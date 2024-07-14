Испанская федерация получит более 28 млн евро в случае победы на Евро

Королевская испанская футбольная федерация получит 28,25 млн евро в случае победы сборной страны на чемпионате Европы 2024 года.
По информации источника, 40% от этой суммы составят премии футболистам. Если испанцы проиграют в финале, игроки получат 30%.
Решающий матч между Испанией и Англией пройдёт в Берлине сегодня, 14 июля.
Кому достанется- Испании. И не потому что лучше, а потому что соперник хуже, ну и конечно- памятный эпизод из 1/4 сыграл свою роль... Очень обидно, что в спорте, как и в жизни, торжество справедливости бывает не часто...
Я много раз бывал в Испании, очень люблю Барселону, родственники живут там много лет, но всё это- никаким образом к сборной не относиться, после случившегося.
Кому достанется- Испании. И не потому что лучше, а потому что соперник хуже, ну и конечно- памятный эпизод из 1/4 сыграл свою роль... Очень обидно, что в спорте, как и в жизни, торжество справедливости бывает не часто...
Я много раз бывал в Испании, очень люблю Барселону, родственники живут там много лет, но всё это- никаким образом к сборной не относиться, после случившегося.
Поэтому Копейки премиальных победителю - ничто в сравнении с ценниками на игроков, которые себя круто показали на этом турнире.
Спрос на молодых талантов взвинтится. Совершенно очевидно, что в августе АПЛовцы выжмут из своих кошельков по максимуму, дабы приобрести выстрелившую молодёжь из Германии, Испании и Голландии.
Поэтому Копейки премиальных победителю - ничто в сравнении с ценниками на игроков, которые себя круто показали на этом турнире.
Спрос на молодых талантов взвинтится. Совершенно очевидно, что в августе АПЛовцы выжмут из своих кошельков по максимуму, дабы приобрести выстрелившую молодёжь из Германии, Испании и Голландии.