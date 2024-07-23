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Нападающий олимпийской сборной Марокко может перейти в РПЛ

вчера, 13:55

Нападающий «Раджи» из Касабланки и олимпийской сборной Марокко Эль Мехди Маухуб может перейти в «Динамо». Об этом сообщил агент игрока Эль Мехди Анис.

Мехди Маухуб после завершения Олимпиады может перейти в московское «Динамо»? Да, это действительно так.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 1,8 миллиона евро.

В текущем розыгрыше Кубка Марокко Маухуб сыграл 5 матчей и забил 1 мяч.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 14:50
Почему, интересно, новость отсылает только к Кубку Марокко?)
Маухуб играл также и в чемпионате страны (закончился месяц назад), провёл
в нём 19 игр и забил 8 мячей, то есть нап довольно забивной.

Возможно, он появится на поле олимпиады уже завтра в первом матче группы В Марокко-Аргентина, начало 16-00 мск
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:03
только в Ахмат!
Гость
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