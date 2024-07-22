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«Интер» намерен купить защитника «Астон Виллы»

вчера, 14:24

Защитник «Астон Виллы» Пау Торрес может перейти в «Интер».

Отмечается, что сам игрок не стремится покидать АПЛ.

Ранее сообщалось об интересе миланцев к защитнику «Зенита».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:42
Если бы не Эмери можно было бы в это поверить, а так зачем его продавать, когда он только недавно под тренера покупался
TheBoLt
TheBoLt ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:46
Это очень качественный защитник, ему вполне по силам быть в основе сборной
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:23
Травмы никого не жалеют! Пример тому молодые Педри с Гави!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:53
при том защитник основы.
за 2023\24 сыграл за клуб в 2.463 мин..
единственный минус - частые травмы.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:08
Я думаю Интеру трудно будет купить его!Парень в самом расцвете 27 лет!Контракт до 28 года!Цена 45 млн! Думаю накрутят раза в два!
8xssyhn4ym4k
8xssyhn4ym4k
вчера в 15:24
Если сам игрок не заинтересован то это будет трудно сделать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:55
вряд ли испанец перейдет в Серию А.
защитник нужен АВ
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