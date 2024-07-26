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«Ростов» переиграл «Крылья Советов» в матче Премьер-Лиги

вчера, 19:53
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Крылья Советов» уступили «Ростову» во 2-м туре РПЛ (1:3).

Автогол Александра Солдатенкова на 44-й минуте вывел гостей вперед. Егор Голенков на 62-й удвоил преимущество команды. Пабло Ороско на 65-й отыграл один из мячей, а на 73-й отметился Андрей Лангович.

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Источник: soccer.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ ЦКВД (раскрыть)
сегодня в 09:37
Вот я и говорю, Осинькин- тренер авантюрист, ничего его не учит.
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 02:06, ред.
я не видел матча с ростовом, но то что крылья попытались нахрапом взять зенит, ничего глупее я не видел, крылья обнажив клинки пошли вперед) зенит вначале опешил,потом посмотрели на больных м решили вторым номером сыграть и посыпались голы) видимо урока от зенита крыльям мало было)
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:30
Я не считаю его личностью. Он- посредственность, которой накупили сильных игроков. У него нет стиля, нет стратегии и нет понимания игры, а его футбол- деревенский и безграмотный. Кроме всего, как человек- невоспитанный и некультурный. Только за счет бездарнейшей футбольной политики Спартака, неудачной селекции ЦСКА и видимо, сложного финансового положения в Локомотиве, Личка может бороться за призы. Футбол Лички- это вчерашний день, без преувеличения...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:00
А зная личность Лички?
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:25
Матчи с Оренбургом и Самарой- очень подозрительные, если не сказать больше... Игры с Сочи и Балтикой- на огромном везении, в добавленное время. Победа над НН- самая обычная и простая, так как, Новгород, на финише проигрывал всем и только через стыки зацепился за вышку. Ну а победу над Зенитом, вообще не комментирую, помятуя о том, какой бездарный сезон провел Зенит. Мне не казалось, что Динамо идет к чемпионству, зная возможности Лички- это первое, а второе, это то, что Динамо по ходу сезона, ничем не заслужило чемпионство. Если да, то уже Краснодар больше заслуживал первенства, поскольку долгое время лидировал...

Ну и, чем здесь гордиться?)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:12
Крылья плохо подготовились к сезону и начали с двух домашних поражений. Эта команда будет бороться за выживание. А Ростов молодцы!
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:47
Отвлекся я на Балтику, там отличный матч был.

Динамо выиграло на финишной прямой у:

НН 1:4
Оренбург 1:2
Зенит 1:0
Сочи 3:2
Балтика 2:3
Крылья 4:1
и проиграло Краснодару в последнем туре.
Это хорошая серия побед, команда отставала от Зенита на 6 очков. Исход мы конечно знаем, но тогда казалось, что Динамо идет к чемпионству
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Не соглашусь. Большой серии побед у него не было, был небольшой всплеск- натужных и не очень выразительных игр. Кроме того, играм Динамо сопутствовал невероятный фарт. А вот серия из поражений на финише, у Личке была, когда команда проиграла- Ростову, Спартаку, Уралу и снова Спартаку- в кубке. Ну и конечно, прошедший сезон, а именно финиш сезона, запомнится не как интригующий или конкурентно способный, но больше- как смешной и нелогичный...
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:06
Всё плохо у крыльев. Нельзя столько пропускать. Складывается впечатление, что в этом году станут претендентом на выход в ФНЛ
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:51
Однако Личка проявил себя с очень неожиданной стороны. Вспомните весну, Динамо оказалось готово к продолжению сезона и была даже большая серия побед. И сейчас, после межсезонки Личка подготовил Динамо к новому сезону. Этого навыка не хватает практически всем тренерам РПЛ на сегодняшний день
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:45
Я вообще не вижу, чем, Личка лучше Карпина. У Лички средняя линия очень сильная, которая сама и ведет игру, сама фантазирует на поле, ничего другого я не вижу. Продуманной организации в игре Динамо нет. Весь 1-й тайм команда прессингует, а на 2-й не хватает сил. Весь футбол Лички построен на разрушение игры соперника, а на созидание, у него есть два человека- Карраскаль и Битело, которые обходятся без тренерских наставлений. Футбол Динамо- это типичный Оренбург времен Лички, только с сильными и более дорогими исполнителями.

