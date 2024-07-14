Испанская федерация получит более 28 млн евро в случае победы на Евро

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вчера, 11:29

Королевская испанская футбольная федерация получит 28,25 млн евро в случае победы сборной страны на чемпионате Европы 2024 года.

По информации источника, 40% от этой суммы составят премии футболистам. Если испанцы проиграют в финале, игроки получат 30%.

Решающий матч между Испанией и Англией пройдёт в Берлине сегодня, 14 июля.