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Помазун отказался от перехода в «Ахмат»

вчера, 10:16

Вратарь ЦСКА Илья Помазун мог перейти в «Ахмат».

Клуб из Грозного связывался с окружением игрока, но тот отказался от трансфера.

Ранее сообщалось об интересе к Помазуну со стороны европейских клубов.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:17
Плохо намазали.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 18:43
Не захотел к нам,но это его личное.Но по любому удачи ему в карьере!!!
adekvat
adekvat
вчера в 11:53
Ждет пока божья нога на пенсию не уйдет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:41
Именно так,Вова. Там Шелия прекрасно играет, а вторым Помазун уже был, больше не хочет
njts7ef5zvdu
njts7ef5zvdu
вчера в 11:35
Не каждый захочет играть в Грозном. Пива не попьешь...
lotsman
lotsman
вчера в 10:59
Ждёт приглашения из Европы, Кавказ его не прельщает.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:34
Горы, свежий воздух..., в любой столовке всегда вкусная, свежая, качественная пища...
А так... Ешь фасоль и думай...
Ешь "чисбургеры" с....))
5v4t373zq4bu
5v4t373zq4bu
вчера в 10:30
Не захотел Илюха кавказской специфики
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:26
Ему надо играть основным в рамке. Вратарь хороший
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:22, ред.
"Хозяин - барин" - скорее всего имеет другие виды...
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