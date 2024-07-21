Круговой: «Слышал, что „Ростов“ был против переноса матча с ЦСКА в Москву»

Защитник ЦСКА оценил матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

Закономерный результат, обе команды хотели, но не получилось. Подходы были, ударов, конечно, очень мало. Думаю, для первого матча в Ростове на выезде нормальный результат.

Как играть в такую жару? Было тяжело, дышится в такую погоду плохо. Мы приехали за день до игры, потренировались, очень непросто было. Но сегодня более-менее адаптировались.

Оба тренера сказали, что логичнее было бы сыграть матч в Москве? У меня другая информация. Слышал, что «Ростов» был против переноса. Вроде бы из-за ситуации с прошлогодним «снежным матчем» хотели сыграть у себя.