Тренер «Шинника» жёстко ответил журналисту после поражения от «Урала»

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21 июля 2024, 11:28

Главный тренер ярославского «Шинника» эмоционально выступил после поражения от «Урала» в матче 2-го тура Первой лиги (1:2).

На вопрос журналиста о том, что команда ставит «автобус», он дословно ответил:

При чём тут автобус? Какой автобус? Где вы видели автобус? Вы в автобус, где в автобус? Вы видели автобус на поле?

Также специалист остро отреагировал, когда журналист уточнил, стал ли причиной поражения его команды перевод тренерским штабом «Урала» в атаку. Футболист забил победный для екатеринбуржцев гол.