«Интер» намерен купить защитника «Астон Виллы»

Защитник «Астон Виллы» Пау Торрес может перейти в «Интер».
Отмечается, что сам игрок не стремится покидать АПЛ.
Ранее сообщалось об интересе миланцев к защитнику «Зенита».
Защитник «Астон Виллы» Пау Торрес может перейти в «Интер».
Отмечается, что сам игрок не стремится покидать АПЛ.
Ранее сообщалось об интересе миланцев к защитнику «Зенита».
за 2023\24 сыграл за клуб в 2.463 мин..
единственный минус - частые травмы.
за 2023\24 сыграл за клуб в 2.463 мин..
единственный минус - частые травмы.
защитник нужен АВ
защитник нужен АВ