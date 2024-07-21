Тренер «Шинника» жёстко ответил журналисту после поражения от «Урала»

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев эмоционально выступил после поражения от «Урала» в матче 2-го тура Первой лиги (1:2).
На вопрос журналиста о том, что команда ставит «автобус», он дословно ответил:
При чём тут автобус? Какой автобус? Где вы видели автобус? Вы в автобус, где в автобус? Вы видели автобус на поле?
Также специалист остро отреагировал, когда журналист уточнил, стал ли причиной поражения его команды перевод тренерским штабом «Урала» Сильвие Бегича в атаку. Футболист забил победный для екатеринбуржцев гол.
Какую-то х*рню сейчас сказали, при чём тут он-то? То есть вы сейчас взяли и одели корону футболисту? Получается один футболист нас обыграл сейчас, да, я так понимаю?
От этого человека нужно потребовать объяснений.
А лучше сразу избавиться и забыть про него.
От этого человека нужно потребовать объяснений.
А лучше сразу избавиться и забыть про него.
Сразу вспомнился Жванецкий: "Что такое, как же так, как же так, что такое"?!
Сразу вспомнился Жванецкий: "Что такое, как же так, как же так, что такое"?!