Про Карпина я уже писал. Про Осинькина тоже. Про Федотова, давно всё сказал и считаю его самым сильным и мудрым тренером в ПЛ. Рахимов, пока еще не утвердился как тренер, но по прошлому сезону очень понравился, посмотрим, как сыграет в этом... Ну и Семак. Семак живет былыми заслугами. Но прошлый сезон его страшно напугал, когда, он, случайно стал чемпионом и поэтому в этом сезоне- он решил собрать всех лучших. Футбол Семака не развивается и не прогрессирует, о чем я пишу постоянно. Футбольной новизны в действиях Семака, почти нет, во всяком случае- по прошлому сезону.

В этом чемпионате он усилился, пришел Глушенков, который, в силу своего таланта приносит Семаку победы. Но тренерского гения в работе Семака не просматривается. И неизвестно, насколько хватит Глушенкова, ведь сейчас, он играет не на своей позиции, что тоже важно... Вобщем, это только мои наблюдения, но насколько они правильные или нет- покажет новый футбольный сезон.
ABir
ABir
вчера в 21:34
КСТАТИ вторую игру крупно дома проигрывают. Если с Зенитом все понятно, то с Ростовом должны были зарубиться.
a-league
a-league
вчера в 21:23, ред.
Песьяков уже успел Солдатенкова покусать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:20
Я только РПЛ рассматриваю
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:19
Дело в том, что из российских тренеров особо и выбирать топ не из кого. Федотов ушел. Остаются Рахимов, Карпин, Осинькин. Я могу ошибиться, но мне кажется , что Карпин один из лучших мотиваторов в РПЛ. Он умеет настроить ребят как надо. Остальные, в том числе и Семак, и Галактионов, и Мусаев, и Тедеев, и Черевченко мягко говоря не впечатляют качеством футбола.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
Карпин в Зените - чужеродное тело. Как заноза в пальце. В Спартак, между прочим, тоже. Что уже и произошло однажды.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:16
Из тренеров забыл упомянуть Слуцкого, у которого сейчас все в карьере замечательно)

Да, тренер обязан организовать игру своей команды, и именно главный тренер указывает селекционерам, на какую позицию ему нужен игрок и с какими качествами
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:14
А мне се таки кажется, что основной функционал тренера - это не трансферы, а постановки игры. И не надо преувеличивать роль любого тренера в проведении трансфера. Он может посоветовать, но вся организация трансфера - это прерогатива менеджмента клуба и селекционной службы.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:13
Я бы выбрал лучше Карпина, чем Семака, чем Галактику, чем Мусаева, и даже Личка (при всем уважении к нему в Оренбурге)
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:06
Насчет Карпина согласен, он сейчас в топ-3 из тренеров с паспортом РФ. Первый, наверное, лично для меня Федотов. а второй Осинькин. Рахимов Рашид в Рубине неплох, но он ставит оборонительный футбол, он не подходит по своему видению игры в клуб из топ-5. Для вас кто в топ-3?
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:03
Соглашусь, но с одной оговоркой. Что Фарке, что Ивич не показали в Краснодаре каких-то выдающихся трансферов. Кордобу, например, купили в июле 2021 при Ганчаренко. Ивич купил Виктора Са, но Са при Ивиче не получал игровой практики, а раскрылся при Мусаеве. Ивича я еще ругал в комментах за бесполезный трансфер ради трансфера. Мусаев на данный момент лучшее, что было с Краснодаром в плане трансферов, если смотреть по всей длине его карьеры здесь
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:03
Однажды, президент Шахтера Р.Л.Ахметов сказал: "Деньги в футболе не главное, но без них- трудно построить сильную команду". Это слова бизнесмена, но не футбольного тонкого ценителя.

