«Шанхай Порт» забил восемь голов в ворота команды «Наньтун Чжиюнь»

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вчера, 18:57

«Шанхай Порт» разгромил «Наньтун Чжиюнь» в 20-м туре чемпионата Китая (8:1).

Гуштаву вывел хозяев поля вперед на 6-й минуте, а на 14-й оформил дубль. Жусса забил третий гол команды на 39-й. Эсекьель Варгас Матиас забил на 42-й. Ву Лей отметился на 51-й. На 55-й Хаоцянь Чжэн отыграл один из мячей. Чин Чу забил на 79-й, Джин Фэн на 88-й также отправил мяч в сетку ворот соперника, а на 90-й забил Оскар.

«Шанхай Порт» лидирует в турнирной таблице (57 очков), «Наньтун Чжиюнь» идет на последнем месте (14 баллов).

«Шанхай Шэньхуа», возглавляемый тренером Леонидом Слуцким, находится на второй позиции, отстает на 5 пунктов и имеет матч в запасе.