцев, Премьер министр Италии встал и иронично помахал пальчикам в строну Канцлера Германии.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:57
Да-да. А вот немцы, вышли играть финал полумертвыми, после Франции и в итоге 1:3 без вариантов
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 11:29
И вот ЭТО - капитан команды? Плаксивая старая примадонна, которая не хочет признавать, что лучшие годы позади, которая вредит команде, продолжая тянуть одеяло на себя…
lobsterdam
lobsterdam ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 11:13
Какой-то англичанин, Стэнли Мэтьюз вроде, играл до 50 с лишним лет и на достаточно высоком уровне. Но футбол тогда был иным. И было это где-то в 70-е годы прошлого века.
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 11:08
Частично согласен, но надо знать и понимать менталитет португалов, им свойственно глубокое уважение к старшим, авторитетным людям да и вообще к традициям, поэтому и Пепе и Роналду играют, они в команде, типа родители что-ли...Патернализм, еклмн!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:05
Да слёзы крокодила!
Рисовка!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:04
Кейн тоже не забил важнейший пеналти на прошлом ЧМ и оставил свою команду за бортом. То, что Рон иногда пускает слезу, можно объяснить, в частности, характером большинства португалов, они очень ранимые, чисто дети. Если вспоминать еще игроков, не забивших с точки в ответственный момент, так это было в какой-то прошлой серии сборной Англии с кем-то (не вспомню), так там сразу трое "отличились": Рэшфорд, Санчо и вроде Сака. А Рон... простим ему эти детские слабости да и Португалия в итоге победила все-таки, Кошта спас!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 10:56, ред.
тоже заметил, причём ведь он форму держит, а уже почти ничего на поле не может, заметно, что на него возраст колоссально действует, а сейчас например японец Миура до сих пор играет и даже штрафные может забить
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 10:31
Привет, Алексей!!!
Ну, значит Литтбарски. Я помню, кто-то с ним возился...
Вспоминая ту игру, многие болели за Францию и она была близка к победе... А через пару дней, на матч с поляками вышел второй состав французов, главные игроки разбежались по барделям.
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:24
Справедливости и дотошности ради, напишу, что успокаивал Литтбарски😂 Привет, Виктор!
Capral
Capral ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 10:18
Да да, было такое, помню!!!
👍👍👍👍👍👍👍
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 09:52
Старый фокус, не тянешь не играй, когда же ты уже на пенсию уйдешь, дай другим поиграть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:02
Лишний показал, что ему пора завязывать с футболом.
vwy2fecqe6fh
vwy2fecqe6fh
сегодня в 08:34
Что-что, а плакать он умеет.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:22
Единственное оружие нынешнего Роналду - это пенальти. Больше он ни на что не способен. И даже это он утратил. Португалия отскочила от команды, которая почти в 10 раз дешевле. Вообще, это вина тренера, у которого нет смелости не выпускать балласт или хотя бы заменить по ходу матча. Пепе тоже подвел команду, но после этого его заменили. И это чудо еще на ЧМ поедет.
DXTK
DXTK
сегодня в 07:57
Поражения на поле и неудачи нужно переносить по мужски.............. а не как делает это Роналду постоянно истеря и плача, как малая дитя.
LOpp
LOpp
сегодня в 07:33
Тушь потекла
Знатог
Знатог
сегодня в 07:19
если серьезно, то не ошибается тот кто ничего не делает (Ильич). Все не забивают и Месси и другие, Модрич не забил. Левандовски не забивал.
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 07:09
Это ответственность перед всей страной, большое давление.

Мало кто способен понять это.

Те, кто смеются над чужими чувствами, обычно просто не обладают эмпатией, и просто не кидают себе вызовов в жизни, сидят в зоне комфорта.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:49
Моя дочь крайне странно бы на меня посмотрела, если бы батя рыдал после того, когда плохо пнул мяч ахаха
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:46
Наша Таня громко плачет
Не удачно пнула мячик
Тише, Танечка, не плач
Диогу Кошта наш ловкач
zdeniss
zdeniss
сегодня в 06:24, ред.
Я хочу крутую работу, я хочу ездить на дорогой машине, я хочу выиграть чемпионат Европы. Если ты хочешь- почему ты не плачешь?? Перед тем как судить о его слезах посмотрите вокруг.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:08
Ну а что, больше всех рыдал на турнирах Евро.Рекорд?Рекорд!
shlomo
shlomo
сегодня в 06:05
Криш забил 13 из 13-ти прошлых прошлых пенальти за сборную, но сегодня эта серия завершилась
Аксинья
Аксинья ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:03
А Шумахер его вначале успокоил, а потом отбил два пенальти))
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