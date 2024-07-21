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Круговой: «Слышал, что „Ростов“ был против переноса матча с ЦСКА в Москву»

21 июля 2024, 14:52
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

Закономерный результат, обе команды хотели, но не получилось. Подходы были, ударов, конечно, очень мало. Думаю, для первого матча в Ростове на выезде нормальный результат.

Как играть в такую жару? Было тяжело, дышится в такую погоду плохо. Мы приехали за день до игры, потренировались, очень непросто было. Но сегодня более-менее адаптировались.

Оба тренера сказали, что логичнее было бы сыграть матч в Москве? У меня другая информация. Слышал, что «Ростов» был против переноса. Вроде бы из-за ситуации с прошлогодним «снежным матчем» хотели сыграть у себя.

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Все комментарии
yz43j8q9pj9q
yz43j8q9pj9q
21 июля в 18:07
Круговой ничем себя не проявил в первом матче за цска, виновата погода.
Red blu
Red blu
21 июля в 17:53
Погодные условия были одинаковые для двух команд.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 июля в 16:47
Это парень точно не хочет в сборную России
Аксинья
Аксинья ответ STVA 1 (раскрыть)
21 июля в 16:21
Точно. Это еще тот типчик - его сплетни на много опережают действительные события))
STVA 1
STVA 1 ответ Аксинья (раскрыть)
21 июля в 16:03
Наверное как всегда от Карпова)))
Аксинья
Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 июля в 15:52
Совершенно верно в том что руководство ЦСКА решило не переносить матч виноват Карпин...
Zenit 1980
Zenit 1980
21 июля в 15:39, ред.
В Питере холодно, в Ростове жарко. Экое нежное создание этот Данил )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 15:33
Я скорее Круговому поверю. Карпуша очень злопамятный мужичок. Он решил, что для них лучше по жаре бегать. Но ничего. В декабре по холодку в Москве поскачет.
Василий 50
Василий 50
21 июля в 15:14
Зачем нужны эти комментарии, игра прошла.
Слухами пусть старые бабки занимаются.
Аксинья
Аксинья ответ sihafazatron (раскрыть)
21 июля в 15:07
Так то что слышал Круговой руководство Ростова пропустило мимо ушей...
sihafazatron
sihafazatron ответ Аксинья (раскрыть)
21 июля в 15:02
Тогда почему не поменяли игры?
Аксинья
Аксинья
21 июля в 14:59
И от кого ты такое слышал? От Кости Генича или от бабушек у подъезда?
Гость
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