Марио Фернандес не перейдёт в «Химки»

Защитник Марио Фернандес не входит в сферу интересов «Химок».
Ранее сообщалось о возможном подписании футболиста подмосковным клубом.
Напомним, вчера «Зенит» объявил об уходе игрока.
Защитник Марио Фернандес не входит в сферу интересов «Химок».
Ранее сообщалось о возможном подписании футболиста подмосковным клубом.
Напомним, вчера «Зенит» объявил об уходе игрока.
ГДЕ он найдёт себе клуб, который предложит 2, 4 млн гейро в год?
В России таким клубом может быть только, по моему мнению, Локомотив.
Да ещё Динамо московское, если, конечно, динамовское руководство с ума сойдёт.)
Ну, ещё Махачала с Грозным с ЛИЧНОГО одобрения перехода главами этих республик... )
ГДЕ он найдёт себе клуб, который предложит 2, 4 млн гейро в год?
В России таким клубом может быть только, по моему мнению, Локомотив.
Да ещё Динамо московское, если, конечно, динамовское руководство с ума сойдёт.)
Ну, ещё Махачала с Грозным с ЛИЧНОГО одобрения перехода главами этих республик... )