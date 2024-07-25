Помазун отказался от перехода в «Ахмат»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун мог перейти в «Ахмат».
Клуб из Грозного связывался с окружением игрока, но тот отказался от трансфера.
Ранее сообщалось об интересе к Помазуну со стороны европейских клубов.
Вратарь ЦСКА Илья Помазун мог перейти в «Ахмат».
Клуб из Грозного связывался с окружением игрока, но тот отказался от трансфера.
Ранее сообщалось об интересе к Помазуну со стороны европейских клубов.
А так... Ешь фасоль и думай...
Ешь "чисбургеры" с....))
А так... Ешь фасоль и думай...
Ешь "чисбургеры" с....))