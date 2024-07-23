Бразильская звезда хочет покинуть «Зенит». Петербуржцы сопротивляются и уже разозлили потенциального покупателя

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вчера, 21:30

Во «Фламенго» недовольны действиями «Зенита».

Это лето – время крупных преобразований в «Зените». «Сине-бело-голубые» уже провернули несколько крупных сделок, но одна из них – продажа Клаудиньо, может сорваться. Риски серьёзно возросли.

Прогресс со скрипом

Бразильский клуб пытается добиться согласия от «Зенита» на трансфер уже больше месяца. Всё начиналось с требований в 20 млн евро компенсации и приоритетного права покупки полузащитника Лоррана, в итоге сумму удалось сбить до 18 миллионов. При этом стороны не могли согласовать формат выплат – «сине-бело-голубые» согласны на рассрочку, но в меньшем объёме, чем предлагает «Фламенго». Сам футболист между тем отказывается продлевать контракт с российским грандом и намерен играть на родине.

Переговоры затянулись настолько, что Клаудиньо оставался в составе «Зенита» даже к старту нового сезона. Он вышел на Суперкубок России против «Краснодара» с первых минут – при этом после замены не пожал руку главному тренеру Сергею Семаку. Казалось, что в ближайшее время должна наступить развязка. В Самару (в первом туре РПЛ играли с «Крыльями») отправились уже без бразильца, плюс клуб давно усилил группу атаки, подписав Максима Глушенкова. Потеря Клаудиньо больше не считалась критичной.

«Проблема в „Зените“»

Но сейчас в переговорах снова появились сложности. Сообщается, что «Фламенго» в очередной раз договорился с игроком об условиях контракта, но всплыли финансовые разногласия между клубами. В Бразилии уже не верят, что сделка возможна и считают, что петербуржцы намеренно затягивают переговоры, поскольку не хотят продавать футболиста. С комментарием выступил даже президент клуба Родольфо Ландим:

Я бы сказал, что между «Фламенго» и Клаудиньо проблем не было бы. Проблема в клубе, который не хочет с ним расставаться. Клуб стал выдвигать требования. Мы достигли уровня требований, а они повысили их. Очевидно, что они не хотят продавать игрока. Я предполагаю, что игрок несчастлив. Вы начинаете устанавливать правила: «Ты уйдешь, если будет справедливая цена», человек достигает справедливой цены, и ему говорят, что цена больше не справедливая. Как поведет себя клуб, учитывая позицию игрока... Трансферное окно закрывается только 2 сентября. В конечном итоге, мы верим в здравый смысл, хоть они и русские.

По последним данным, «Зенит» не ответил на предложение «Фламенго» на 18 миллионов евро в рассрочку, но бразильский клуб намерен продолжить бороться за футболиста. Сообщается, что работать над завершением сделки пока решили через Клаудиньо и его агента, чтобы они повлияли на «сине-бело-голубых».

Петербуржцы не привезли Илича

Возможно, проблемы в переговорах согласуются с тем, что «Зенит» так и не подписал Ивана Илича. Да, в команду привели Максима Глушенкова – но это не замена Клаудиньо по позиции. Покупка сербского хавбека окончательно сняла бы все вопросы, тем более он бы полностью компенсировал уход бразильского полузащитника.

По Иличу переговоры тоже были долгие и энергозатратные. Сообщалось, что в итоге «Зенит» согласился выплатить «Торино» 25 миллионов евро, а сам футболист в Санкт-Петербурге зарабатывал бы 5 млн в год с учётом бонусов. В итоге информацию о закрытии сделки опровергли.

И чуть позднее появилась информация, что трансфер сербского полузащитника заблокирован на уровне правительства России. Петербуржцам посоветовали не привлекать своими тратами слишком много внимания в условиях санкций и СВО. К слову, эти слухи руководство «Зенита» тоже опровергло.

Масштабную трансферную кампанию «Зенит» затеял с конкретной целью – шумно встретить 100-летие клуба. По этим же причинам логично, что коллектив не хочет рисковать. Чтобы взять чемпионство и Кубок России, нужна глубокая скамейка. Поэтому, вероятно, после срыва сделки по Иличу и решили увеличить запросы по Клаудиньо.

Есть риск получить токсичный актив

Другой вопрос, что такими действиями боссы «Зенита» рискуют сделать себе только хуже. Раз Клаудиньо был так близок к переходу во «Фламенго», деньги уже не выступали рычагом давления на игрока – и ими вряд ли удастся устаканить ситуацию, если трансфер всё-таки сорвётся. На поле Клаудиньо часто ведёт себя импульсивно, теперь такое поведение может перенестись на раздевалку. Уже был инцидент, когда футболист не пожал руку Семаку после замены (в матче Суперкубка). Сам наставник команды попытался сгладить углы:

Немножко вы здесь градус накаляете. Никаких проблем нет. Конечно, он расстроился, что его заменили, играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем. И сейчас он веселый. Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему его заменили.

При этом агент Клаудиньо Фернандо Гарсия отметил, что такое поведение футболиста – неправильное.