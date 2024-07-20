Глава «Зенита» верит, что Россию вернут в еврокубки в ближайшие четыре года

Председатель правления «Зенита» ответил на вопрос о том, как сейчас клуб из Санкт-Петербурга выступил бы в Лиге чемпионов.

Понимаете, это всё теории — как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол.

О том, смог ли бы нынешний «Зенит» добиться серьёзного результата в Лиге чемпионов, если бы играл там

Надеюсь, что мы до этого доживём.

Про то, верит ли, что Россию вернут в еврокубки в ближайшие четыре года

Я верю.