Травма чемпиона Европы как шанс. Некогда самый дорогой вратарь мира может спасти карьеру

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вчера, 16:17

«Атлетик» в срочном порядке ищет вратаря.

В пятницу стало известно, что вратарь сборной Испании Унаи Симон перенёс операцию на запястье. Один из героев чемпионата Европы не появится на поле раньше декабря. Клуб Симона «Атлетик» столкнулся с серьёзной проблемой. Три с половиной месяца, а может, и больше, «львам» придётся играть без основного голкипера.

Проблема «Атлетика»

О травме Унаи Симона стало известно ещё во время Евро-2024. После игры с командой Хорватии вратарь сборной Испании пожаловался на боль в запястье. Выяснилось, что у Симона рецидив старой травмы и консервативными методами лечения тут обойтись не получится. Однако Унаи доиграл чемпионат Европы и помог испанцам выиграть золото.

Но потом всё же пришлось лечь под скальпель. Операция прошла успешно. Но восстановление быстрым не будет. Как было сказано выше, врачи обещают вернуть Унаи в строй в декабре. Раньше не получится, ибо возможен рецидив.

Но до этого получил повреждение второй вратарь «Атлетика» Хулен Агирресабала. У 24-летнего футболиста компрессионный перелом поясничного позвонка. Всё самое плохое для Хулена позади. В сентябре он сможет выходить на поле. Но как «Атлетику» дотянуть до сентября? Ведь в распоряжении тренера Эрнесто Вальверде всего два вратаря, и оба они травмированы. Как готовиться к сезону? И как начинать чемпионат?

В прошлой кампании в списке значился ещё один страж ворот — 20-летний Алехандро Падилья. Который пока не был замечен даже на скамейке запасных первой команды. Алекс, как его называют в команде, играл за испанскую молодёжку, а год назад принял предложение выступать за молодёжную сборную Мексики. Мама вратаря — мексиканка. Возможно, Падилья — вратарь небесталанный, но отсутствие опыта может сыграть злую роль. Ведь «Бильбао Атлетик» и «Атлетик» (Бильбао) далеко не одно и тоже. Вряд ли сможет исправить ситуацию другой вратарь «Бильбао Атлетик» 20-летний Ойер Гастеси. Который ещё менее искушён в серьезных баталиях.

Возвращение в строй Хулена Агирресабалы тоже не станет панацей. Хулен сыграл всего 16 встреч за основу. Как дублёр Симона он хорош, а сможет ли он достойно заменить чемпиона Европы — ещё неизвестно. Поэтому «Атлетику» нужно сейчас приступать к поискам голкипера на осень.

Не будем забывать о специфике кадровой политики клуба. Уже есть послабления, чтобы играть за «Атлетик», необязательно быть баском по национальности. Но нужно родиться на территории Страны Басков. И эти рамки сужают возможности поиска.

А Кепа выйдет?

Конечно, первое имя, которое приходит в голову — Кепа Аррибасалага, который защищал ворота «львов» до Симона. Именно в Бильбао он получил известность, стал приглашаться в сборную Испании, а потом был продан в «Челси» за рекордные для вратарей 80 миллионов евро. В Лондоне карьера баска складывается неважно. Тренеры «синих» на него не рассчитывают, а до конца контракта ещё год.

Два дня назад в прессе появилась информация, что «Челси» и «Реал» могут провести обмен вратарями. Андрей Лунин отправится в Лондон, а Кепа снова присоединится к «королевскому клубу». В прошлом году он уже был арендован мадридцами. Причём без особого успеха, — проиграл конкуренцию Лунину. Если обмен произойдёт, то Кепу в «Реале» ждёт лавочка. Тибо Куртуа место в основе не отдаст.

Но теперь у Кепы возник новый вариант. Вернуться в родной клуб, получить там практику, а потом видно будет. Конечно, бывший дублёр Кепы, а ныне чемпион Европы Симон котируется выше. Но Унаи надо ещё восстановиться. У 29-летнего Кепы есть возможность перезапустить карьеру, восстановить репутацию. А там или продажа зимой, или вольная следующим летом.

Эррерин и другие бывшие

Но вдруг «Челси» не захочет отдавать вратаря в аренду в Бильбао. Может, у лондонцев какие-то иные планы по трудоустройству некогда самого дорогого вратаря. Кто если, не Кепа?

На Кипре, в клубе АЕЛ из Ларнаки выступает 36-летний Яго Эррерин. Тот самый, что много лет был дублёром Кепы и должен был стать его преемником. Но склонный к полноте Яго без видимого сопротивления уступил пост номер один более молодому Унаи Симону. А потом Эррерин и вовсе покинул родной клуб. И вряд ли Яго будет возражать против возвращения на «Сан-Мамес», хотя бы на время. Конечно, Яго уступает и Кепе, и Симону, но как временный голкипер может и помочь.

27-летний Хокин Эскьета неплохо чувствует себя в «Расинге» из Сантандера. Играет постоянно, а за два года пребывания в «Атлетике» лишь раз появился на поле. Желание вернуться возможно имеется. Но захочет ли «Расинг» отпускать своего первого номера? Даже в аренду.

Возможен вариант с арендой Айтора Фернандеса, который редко появляется в воротах «Осасуны». Но баск запомнился хорошей игрой за «Леванте». Вратарь опытный, мастеровитый. Может на короткий срок решить проблему.

Пока в Бильбао хранят молчание. Но, видимо, «Атлетику» скоро придётся определиться с выбором. Готовиться к сезону без основного вратаря как-то не очень комфортно.