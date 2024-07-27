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«Химки» пока не планируют подписывать Шунина

вчера, 14:38

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб в данный момент не собирается подписывать вратаря Антона Шунина.

Голкипер является свободным агентом после того, как 1 июля ушёл из московского «Динамо» по истечении срока контракта.

Что касается Антона Шунина, пока нас устраивает сегодняшний состав. В начале июля к нам присоединился Никита Кокарев, других усилений в ближайшее время не планируется.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:46
Шунин - легенда Динамо. И Динамо, за ненадобностью, выдворил свою легенду за ворота?!!))
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:49
Копят на Дзюбу
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:42
Здравствуйте.

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