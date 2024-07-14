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Испанская федерация получит более 28 млн евро в случае победы на Евро

вчера, 11:29
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Королевская испанская футбольная федерация получит 28,25 млн евро в случае победы сборной страны на чемпионате Европы 2024 года.

По информации источника, 40% от этой суммы составят премии футболистам. Если испанцы проиграют в финале, игроки получат 30%.

Решающий матч между Испанией и Англией пройдёт в Берлине сегодня, 14 июля.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 19:27
В плане распила бабла испанской федерации надо учиться у федерации России( не бесплатно, конечно)
112910415
112910415
вчера в 17:32
и ведь получит !
azkan
azkan
вчера в 17:31
Игроки сб Англии получат намного больше, даже при поражении.
Их считают на родине уже героями, чего не скажешь про испанцев, которые побольше трофеев завоевала.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:40
Надо постараться,чтобы победить.
Зюпин
Зюпин
вчера в 13:37
А сколько английская федерация получит в случае победы?
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:04
Ну, думаю с такой суммы не будет проблемой заплатить 30 тыс. евро за выход Ямаля в овертаймах, если таковые будут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:49
Это - Чемпионат Европы, по сути второй по статусу турнир, после ЧМ.
Поэтому Копейки премиальных победителю - ничто в сравнении с ценниками на игроков, которые себя круто показали на этом турнире.
Спрос на молодых талантов взвинтится. Совершенно очевидно, что в августе АПЛовцы выжмут из своих кошельков по максимуму, дабы приобрести выстрелившую молодёжь из Германии, Испании и Голландии.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:42
Премия копеечная, если на всю команду за победу на ЧЕ.
Кому достанется- Испании. И не потому что лучше, а потому что соперник хуже, ну и конечно- памятный эпизод из 1/4 сыграл свою роль... Очень обидно, что в спорте, как и в жизни, торжество справедливости бывает не часто...
Я много раз бывал в Испании, очень люблю Барселону, родственники живут там много лет, но всё это- никаким образом к сборной не относиться, после случившегося.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:41
А сколько получит УЭФА?)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:57
Интересно было бы узнать про 30% и от какой суммы...:))))... за второе место 28 уже не дадут...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36, ред.
Сегодня и узнаем кому там что достанется)
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