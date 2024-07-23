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«Торпедо» заинтересовано в приобретении игрока олимпийской сборной Мали

вчера, 15:28

«Торпедо» ведёт переговоры о приобретении полузащитника «Блэк Старз» Мамаду Камары, который находится в аренде в «Милсами». Переход игрока затрудняют расторжение арендного соглашения с молдавским клубом и трудности при осуществлении платежа. Но несмотря на это, переговоры продвигаются.

В прошедшем сезоне, выступая за «Милсами», Камара провёл 24 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. В текущем сезоне 23-летний атакующий полузащитник сыграл два матча в отборе Лиги конференций, в которых набрал два результативных балла (гол плюс пас) и получил две жёлтых карточки.

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shlomo
shlomo
вчера в 15:30
Торпедо нужно усиление... нужно договариваться как то.
Гость
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