Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

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19 июля 2024, 09:00

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Голкипер ПСЖ прогулялся по столице Франции.

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес отдохнул в бассейне со своей женой.

Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес сыграл в карты со своей семьей.

Полузащитник «Реала» Браим Диас посетил парижский Диснейленд.

Защитник «Аль-Насра» Марцело Брозович передал привет Андреа Ранноккии, фамилия которого переводится как «лягушка».

Легенда «Интера» покрасил волосы в розовый цвет.

Защитник «Фламенго» Давид Луис познакомился с актером Хью Джекманом — приехал в Бразилию для анонса фильма «Дедпул и Россомаха».

Бывший форвард «Милана» Пато показал свой обед — так сразу и не поймешь, что в тарелке.

А вот у сына Месси все просто — макароны с сосисками.

Стиляга дня. Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга.

Футболист «Атлетико» отдыхает на Ибице.

Там же отдыхает и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Легенда «Реала» Гути решил пойти по стопам Месута Озила.

Форвард «Арсенала» Кай Хаверц объяснил своим самым верным болельщикам, почему Германия не смогла выиграть Евро.

На этом наш выпуск завершен — наслаждайтесь летом. Берите пример с Арда Гюдера и Джека Грилиша!