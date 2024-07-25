«Спартаку» предлагали подписать вингера «Антверпена» Микела Баликвишу.
Однако спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал предпочёл кандидатуру Маркиньоса из «Ференцвароша». За футболиста заплатят 5 миллионов евро.
«Спартаку» предлагали подписать вингера «Антверпена» Микела Баликвишу.
Однако спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал предпочёл кандидатуру Маркиньоса из «Ференцвароша». За футболиста заплатят 5 миллионов евро.
Спасибо. Но хотелось бы его увидеть в игре. Надеюсь, получится...
Спасибо. Но хотелось бы его увидеть в игре. Надеюсь, получится...