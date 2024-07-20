Глава «Зенита» верит, что Россию вернут в еврокубки в ближайшие четыре года

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, как сейчас клуб из Санкт-Петербурга выступил бы в Лиге чемпионов.
Понимаете, это всё теории — как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол.
О том, смог ли бы нынешний «Зенит» добиться серьёзного результата в Лиге чемпионов, если бы играл там
Надеюсь, что мы до этого доживём.
Про то, верит ли, что Россию вернут в еврокубки в ближайшие четыре года
Я верю.
юридической практике важно. При вашем газпромовском восприятии информации касающейся Зенита, и всех иных поклонников Газпрома надо учитывать также такой психологический аспект, как то, что для вас всех все фамилии , связанные с зенитом и Газпромом вне подозрения, как Клеопатра. Этот аспект,связанный с психологией восприятия информации в юридической практике также очень важен и учитывается. Не хотел внедряться в тонкости юриспруденции, но вы меня вынудили. Спасибо за внимание
юридической практике важно. При вашем газпромовском восприятии информации касающейся Зенита, и всех иных поклонников Газпрома надо учитывать также такой психологический аспект, как то, что для вас всех все фамилии , связанные с зенитом и Газпромом вне подозрения, как Клеопатра. Этот аспект,связанный с психологией восприятия информации в юридической практике также очень важен и учитывается. Не хотел внедряться в тонкости юриспруденции, но вы меня вынудили. Спасибо за внимание