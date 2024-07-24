«Химки» близки к трансферу защитника сборной Панамы

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», рассказал о ситуации с переходом защитника «Индепендьенте» Эдгардо Фариньи. Ранее о возможном трансфере сообщал журналист Хосе Мигель Домингес.
В стадии завершения.
Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», рассказал о ситуации с переходом защитника «Индепендьенте» Эдгардо Фариньи. Ранее о возможном трансфере сообщал журналист Хосе Мигель Домингес.
В стадии завершения.
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Хватает только на панамского защитника...
Хватает только на панамского защитника...