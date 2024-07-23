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Хавьер Агирре в третий раз стал главным тренером сборной Мексики

вчера, 10:49

Хавьер Агирре в 3-й раз стал наставником сборной Мексики.

Ранее команду возглавлял Хайме Лосано, который покинул свой пост после неудачного выступления на Кубке Америки. Специалисту предлагали стать помощником тренера с перспективой возвращения в должность рулевого в 2026 году, но тот отказался.

Агирре уже работал со сборной Мексики, он доводил ее до 1/8 финала на чемпионатах мира-2002 и 2010.

Помогать Хавьеру будет Рафаэль Маркес, ушедший из второй команды «Барселоны».

Агирре покинет мексиканскую команду после чемпионата мира-2026, а главным тренером станет Маркес.

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вчера в 13:10
Новый поворот в мире спорта! Хавьер Агирре назначен новым тренером сборной Мексики, а Рафаэль Маркес станет его помощником. Это обещает интересные перспективы для мексиканской сборной на предстоящих турнирах.
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