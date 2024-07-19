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Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

19 июля 2024, 09:00
Хаверц

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов прогулялся по столице Франции.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес отдохнул в бассейне со своей женой.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес сыграл в карты со своей семьей.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Полузащитник «Реала» Браим Диас посетил парижский Диснейленд.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Защитник «Аль-Насра» Марцело Брозович передал привет Андреа Ранноккии, фамилия которого переводится как «лягушка».

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Легенда «Интера» Кристиан Вьери покрасил волосы в розовый цвет.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Защитник «Фламенго» Давид Луис познакомился с актером Хью Джекманом — приехал в Бразилию для анонса фильма «Дедпул и Россомаха».

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Бывший форвард «Милана» Пато показал свой обед — так сразу и не поймешь, что в тарелке.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

А вот у сына Месси все просто — макароны с сосисками.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Стиляга дня. Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Футболист «Атлетико» Антуан Гризманн отдыхает на Ибице.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Там же отдыхает и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Легенда «Реала» Гути решил пойти по стопам Месута Озила.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

Форвард «Арсенала» Кай Хаверц объяснил своим самым верным болельщикам, почему Германия не смогла выиграть Евро.

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

На этом наш выпуск завершен — наслаждайтесь летом. Берите пример с Арда Гюдера и Джека Грилиша!

Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю Сафонов прогулялся по Парижу, Вьери покрасил волосы в розовый. Как футболисты провели эту неделю

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