«Ростов» переиграл «Крылья Советов» в матче Премьер-Лиги

«Крылья Советов» уступили «Ростову» во 2-м туре РПЛ (1:3).
Автогол Александра Солдатенкова на 44-й минуте вывел гостей вперед. Егор Голенков на 62-й удвоил преимущество команды. Пабло Ороско на 65-й отыграл один из мячей, а на 73-й отметился Андрей Лангович.
Антигероями встречи я бы назвал удаленного с поля Евгеньева, а также Рассказов и Ломаев. Вообще, Ломаев ломается под прессингом, дает неточные пасы, ошибается, как кто-то неопытный.
Ростов с победой!
upd. Солдатенкову не повезло с автоголом, но его вины в этом нет. Он выносил мяч как надо, просто Роналдо послал крученый мяч
Антигероями встречи я бы назвал удаленного с поля Евгеньева, а также Рассказов и Ломаев. Вообще, Ломаев ломается под прессингом, дает неточные пасы, ошибается, как кто-то неопытный.
Ростов с победой!
upd. Солдатенкову не повезло с автоголом, но его вины в этом нет. Он выносил мяч как надо, просто Роналдо послал крученый мяч
Первый гол в ворота КС не видел, но 2-й и 3-й лицезрел.
Второй гол - грубейшая ошибка Ломаева, выбившего мяч перед собой практически на ногу ростовчанину, которого никто из игрочишек КС не накрыл, а третий.....
Что сказать?
Детский сад и только!
ТАК защитники даже второй лиги не могут играть!
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА как бараны СКАКАТЬ друг за другом в СВОЕЙ штрафной площади!
Что происходит с командой?
Первый1 матч ДОМА, хоть и с Зенитом оставил тягостное впечатление, но тут я ещё мог что-то там "пробурчать" в защиту самарцев: мол, первый матч и сразу с чемпионом, поджилки трясуться... И всё такое прочее. Хотя, какое к бубеням у ПРОФЕССИОНАЛОВ да ещё и в ДОМАШНЕМ матче "поджилки трясутся"?
Разве только с глубокого похмелья.
Но сегодня ..... Это просто нечто!
Временами игроки Ростова напоминали на поле строгих дядек, которые приехали принимать экзамены у выпускников самарской футбольной школы...
Неожиданно и грустно... (
Первый гол в ворота КС не видел, но 2-й и 3-й лицезрел.
Второй гол - грубейшая ошибка Ломаева, выбившего мяч перед собой практически на ногу ростовчанину, которого никто из игрочишек КС не накрыл, а третий.....
Что сказать?
Детский сад и только!
ТАК защитники даже второй лиги не могут играть!
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА как бараны СКАКАТЬ друг за другом в СВОЕЙ штрафной площади!
Что происходит с командой?
Первый1 матч ДОМА, хоть и с Зенитом оставил тягостное впечатление, но тут я ещё мог что-то там "пробурчать" в защиту самарцев: мол, первый матч и сразу с чемпионом, поджилки трясуться... И всё такое прочее. Хотя, какое к бубеням у ПРОФЕССИОНАЛОВ да ещё и в ДОМАШНЕМ матче "поджилки трясутся"?
Разве только с глубокого похмелья.
Но сегодня ..... Это просто нечто!
Временами игроки Ростова напоминали на поле строгих дядек, которые приехали принимать экзамены у выпускников самарской футбольной школы...
Неожиданно и грустно... (
Ростов- с убедительной и красивой победой!!!
Ростов- с убедительной и красивой победой!!!