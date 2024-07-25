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«Спартаку» предлагали подписать вингера «Антверпена»

вчера, 12:47

«Спартаку» предлагали подписать вингера «Антверпена» Микела Баликвишу.

Однако спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал предпочёл кандидатуру Маркиньоса из «Ференцвароша». За футболиста заплатят 5 миллионов евро.

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Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:00
Привет, Володя!!!
Спасибо. Но хотелось бы его увидеть в игре. Надеюсь, получится...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:10, ред.
Привет Виктор...! Вроде вингер писали. Ну не чистый нап наконечник
Capral
Capral
вчера в 13:01
Интересно, что это за нападающий из Ференцвароша. Никакой информации.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:58
Команда по селекции фк СПАРТАК - знает, что и как делать..
Гость
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