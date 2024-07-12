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Мбаппе собирается купить команду, за которую выступал в детстве

сегодня, 14:15

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе намерен инвестировать деньги.

Футболист хочет купить команду «Кан», которая выступает во второй лиге Франции. За «Кан» Мбаппе выступал в детстве.

Мбаппе собирается купить команду, за которую выступал в детстве

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:15
Камеруну когда помогать будет?
lotsman
lotsman
сегодня в 14:59
Хорошее решение. Поднять свой родной клуб в первую лигу, а в последствии может
и выше, клуб, где он родился как футболист, откуда вышел на большую дорогу, это благородное решение.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:37
Респект тебе за такой поступок и Удачи.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:33
Как всё смешалось
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:26
У него денег хватает подоил арабов теперь пошел доить Реал
shlomo
shlomo
сегодня в 14:24
О как.... мог бы купить и поиграть еще раз за них...:)))))
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