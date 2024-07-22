ПСЖ хочет подписать Санчо

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вчера, 10:24

ПСЖ намерен купить нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Отмечается, что парижский клуб близок к согласованию условий сотрудничества с футболистом. При этом неизвестно, готовы ли «дьяволы» продать игрока.

Ранее сообщалось, что на Санчо претендует клуб Серии А.