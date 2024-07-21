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«Манчестер Юнайтед» не готов платить 20 млн евро за Амрабата

21 июля 2024, 23:05

«Манчестер Юнайтед» не готов активировать опцию выкупа полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

По данным источника, МЮ не будет платить 20 млн евро за марокканца, однако готов обсудить сделку на других условиях. Футболист нравится главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:37
Да даже в аренде он не нужен МЮ. С ним чемпионом не стать. Видел я его косяки, не видел уровня, о котором тут другие пишут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 00:37
марокканец хорош, видел, последние его игры были топ.
если за 10 заберут ради Тен Хага,то норм.
Софьян может съедать центр по настроению.
но 20 млн завышена цена.
тем более у него год по контракту остался с Фиорентиной))
больше никто в нем не заинтересован, кроме Тен Хага.
одно из двух - или СА за полцены взять с бонусами...
или из молодежки кого то наигрывать, и выживать без Амрабата.
увы, ситуация с Ману Угарте остается прежней. переговоры с ПСЖ сложные.
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
21 июля в 23:30
Ага!И мама не велит)))
drug01
drug01
21 июля в 23:17
И хочется и колется. Надо определиться!
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