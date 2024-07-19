«Реал» анонсировал презентацию Эндрика

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вчера, 14:38

«Реал» подтвердил, что презентация нападающего «Палмейраса» и сборной Бразилии в качестве игрока «сливочных» состоится 27 июля в 12:00 на «Сантьяго Бернабеу».

Перед началом мероприятия президент испанского клуба Флорентино Перес поприветствует игрока в зале заседаний совета директоров, где он подпишет шестилетний контракт. После подписания соглашения Эндрик пообщается с прессой на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, бразилец является воспитанником «Палмейраса». В текущем сезоне он провёл 26 матчей во всех турнирах (в том числе четыре в Кубке Америки), забил 4 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 17-летнего нападающего в 60 миллионов евро.

Ранее «Реал» провёл презентацию форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.