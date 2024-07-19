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«Реал» анонсировал презентацию Эндрика

вчера, 14:38

«Реал» подтвердил, что презентация нападающего «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрика в качестве игрока «сливочных» состоится 27 июля в 12:00 на «Сантьяго Бернабеу».

Перед началом мероприятия президент испанского клуба Флорентино Перес поприветствует игрока в зале заседаний совета директоров, где он подпишет шестилетний контракт. После подписания соглашения Эндрик пообщается с прессой на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, бразилец является воспитанником «Палмейраса». В текущем сезоне он провёл 26 матчей во всех турнирах (в том числе четыре в Кубке Америки), забил 4 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 17-летнего нападающего в 60 миллионов евро.

Ранее «Реал» провёл презентацию форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
t0s1k
t0s1k
вчера в 22:09
у них фамилия де соуза как у нас иванов чтоли
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:49
Куда его девать, не пойму.
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 15:36
че так поздно? надо бы пораньше, что бы потренировался с командой и в сша поехал с ними!!!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 15:00
В очередной раз доказывают своё резюме: Королевский клуб. Етим летом они очень сильно усилились к тому кто уже был в клубе. Интересно будет понаблюдать что они покажут в предстоящем сезоне!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:43
26 матчей, 4 гола. Отличный нападающий!
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