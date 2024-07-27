«Химки» пока не планируют подписывать Шунина

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб в данный момент не собирается подписывать вратаря Антона Шунина.
Голкипер является свободным агентом после того, как 1 июля ушёл из московского «Динамо» по истечении срока контракта.
Что касается Антона Шунина, пока нас устраивает сегодняшний состав. В начале июля к нам присоединился Никита Кокарев, других усилений в ближайшее время не планируется.
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