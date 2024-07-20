Переход Вендела в «Галатасарай» практически согласован

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вчера, 15:42

«Зенит» и «Галатасарай» согласовали все детали перехода полузащитника . Сумма трансфера может составить 17 миллионов евро без учёта бонусов. Сделка будет оформлена тогда, когда «Зенит» подпишет полузащитника «Торино» Ивана Илича.

На данный момент трансфер Илича далёк от завершения. Но «Галатасарай» готов ждать, так как Вендел является приоритетной целью для клуба.