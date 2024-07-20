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Глава «Зенита» верит, что Россию вернут в еврокубки в ближайшие четыре года

вчера, 13:50

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, как сейчас клуб из Санкт-Петербурга выступил бы в Лиге чемпионов.

Понимаете, это всё теории — как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол.

О том, смог ли бы нынешний «Зенит» добиться серьёзного результата в Лиге чемпионов, если бы играл там

Надеюсь, что мы до этого доживём.

Про то, верит ли, что Россию вернут в еврокубки в ближайшие четыре года

Я верю.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:52
Все верят что вернуться в еврокубки
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:03
Представь себе, что я ничего не ожидаю. Я даже не смотрю игры Зенита. Они мне не интересны в силу своеобразного судейства. Я смотрю игра , которые мне интересны. С участием ЦСКА, Спартака, Динамо, Краснодара и Ростова. ВСЕ! В играх этих команд с Зенитом, я естественно за них. А в других мне абсолютно неинтересно как сыграет Зенит.
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:57, ред.
Главная цифирь которая ВСЕ перевешивает это 50 000 рублей за Сутормина! Это клеймо на всю жизнь))) Извините что вмешался!Они этим поддерживают положитнельный баланс так сказать)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:38, ред.
Это здесь можно любые цифры написать ....обвинить человека в растрате...обозвать краснобаем (почему то)....лгать о его браваде в транжирстве....прослыть непримиримым борцом со злом Газпрома....и сидеть довольным ожидая поражения Зенита с Самаре...

....неинтересно...это...и скучно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:31
В трансфер маркете можно любую цифирь написать. Я складывал все трансферы по ходу их реализации. И вышло сильно больше 60. Но в принципе какая разница? Бюджет и 100 и 150 потянет. Все равно Газпром по итогам года в убытке. Миллиард рублей туда , сюда кого это волнует?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:19
Если владеешь не арифметикой доступом в интернет открой Зенит в трансфермаркете....
Последний сезон :
Сумма покупок 45,94 млн €
Сумма продаж 62,20 млн €

Плюсовую разницу потратили в межсезонье на перечисленных отечественных игроков - 16,86 млн €

....чего не так то....

Цифры мешают из Медведева воплощение зла делать ???..))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:14
М-да. Про ответы г-на Медведева промолчу, но... хотелось бы узнать, КТО задавал ему эти в высшей степени непрофессиональные, а по моему мнению дурацкие вопросы. Таких корреспондентов надо за профнепригодность сечь розгами при всём честном народе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:02
Если владеешь арифметикой сложи в столбик сумму трансферов всех 8 и полученная цифра тебя приятно удивит,особенно с учётом стоимости Нины, Педро, Артура, Эраковича, про Глушенкова молчу. Не поленись сделай это и убедись в цене слов краснобая Медведева
4RT
4RT
вчера в 16:43
Ты ещё проживи эти четыре года
lotsman
lotsman
вчера в 16:18, ред.
Не знаком с юридической практикой, но почему то думал, что в юридических делах всё должно быть точно и чётко. Как в таможне, к примеру. Неправильно поставленная запятая, неправильное сочетание латинских букв в написании буквы кириллицы, в документах, могут обернуться печальными последствиями.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:16
Само собой эти 8 игроков дешевле Малкома...нужно же соблюдать положительный баланс в селекции....
Это некоторые могут отдать 42 млн за Тиля-Педро-Крала ...и забыть про них....

Касаемо кичения и хвальбы....уж тогда предоставьте самохвальство Медведева...вместе с местом его в списке Форбс....)))
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 16:06
А мне не надо над собой ржать. Я не топлю ни за кого. Так как за Д(К) болел. Щас вот пробую за Химки переживать по территориальному признаку. Ну и конечно за наш футбол. У которого такой "гегемон". С "современным и каачественным" футболом)) Успехов!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
Есть такой термин " в совокупности" Я же все его "изречения" имел в виду. А потом есть много чего, что подразумевается. Это тонкости психологии общения, что в
юридической практике важно. При вашем газпромовском восприятии информации касающейся Зенита, и всех иных поклонников Газпрома надо учитывать также такой психологический аспект, как то, что для вас всех все фамилии , связанные с зенитом и Газпромом вне подозрения, как Клеопатра. Этот аспект,связанный с психологией восприятия информации в юридической практике также очень важен и учитывается. Не хотел внедряться в тонкости юриспруденции, но вы меня вынудили. Спасибо за внимание
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:32
Хотелось бы узнать где, в данной статье, обсуждение которой здесь происходит, господин Медведев кичится богатством, где его намёки на неограниченные финансовые возможности Зенита, где его, как Вы, образованный юрист, выразились, трепотня о покупках?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:22
Не, уважаемый,хоть ты и питерский,но либо не в теме,либо Медведев А.и. зам Миллера в Газпроме. А Зенит это непрофильный актив Газпрома. Так что он далеко "не простой мужик" а кичится он именно богатством зенита, ясно что за счёт бюджета. Так что он далеко не наемный работник, Он постоянно намекает на неограниченные финансовые возможности Зенита. Что касается не государственных клубов, то там деньги очень даже считают и трансферы с осторожностью делают. Кстати трепотня Медведева, что Зенит закупается за счёт продажи Малкома смешна. После ухода Малкома купили. Эраковича, Нину, Педро,Артура,Глушенкова,Горшкова, Волкова и Латышенка. 8 человек оптом за 60? Сомнительно очень
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:45
Поржать не возбраняется, но лучшего в РПЛ не имеется. Если с таким футболом Зенит удерживает чемпионство шестой сезон кряду и сооружает треблы, то ржём над собой, что, конечно, самокритично, но выглядит довольно глупо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:36
Вы Медведева с кем то путаете...скорей всего с шейхами скупающими клубы на досуге...или заокеанскими нуворишами со своей тягой ко всему европейскому...

Александр Иванович обычный наёмный труженик ...волею судьбы...работающий во благо клуба...ему лично не принадлежит даже ни один шнурок с бутсы игрока...

"Кичащий богатством".....)))
Это вам не к Медведеву.....у Медведева вся копеечка подотчётная....
Это вам к частникам...
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:24
Добрый день!!!
Полностью поддерживаю!!! Качественный и современный футбол Зенита- еще больше нереальный и смешной, чем я молодой и здоровый. Я тоже поржал!!!
lotsman
lotsman
вчера в 14:17
Какой вопрос такой и ответ.)
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 14:15
Нормальная вера. Я в детстве тоже верил в то, что сборная СССР сможет выиграть ЧМ и где-то есть инопланетяне.
nubom
nubom
вчера в 14:04, ред.
Странно. Наверху хорошим тоном на сей момент считается достижение успехов в чем-либо не ранее 2030г.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:01
поржал над словами Шурика про современный и качественный футбол
shlomo
shlomo
вчера в 14:00
Ну а что остается ....только надеяться и верить...:))))
jd9c6p56s8u9
jd9c6p56s8u9
вчера в 13:58
Об этом даже мечтать не стоит! Включите мозги, человечность!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:56, ред.
А не подскажет ли этот краснобай. кичачщийся богатством и забывший изречение " От сумы и тюрьмы не зарекайся", а какая это команда играет " в современный и качественный футбол" ? Уж не Зенит ли? А может Оренбург? Я такой в РПЛ не вижу. Подскажите, кто видит.
Гость
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