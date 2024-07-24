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Марио Фернандес не перейдёт в «Химки»

вчера, 10:12

Защитник Марио Фернандес не входит в сферу интересов «Химок».

Ранее сообщалось о возможном подписании футболиста подмосковным клубом.

Напомним, вчера «Зенит» объявил об уходе игрока.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:23
Ну, не знаю..
ГДЕ он найдёт себе клуб, который предложит 2, 4 млн гейро в год?
В России таким клубом может быть только, по моему мнению, Локомотив.
Да ещё Динамо московское, если, конечно, динамовское руководство с ума сойдёт.)
Ну, ещё Махачала с Грозным с ЛИЧНОГО одобрения перехода главами этих республик... )
альсато
альсато
вчера в 13:53
Марио еще попылит)))
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 12:37
На пенсию пора. За тренерской лицензией.
lotsman
lotsman
вчера в 12:05
В Химках делать ему нечего. Заканчивать карьеру надо в ЦСКА.))
adekvat
adekvat
вчера в 11:48
Да я даже не знаю в чью сферу интересов он должен входить, пора домой отдыхать на пляже.
shlomo
shlomo
вчера в 11:38
Думаю, что при все моем к нему уважении, но наверное пора вешать бутсы на гвоздик....
112910415
112910415
вчера в 11:25
Марио устал, Марио должен уйти
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:19
Марио пора заканчивать!Годы и травмы берут своё
ga7kxpgvrsca
ga7kxpgvrsca
вчера в 10:33
Ему нужен клуб супер..... Спартак???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:13
Отдыхать ему уже пора
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