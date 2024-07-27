«Химки» пока не планируют подписывать Шунина

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вчера, 14:38

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб в данный момент не собирается подписывать вратаря .

Голкипер является свободным агентом после того, как 1 июля ушёл из московского «Динамо» по истечении срока контракта.