В случае с Ростовом, а в частности с Карпиным, деньги, большие вливания не помогут и не сделают Ростов суперклубом. Это будет примерно тоже, что было с Анжи, в период нахождения там известных Звезд Карлоса и компании... Почему не получится? Потому что, Карпин, как тренер- очень ограниченный. У него нет фантазии в игре, нет необходимого креатива. Есть несколько человек, способных вести качественно умную игру, но сам Карпин, как тренер- довольно примитивный.

Его силовой футбол легко читается соперником и очень предсказуемый. И дело здесь не столько в кадровых проблемах Ростова, сколько в работе самого Карпина, в его простецком и не творческом подходе к игре. Футбол Ростова не назовешь стихийным, но и глубоко продуманным и утонченным- он точно не является...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:45
Ребята ( Повар и Болт). Вы забываете, что кроме бюджета еще огромную роль играет квалификация тренера. Карпин приобрел неоценимый опыт в Ростове и сейчас по праву входит в топ-3лучших российских тренеров. А по сравнению с ним Мусаев - это первокурсник. Вот разница бюджетов и нивелируется. Наконец в Краснодаре деньги частные, а в Ростове где то 50 на 50. т.е. есть и бюджетные.
Но лично мне обе команды симпатичны и я им всегда желаю удачи, кроме игр с моей командой!
pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Вероятно Осинькин перестал ладить с ключевыми игроками. Молодёжь смотрит на него, как на гуру, а зрелые игроки, да ещё и ключевые, всегда себе на уме. Тут ему у Семака поучиться бы. Правда, прихваливая Семака, следует учесть, что у него хорошая подпорка - Медведев, который пользуется у игроков безоговорочной поддержкой.
Касательно игры. На фоне её результат с Зенитом можно считать слабым, не дающим никаких оснований считать, что Зенит на подъёме. Предыдущий соперник в Суперкубке - Краснодар - тоже был серьёзно недоукомплектован. Поэтому завтрашняя игра с Рубином может дать более объективную картинку состояния чемпиона.
TheBoLt
TheBoLt ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
Да речь даже не в деньгах, а в кадрах. Если дать персоналу Ростова те деньги, что есть в Краснодаре, Ростов усилится до уровня топ-3 в этом ж сезоне, а в следующем сможет претендовать на золото.

И наоборот, если взять персонал селекционеров Ростова и посадить их в Краснодар, они в этом же сезоне наберут всех, кого надо для чемпионства. Кадры решают всё.

p.s. ну и бабки тоже важны))
Трезвый повар
Трезвый повар ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:35
У Краснодара бюджет в 2 раза больше чем у Ростова
В Ростове давно привыкли более рационально относиться к покупкам в виду всегда ограниченного бюджета
Просто так Ростов не может купить игроков. Перед этим надо кого-то продать
Например год назад Ростов продал вратаря Бабурина за 600 тысяч и только после этого трансфера смогли купить Иранца Моххеби за те же 600 тысяч
TheBoLt
TheBoLt ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:30
Это да) Но Кордоба в этом плане полностью отработал все затраты на этот трансфер) Если бы не он, я не знаю, где бы Краснодар финишировал в прошлом сезоне. Я бы отметил покупку Кайо и Ленини, покупка Эктова, который вообще не играет были бесполезными. Кади так вообще номинант на звание самого недалекого с 30 iq - вечно спорил с судьями и удалялся. Вижу кучу зря потраченных денег
82rxwvurfqxc
82rxwvurfqxc
вчера в 20:28
Ростов с победой на выезде, Крылья Советов печальное зрелище.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:27
Покупка одного Кордобы обошлась Краснодару дороже чем все трансферы Ростова за последние 5 лет
TheBoLt
TheBoLt ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:24
Отдельный привет передаю отделу селекционеров за бездарную работу на трансферном рынке))
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