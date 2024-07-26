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«Шанхай Порт» забил восемь голов в ворота команды «Наньтун Чжиюнь»

вчера, 18:57
Шанхай ПортЛоготип футбольный клуб Шанхай Порт8 : 1Логотип футбольный клуб Наньтун Чжиюнь (Гуанжи)Наньтун ЧжиюньМатч завершен

«Шанхай Порт» разгромил «Наньтун Чжиюнь» в 20-м туре чемпионата Китая (8:1).

Гуштаву вывел хозяев поля вперед на 6-й минуте, а на 14-й оформил дубль. Жусса забил третий гол команды на 39-й. Эсекьель Варгас Матиас забил на 42-й. Ву Лей отметился на 51-й. На 55-й Хаоцянь Чжэн отыграл один из мячей. Чин Чу забил на 79-й, Джин Фэн на 88-й также отправил мяч в сетку ворот соперника, а на 90-й забил Оскар.

«Шанхай Порт» лидирует в турнирной таблице (57 очков), «Наньтун Чжиюнь» идет на последнем месте (14 баллов).

«Шанхай Шэньхуа», возглавляемый тренером Леонидом Слуцким, находится на второй позиции, отстает на 5 пунктов и имеет матч в запасе.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:25
Мощно играет этот Шанхай Порт, всех подряд громит, посмотрим удастся ли Слуцкому его остановить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:17
Шанхай Слуцкого тоже идет мощно по всем соперникам.
но надо достать Шанхай Порт.
через 3 недели главный матч сезона.
п.с.
намного интересней было бы посмотреть, как Слуцкий будет работать в более конкурентной среде.
Халл и Витесс в прошлом.
Гость
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