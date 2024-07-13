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Месси: «Уйду из сборной, когда пойму, что уже не способен идти дальше»

вчера, 22:55

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своём будущем в национальной команде Аргентины после Кубка Америки 2024.

На данный момент я не загадываю наперед. Наслаждаюсь игрой и слежу за ситуацией день за днем, смотрю, что со мной происходит и чего мы достигаем.

Я очень долго страдал из-за неубедительных результатов. Мы прошли через непростые времена. Теперь же я наслаждаюсь каждым днем. И так будет продолжаться до конца, пока я не пойму, что уже не способен идти дальше.

Кубок Америки складывался для меня хорошо, но затем травма изменила мои планы. Дальше все было не так, как я ожидал или надеялся.

Сейчас у нас есть возможность выступить в еще одном финале. Нужно этим насладиться, и необходимо подойти к игре ответственно, отдать все силы, чтобы одержать победу.

В матче с Канадой в плане физического состояния я чувствовал себя прекрасно. Во время игры с Чили у меня возникла проблема с приводящей мышцей, и играть было тяжело. Я стал медленнее, травма мне мешала, когда нужно было смещаться в сторону.

Во время встречи с Эквадором повреждение не давало о себе знать, но в голове крутилась мысль, что со мной что-то не так. В последнем матче я преодолел страхи, почувствовал себя лучше, и после этих дней, предшествующих финалу, я буду чувствовать себя еще лучше.

Ранее Месси сообщил, что Кубок Америки 2024 является для него последним в качестве футболиста.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 01:52
Способен ИДТИ дальше - это в смысле пока могу ходить?
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 01:39
Так было всегда.Почему Роналдо, Зидан,Анри,Пирло ,Мальдини легенды футболы?потому держали планку долго.А вот такие как Робиньо,Адриано не будут считаться легендами футбола а лишь известными топ игроками.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:36
Если не уйдет сейчас то в следующем ЧМ будет выглядеть как Рон если не хуже.Нужно во время уходить.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 01:05
Давай ещё одну победу в финале КА!
Шутки про титулы со сборной давно закончились, остались только про уход из сборной.

Но и это Месси сделает красиво. Не станет гирей для команды, как некто из Португалии.
enloid
enloid ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:52
ну за сто лет не мало уникумов можно вспомнить, конечно все разные индивидуально, но не одним Лео был прекрасен футбол
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:51, ред.
Абсолютно согласен. Только вот уникумы рождаются, появляются, показывают себя чяще чем раз в сто лет, но очень быстро исчезают. Заслуга Роналду и Месси именно как футболистов в том что они очень долго держат планку на самой высоте.

А нынешние звёздочки пару удачных сезонов, или ломаются, или быстро богатеют и заняться или же становятся игроками в гольф... Это очень печально.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:25
Надо уходить и дать капитанскую повязку Лаутаро. Он думаю, созрел уже для этого
85ajkz648z6k
85ajkz648z6k
сегодня в 00:20
Если игра идёт зачем бросать играть!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:18
Всё в этой жизни приходит вовремя...
Кубок мира 2022 для Лео венец великой карьеры.
Кубок Америки для Аргентины.
А пока Месси снова принимает свою культовую позу "сидя на мяче" перед финалом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:14
В любом случае Месси спасибо за всё, что он сделал и для нас, и для футбола. Дай бог, чтобы появился игрок, подобный ему, но надежда на это слабА, так как такие уникумы рождаются раз в сто лет.
Futurista
Futurista
вчера в 23:44
Понять и свалить)...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:35
Правильно,играй пока играется !
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:26, ред.
Хахах)) не, ну если бы франция сумела бы на ЧМ 2022 одолеть аргентину, то он бы сейчас так не говорил, ибо далёк был от сборной. Но ключевое слово "если"
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:22
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:18
Отнимите у Месси из рук ромашку и отодвиньте от него микрофон.)
Мужик в полнейшей неопределёнке.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:17
Он же напросился сам на комплименты
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:15
Сейчас самое время
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