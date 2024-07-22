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ПСЖ хочет подписать Санчо

вчера, 10:24

ПСЖ намерен купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Отмечается, что парижский клуб близок к согласованию условий сотрудничества с футболистом. При этом неизвестно, готовы ли «дьяволы» продать игрока.

Ранее сообщалось, что на Санчо претендует клуб Серии А.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:09
Сомнительное усиление. МЮ он не нужен, в Боруссии тоже не впечатлил. В аренду можно было бы взять, посмотреть на что он способен и если хорошо вольется в команду, то тогда уже выкупить. Но сейчас тратить деньги на его трансфер не стоит, хотя шейхам их девать некуда, могут и купить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:52
уверен,что Санчо забуксует трансфер.
в МЮ англичанин получает 300 в неделю.
никаких шансов что ему предложат столько же в новом ПСЖ.
будь эта ситуация 5 лет назад-да, сейчас нет.
мы знаем, что ПСЖ хочет заполучить Кварацхелию,
но видать, руководство ищет и другие решения. И это случай Джейдона Санчо.
и если шейхи с Энрике намерены выудить игроков МЮ, то тогда бартер))
Рэшфорд и Санчо = Угарте и Витиньо.
МЮ и ПСЖ есть о чем поговорить этим летом.
Угарте или Витиньо, Симонс с одной стороны.
Санчо, Бруну Фернандеш с другой.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:46
Вот бы вместе с Антони отдали. Футболист хороший, но подвел клуб. Сезон в корзину можно выкинуть. Поэтому не доверяю уже.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:09
Даешь обмен на Угарте!!! А так Санчо бесполезен в МЮ и еще с капризами. Еще не раз выкинет номер.
505ldickadmin
505ldickadmin
вчера в 11:15
Никакущий игрок. И вся эта типа рейнкарнация в Дортмунде ерунда.
Вещий
Вещий
вчера в 11:02
ПСЖ не его клуб это точно....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:49
И зачем он им? Там вроде своих негров хватает...
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:49
Была бы отличная связка с Сафоновым на скамейке
bg64v6wexv5q
bg64v6wexv5q
вчера в 10:48
ПСЖ заинтересован в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Джейдон Санчо — талантливый английский футболист, который в настоящее время выступает за «Манчестер Юнайтед». Он обладает хорошими навыками игры в атаке и способен создавать опасные моменты для своей команды.
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