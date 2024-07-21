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Тренер «Шинника» жёстко ответил журналисту после поражения от «Урала»

21 июля 2024, 11:28
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)ШинникМатч завершен

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев эмоционально выступил после поражения от «Урала» в матче 2-го тура Первой лиги (1:2).

На вопрос журналиста о том, что команда ставит «автобус», он дословно ответил:

При чём тут автобус? Какой автобус? Где вы видели автобус? Вы в автобус, где в автобус? Вы видели автобус на поле?

Также специалист остро отреагировал, когда журналист уточнил, стал ли причиной поражения его команды перевод тренерским штабом «Урала» Сильвие Бегича в атаку. Футболист забил победный для екатеринбуржцев гол.

Какую-то х*рню сейчас сказали, при чём тут он-то? То есть вы сейчас взяли и одели корону футболисту? Получается один футболист нас обыграл сейчас, да, я так понимаю?

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Все комментарии
112910415
112910415
21 июля в 20:03
придётся его прогнать, однако !
Остапчук 67
Остапчук 67
21 июля в 13:16
Ну и зачем его приглашали?
Василий 50
Василий 50
21 июля в 13:14
У Черышевых слишком завышенная самооценка.
От этого человека нужно потребовать объяснений.
А лучше сразу избавиться и забыть про него.
e7m9w868x4va
e7m9w868x4va
21 июля в 12:22
Гнать такого тренера нужно и побыстрее.
STVA 1
STVA 1
21 июля в 11:52
Ну че не скажешь на эмоциях!
Варвар7
Варвар7
21 июля в 11:50
А Бегича взял да и "объехал автобус".)
Capral
Capral
21 июля в 11:47
Неужели так и ответил? Не, наверно трудности перевода с латинского. Узнаю Черышева... Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сразу вспомнился Жванецкий: "Что такое, как же так, как же так, что такое"?!
Ironigor
Ironigor
21 июля в 11:37
Бывает и не только такое в тренерской карьере.
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