«Манчестер Юнайтед» не готов платить 20 млн евро за Амрабата

«Манчестер Юнайтед» не готов активировать опцию выкупа полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.
По данным источника, МЮ не будет платить 20 млн евро за марокканца, однако готов обсудить сделку на других условиях. Футболист нравится главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.
если за 10 заберут ради Тен Хага,то норм.
Софьян может съедать центр по настроению.
но 20 млн завышена цена.
тем более у него год по контракту остался с Фиорентиной))
больше никто в нем не заинтересован, кроме Тен Хага.
одно из двух - или СА за полцены взять с бонусами...
или из молодежки кого то наигрывать, и выживать без Амрабата.
увы, ситуация с Ману Угарте остается прежней. переговоры с ПСЖ сложные.
если за 10 заберут ради Тен Хага,то норм.
Софьян может съедать центр по настроению.
но 20 млн завышена цена.
тем более у него год по контракту остался с Фиорентиной))
больше никто в нем не заинтересован, кроме Тен Хага.
одно из двух - или СА за полцены взять с бонусами...
или из молодежки кого то наигрывать, и выживать без Амрабата.
увы, ситуация с Ману Угарте остается прежней. переговоры с ПСЖ сложные.