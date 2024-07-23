Хавьер Агирре в третий раз стал главным тренером сборной Мексики

Хавьер Агирре в 3-й раз стал наставником сборной Мексики.
Ранее команду возглавлял Хайме Лосано, который покинул свой пост после неудачного выступления на Кубке Америки. Специалисту предлагали стать помощником тренера с перспективой возвращения в должность рулевого в 2026 году, но тот отказался.
Агирре уже работал со сборной Мексики, он доводил ее до 1/8 финала на чемпионатах мира-2002 и 2010.
Помогать Хавьеру будет Рафаэль Маркес, ушедший из второй команды «Барселоны».
Агирре покинет мексиканскую команду после чемпионата мира-2026, а главным тренером станет Маркес.