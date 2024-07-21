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Станкович: «Я ответственен за то, что делала команда на поле»

21 июля 2024, 20:34
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Конечно, мы можем играть намного лучше. Мы это видели сегодня, команда не показала той игры, которую может показывать «Спартак». Соперник вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, очень хорошо был настроен на матч. К сожалению, мы не нашли ответа на эту агрессивную игру соперника. В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее.

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Все комментарии
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 13:12, ред.
Его ответственность за то, что при нем делает команда понятна. Непонятно только что при нем делает команда ???
Сп62
Сп62
вчера в 11:30
Если он не будет упрямым, как Абаскаль и сделает правильные выводы, то может быть ещё не всё потеряно.
112910415
112910415
вчера в 09:00
решил сначала провалиться, а потом как рвануть ... )
ABir
ABir
вчера в 01:07
Даже не плохо, что Спартака так окунули и вывели из состояния благодушия и самоуспокоенности. Создавалось впечатление, что основные задачи на сезон, как продать Соболева в Зенит, и отлучить от Спартака Промеса. А теперь надо возвращаться в игру и играть в футбол.
Capral
Capral ответ johncamp (раскрыть)
21 июля в 22:35
Остается, только верить в лучшее...)))
johncamp
johncamp ответ Capral (раскрыть)
21 июля в 22:34
Если бы это ещё и помогло бы Спартаку...
johncamp
johncamp ответ derrik2000 (раскрыть)
21 июля в 22:32
Пхоже это ещё со времён Карпина, если ни Романцева, не тренеры виноваты, а менеджмент кривой, в последнее время вообще ужас... желаю выздороаления Спартаку
Valeriy-48
Valeriy-48
21 июля в 22:30
Надо сказать слова благодарности руководству Спартака, все таки как вовремя они сменили тренера и результат сразу виден
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
21 июля в 22:19
ВСе же видимо главным конкурентом будет Динамо.
Capral
Capral
21 июля в 22:07
Одно радует, то, что Станкович признал свою вину. Не припомню, чтобы Абаскаль, хоть раз, признал, своё- тренерское поражение...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
21 июля в 21:54
Ну может и не понял)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
21 июля в 21:50
Вы меня не поняли. Я не нахваливаю Оренбург, я критикую Станковича, за его неумение менять тактику. Высокая оборона Спартака, или прессинг, можно и так сказать, самое то- для забросов за спину. То-есть, тренер Оренбурга сразу понял с кем имеет дело и самым простым и примитивным способом решил сыграть. А Станкович, видя всё это, ничего не поменял, а продолжал также бездарно вести игру.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
21 июля в 21:46, ред.
Вы очень оптимистичны в отношении Оренбурга...это же Оренбург, а не Бавария...бей-беги...сегодня фартануло...в итоге борьба за невылет из РПЛ...
Спартак свои выводы сделает...может и по тренеру со временем, если не оправдает....
Capral
Capral
21 июля в 21:25, ред.
Только что, прочел интервью Станковича: "Удивили забросы Оренбурга нам за спину". Ну как- нормально? А меня не удивили, потому что, если тренер ставит такой высокий прессинг, к которому команда явно не готова ,то сoперник этим будет пользоваться. После этого интервью Станковича, вечер перестал окончательно быть томным. Я снимаю парик и смываю грим...)))
viv
viv
21 июля в 21:24
А ещё сегодня опять Максименко отличился, такой привоз организовал.
derrik2000
derrik2000
21 июля в 21:20
Такое всегда срабатывает, пока из команды не вышвыривают, как шелудивого кота.
А денЮШки-то у него в карманАх останутся...
И такими "покаянными" интервью человек на должности ГТ показывает лишь то, что хочет оттянуть своё позорное вышвыривание из клуба на какой-то более возможно более длительный период времени.
fnjgzws776yw
fnjgzws776yw
21 июля в 21:18
Первый тур такое начало????
Василий 50
Василий 50
21 июля в 21:18
Ты зачем пришёл в Спартак?
Futurista
Futurista
21 июля в 21:08
СамонаДеян Станкович...
lotsman
lotsman
21 июля в 21:00
Ответственен за то, что команда делала на поле, а точнее за то, что команда не сделала на поле. Самое главное - команда не играла так, как играл когда то Спартак. Я считал, да и пока считаю, что Спартак будет главным конкурентом в борьбе за чемпионство. Но судя по этой игре, это пока мало походит на это.
STVA 1
STVA 1
21 июля в 20:55
Соперник вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, очень хорошо был настроен на матч.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384569/stankovich-deyan 21.07.2024
Ну на то ты и тренер !Ежу понятно было что Оренбург в матче открытия будет землю грызть!
fcuz5rkabvy6
fcuz5rkabvy6
21 июля в 20:55
В спартак кого ни поставь, результат один.
7f59mp6je97z
7f59mp6je97z
21 июля в 20:52
Ему бы в Сампдорию! Не приживется! И кто же его откопал?
25процентный клоун
25процентный клоун
21 июля в 20:51
Деян, послушай меня, Соболя, Бонгонду и Зиньковского только на лавке держи, они должны грызть за основу.
Игнатов и Пруцев должны быть в основе
Варвар7
Варвар7
21 июля в 20:45
Типа - "Повинную голову и меч не сечёт". Нет , Деян, так не пойдёт. Да и как то не искренне звучит - а то повинился, но определённый оптимизм "излучает" . Да и вообще к матчу готовился или думал соперник будет встречать "с цветами", а они (ишь какие) - настроились на игру и встретили жёстко...
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