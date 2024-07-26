«Ростов» переиграл «Крылья Советов» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 19:53

«Крылья Советов» уступили «Ростову» во 2-м туре РПЛ (1:3).

Автогол Александра Солдатенкова на 44-й минуте вывел гостей вперед. Егор Голенков на 62-й удвоил преимущество команды. Пабло Ороско на 65-й отыграл один из мячей, а на 73-й отметился Андрей Лангович.