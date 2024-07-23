Нападающий олимпийской сборной Марокко может перейти в РПЛ

Нападающий «Раджи» из Касабланки и олимпийской сборной Марокко Эль Мехди Маухуб может перейти в «Динамо». Об этом сообщил агент игрока Эль Мехди Анис.
Мехди Маухуб после завершения Олимпиады может перейти в московское «Динамо»? Да, это действительно так.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 1,8 миллиона евро.
В текущем розыгрыше Кубка Марокко Маухуб сыграл 5 матчей и забил 1 мяч.
Маухуб играл также и в чемпионате страны (закончился месяц назад), провёл
в нём 19 игр и забил 8 мячей, то есть нап довольно забивной.
Возможно, он появится на поле олимпиады уже завтра в первом матче группы В Марокко-Аргентина, начало 16-00 мск
Маухуб играл также и в чемпионате страны (закончился месяц назад), провёл
в нём 19 игр и забил 8 мячей, то есть нап довольно забивной.
Возможно, он появится на поле олимпиады уже завтра в первом матче группы В Марокко-Аргентина, начало 16-00 мск