ПСЖ хочет подписать Санчо

ПСЖ намерен купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
Отмечается, что парижский клуб близок к согласованию условий сотрудничества с футболистом. При этом неизвестно, готовы ли «дьяволы» продать игрока.
Ранее сообщалось, что на Санчо претендует клуб Серии А.
в МЮ англичанин получает 300 в неделю.
никаких шансов что ему предложат столько же в новом ПСЖ.
будь эта ситуация 5 лет назад-да, сейчас нет.
мы знаем, что ПСЖ хочет заполучить Кварацхелию,
но видать, руководство ищет и другие решения. И это случай Джейдона Санчо.
и если шейхи с Энрике намерены выудить игроков МЮ, то тогда бартер))
Рэшфорд и Санчо = Угарте и Витиньо.
МЮ и ПСЖ есть о чем поговорить этим летом.
Угарте или Витиньо, Симонс с одной стороны.
Санчо, Бруну Фернандеш с другой.
в МЮ англичанин получает 300 в неделю.
никаких шансов что ему предложат столько же в новом ПСЖ.
будь эта ситуация 5 лет назад-да, сейчас нет.
мы знаем, что ПСЖ хочет заполучить Кварацхелию,
но видать, руководство ищет и другие решения. И это случай Джейдона Санчо.
и если шейхи с Энрике намерены выудить игроков МЮ, то тогда бартер))
Рэшфорд и Санчо = Угарте и Витиньо.
МЮ и ПСЖ есть о чем поговорить этим летом.
Угарте или Витиньо, Симонс с одной стороны.
Санчо, Бруну Фернандеш с другой.