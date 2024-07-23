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Комличенко: «„Ростов“ даст бой всем»

вчера, 10:01

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о задачах команды на сезон.

Про задачу не вылететь не забываем, она первостепенна. (Смеётся). Мы просто особо не говорили. Все хотят, понятно, побороться за что-то интересное, за высокие места. Потому что так намного интереснее играть. Дальше видно будет. Вроде костяк сохранился, ребята, которые были моложе, заматерели. Я думаю, будет интересный сезон. «Ростов» даст бой всем командам.

Ранее полузащитник ростовчан Хорен Байрамян назвал РПЛ лучшей лигой мира.

Напомним, в матче первого тура начавшегося чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:36
Комличенко: "Бить буду аккуратно но сильно, ЦСКА и в частности Акинфеев уже это поняли!"
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:22
Тактика самого Комличенко на сезон, в принципе понятна...
Capral
Capral
вчера в 11:13
Потенциал у команды есть, однозначно. Поэтому- Удачи!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ 7yrfxww39dde (раскрыть)
вчера в 11:12
Он вроде не говорил что всех рвать будут! А вот то что тяжело с Ростовом всем будет это так
7yrfxww39dde
7yrfxww39dde
вчера в 10:15
Смелое заявление, давно пора, только не надорвитесь всех рвать.
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