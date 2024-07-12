Мбаппе собирается купить команду, за которую выступал в детстве

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе намерен инвестировать деньги.
Футболист хочет купить команду «Кан», которая выступает во второй лиге Франции. За «Кан» Мбаппе выступал в детстве.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе намерен инвестировать деньги.
Футболист хочет купить команду «Кан», которая выступает во второй лиге Франции. За «Кан» Мбаппе выступал в детстве.
и выше, клуб, где он родился как футболист, откуда вышел на большую дорогу, это благородное решение.
и выше, клуб, где он родился как футболист, откуда вышел на большую дорогу, это благородное решение.