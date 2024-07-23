Нападающий олимпийской сборной Марокко может перейти в РПЛ

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вчера, 13:55

Нападающий «Раджи» из Касабланки и олимпийской сборной Марокко может перейти в «Динамо». Об этом сообщил агент игрока Эль Мехди Анис.

Мехди Маухуб после завершения Олимпиады может перейти в московское «Динамо»? Да, это действительно так.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 1,8 миллиона евро.

В текущем розыгрыше Кубка Марокко Маухуб сыграл 5 матчей и забил 1 мяч.