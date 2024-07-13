Месси: «Уйду из сборной, когда пойму, что уже не способен идти дальше»

Нападающий клуба «Интер Майами» рассказал о своём будущем в национальной команде Аргентины после Кубка Америки 2024.

На данный момент я не загадываю наперед. Наслаждаюсь игрой и слежу за ситуацией день за днем, смотрю, что со мной происходит и чего мы достигаем.

Я очень долго страдал из-за неубедительных результатов. Мы прошли через непростые времена. Теперь же я наслаждаюсь каждым днем. И так будет продолжаться до конца, пока я не пойму, что уже не способен идти дальше.

Кубок Америки складывался для меня хорошо, но затем травма изменила мои планы. Дальше все было не так, как я ожидал или надеялся.

Сейчас у нас есть возможность выступить в еще одном финале. Нужно этим насладиться, и необходимо подойти к игре ответственно, отдать все силы, чтобы одержать победу.

В матче с Канадой в плане физического состояния я чувствовал себя прекрасно. Во время игры с Чили у меня возникла проблема с приводящей мышцей, и играть было тяжело. Я стал медленнее, травма мне мешала, когда нужно было смещаться в сторону.

Во время встречи с Эквадором повреждение не давало о себе знать, но в голове крутилась мысль, что со мной что-то не так. В последнем матче я преодолел страхи, почувствовал себя лучше, и после этих дней, предшествующих финалу, я буду чувствовать себя еще лучше.