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Переход Вендела в «Галатасарай» практически согласован

вчера, 15:42

«Зенит» и «Галатасарай» согласовали все детали перехода полузащитника Вендела. Сумма трансфера может составить 17 миллионов евро без учёта бонусов. Сделка будет оформлена тогда, когда «Зенит» подпишет полузащитника «Торино» Ивана Илича.

На данный момент трансфер Илича далёк от завершения. Но «Галатасарай» готов ждать, так как Вендел является приоритетной целью для клуба.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ просто_так (раскрыть)
вчера в 22:52
Эта "лапша" взята из информации о трансфере от представителя Зенита. Такую..... ( лапшу) выдумать невозможно. И сумма контракта там же указана 5 млн евро. А что ты так возбудился? Зенит уже столько получил из госбюджета, что можно спокойно воспринимать подобные вещи.
просто_так
просто_так ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:29
Трансфер официально состоялся? Или же Илич дал согласие на переход? Все ваши цифры про зп, замок и самолет и является "лапшой" до официального перехода
pomor45
pomor45
вчера в 21:58
Примечательно то, что только в Зените есть игроки, которых готовы ждать. Остальные готовы продавать по первому же предложению и то чаще всего без результата.
pomor45
pomor45
вчера в 21:53
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ просто_так (раскрыть)
    вчера в 20:56
    Иличу обещан замок самолёт для поездок домой и контракт 5 млн евро в год. Денег от продажи Вендела хватит на это? Если не хватит, то госбюджет добавит без проблем
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ просто_так (раскрыть)
    вчера в 20:53
    Цифры простые. Госбюджет Зенита примерно в 10. раз превышает бюджет всех клубов из провинции. И кратно превышает бюджеты Локо, Спартака, Динамо.
    просто_так
    просто_так ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Озвучьте тогда цифры ..Или же лапшу вешаете Вы?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:35
    А если мне государство не даёт и я вынужден сам зарабатывать, то мне только на Жигули хватает, а на Мерседес нет. Я в этом виноват? Все очень просто. Пока есть такие порядки,что чиновник, назначенный государством распоряжается бюджетом как своими личными деньгами, так все и будет. Ни футбола, ни спорта в целом. Только удовлетворение амбиций этого чиновника. Это элементарно Ватсон
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ mvq5qq87ecra (раскрыть)
    вчера в 18:35, ред.
    Если закрыть футбол в целом...то несколько фабрик и заводов построить можно...
    Спору нет...

    Семак не гений от футбола...
    Спору нет...
    Просто человек добротно исполняющий свои обязанности и работу в целом...коль в спорте важен результат - у него он есть...всё остальное ненужные подчас злобно-завистливые слова...
    Сп62
    Сп62 ответ mvq5qq87ecra (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Да, но не всё импортное. Газ то отечественный.
    mvq5qq87ecra
    mvq5qq87ecra ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:06
    Разве только селекции? Это же показатель для супер тренера. Семак - топчик, 6 чемпионств к ряду по бумагам. Или с "такой чудо селекцией"потуги Сергеевича не в счёт?

    П.С. Лучше построить завод, наладить отечествнное производство одежды, создать рабочее места, тем самым поднять экономику родины, чем постоянно тащить одежду из-за бугра. Покупать чужой труд на западе куда проще, чем вкладываться в развитие собственных мастеров. Регалии и результат это конечно важно. Но чьими руками он достигнут, не менее важно.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:42
    Ну так Зенит же усиляется....
    Показатель селекции, коль своих пока нету - 6 чемпионств к ряду....

    Лучше купить дорогую одежду и носить её ....чем купить по дешёвке и выкинуть её на следующий день...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 17:33
    Да я в курсе, что у всех 16 легионеров Зенита зарплата по 150 тыс руб в месяц. А всякие бонусы это мелочь
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:28
    И в космос отправят на пару дней....и кусок Сахалина подарят...и Метро в Питере в честь Илича назовут....

    .....как бабки у парадной.....
    ....лапша только у тех кто сам рад её с ушей ежедневно снимать....
    valt134
    valt134
    вчера в 16:24
    Деньги «сделали» свое дело. Хорошо Вендел подзаработал в России. Теперь вся жизнь-Карнавал.
    MIvan
    MIvan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:20
    И башню в Пизе ...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:08
    Ну все теперь на вырученные от продажи Вендела деньги и Ильича купят, и замок ему построят, и самолёт личный дадут от Газпрома для полётов. Вот так надо "продавать". Путем навешивания лапши на уши. В этом Медведев А.и. большой специалист
    Вещий
    Вещий
    вчера в 16:08
    Пока что эта новость ради новости... никакой конкретики.
    Zenit 1980
    Zenit 1980
    вчера в 16:01
    Пора бы успокоиться. Розыгрыш начался. Появились реальные новости для написания статей.
    ЗЫ: Хотя прилетело с турецкой стороны. Там еще до 11-го августа межсезонье сплетен и слухов )))
    Гость
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