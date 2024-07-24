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«Химки» близки к трансферу защитника сборной Панамы

сегодня, 01:01

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», рассказал о ситуации с переходом защитника «Индепендьенте» Эдгардо Фариньи. Ранее о возможном трансфере сообщал журналист Хосе Мигель Домингес.

В стадии завершения.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:29
Вот зачем это?? Неужели своих нету? И без языкового барьера, без лишней суеты....
112910415
112910415
сегодня в 08:58
панамские защитники славятся надёжностью !
( нет )
ProKop92
ProKop92
сегодня в 08:40
Джикию не потянули финансово.
Хватает только на панамского защитника...
r329zy74vkyy
r329zy74vkyy
сегодня в 08:31
Защитник сборной вероятно крепкий игрок
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:54
Может хорошо заиграет в Химках,посмотрим в чемпионате.
b579jn67r2ja
b579jn67r2ja
сегодня в 07:29
Боюсь и такое приобретение не спасёт команду от борьбы за выживание
qfjnj6959qqh
qfjnj6959qqh
сегодня в 07:18, ред.
А шляпу он носит на Панаму, ботиночки он носит Нариман!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:17
Химки всех рвать будут.... Испанский тренер подбирает под себя профи...:)))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:14
Посмотрим на него в нашем чемпе
3r7m33qehznu
3r7m33qehznu
сегодня в 06:45
Переход защитника «Индепендьенте» Эдгардо Фариньи в «Химки» может стать интересным событием для российского футбола. Фаринья имеет опыт игры в чемпионате Аргентины и может добавить качества и опыта команде «Химки».
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:17
Хоть и игрок сборной, но страна малофутбольная. Да ещё с другого конца континента...
Вещий
Вещий
сегодня в 05:07
Офигеть куда скауты Химок добрались...
Futurista
Futurista
сегодня в 01:35, ред.
Если это из той Панамы защитник, которая на Копа Америка 0:5 Колумбии влетела, то лучше панамку купить...чтобы голову солнце не напекало...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:23
Лишь бы заиграл , хоть с панамой ,хоть без !☝️😉
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