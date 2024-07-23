Комличенко: «„Ростов“ даст бой всем»

Нападающий «Ростова» рассказал о задачах команды на сезон.

Про задачу не вылететь не забываем, она первостепенна. (Смеётся). Мы просто особо не говорили. Все хотят, понятно, побороться за что-то интересное, за высокие места. Потому что так намного интереснее играть. Дальше видно будет. Вроде костяк сохранился, ребята, которые были моложе, заматерели. Я думаю, будет интересный сезон. «Ростов» даст бой всем командам.