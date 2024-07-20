«Зенит» и «Галатасарай» согласовали все детали перехода полузащитника Вендела. Сумма трансфера может составить 17 миллионов евро без учёта бонусов. Сделка будет оформлена тогда, когда «Зенит» подпишет полузащитника «Торино» Ивана Илича.
На данный момент трансфер Илича далёк от завершения. Но «Галатасарай» готов ждать, так как Вендел является приоритетной целью для клуба.
П.С. Лучше построить завод, наладить отечествнное производство одежды, создать рабочее места, тем самым поднять экономику родины, чем постоянно тащить одежду из-за бугра. Покупать чужой труд на западе куда проще, чем вкладываться в развитие собственных мастеров. Регалии и результат это конечно важно. Но чьими руками он достигнут, не менее важно.
П.С. Лучше построить завод, наладить отечествнное производство одежды, создать рабочее места, тем самым поднять экономику родины, чем постоянно тащить одежду из-за бугра. Покупать чужой труд на западе куда проще, чем вкладываться в развитие собственных мастеров. Регалии и результат это конечно важно. Но чьими руками он достигнут, не менее важно.