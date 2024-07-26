«Фламенго» вышел из переговоров по трансферу Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдёт в клуб «Фламенго».
Коллективы не смогли договориться о завершении сделки, «красно-черные» вышли из переговоров.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдёт в клуб «Фламенго».
Коллективы не смогли договориться о завершении сделки, «красно-черные» вышли из переговоров.
https://youtu.be/b_tdqGM4_sE
У Зенита вся копеечка подотчётная...всё рублик к рублику....хочешь кого то купить продай - и покупай....
Это некоторые....могут себе позволить продать одного игрока за 3 млн и накупить на 38 миллионов Богонд-Угальд в прошлом сезоне....
И в этом продав одного Свинова за 160 тысяч создают "трансферный ураган"...Барко...Дмитриев...сам Жозе...ещё без Маркиньоса...но уже на 18,5 млн...
Мы чужие деньги не считаем....
Но тут некоторые просто не в том лесу транжир ищут....
Зенит же не может себе позволить приобретать без продаж....без гарантии возврата сумм....большая организация....ответственный менеджмент....серьёзные аудиты.....исполнительная отчётность...добросовестный подход к бюджету....
У Зенита вся копеечка подотчётная...всё рублик к рублику....хочешь кого то купить продай - и покупай....
Это некоторые....могут себе позволить продать одного игрока за 3 млн и накупить на 38 миллионов Богонд-Угальд в прошлом сезоне....
И в этом продав одного Свинова за 160 тысяч создают "трансферный ураган"...Барко...Дмитриев...сам Жозе...ещё без Маркиньоса...но уже на 18,5 млн...
Мы чужие деньги не считаем....
Но тут некоторые просто не в том лесу транжир ищут....
Зенит же не может себе позволить приобретать без продаж....без гарантии возврата сумм....большая организация....ответственный менеджмент....серьёзные аудиты.....исполнительная отчётность...добросовестный подход к бюджету....
Это касается любого клуба....
«Бордо» объявил о потере профессионального статуса..
Это касается любого клуба....
«Бордо» объявил о потере профессионального статуса..
Зеня есть, пока деньги есть!
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Естественно. А Краснодар без денег живёт? За корочку хлеба и похлёбку?)
Зеня есть, пока деньги есть!
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Естественно. А Краснодар без денег живёт? За корочку хлеба и похлёбку?)
А Зениту нужны деньги сейчас на Илича.
А Зениту нужны деньги сейчас на Илича.
Больше артист чем футболист...
Если его полезность ниже оклада то смысл его держать...
Брали дешевле чем Угальде...
Если честно даже непонятно чем вызвана столь высокая цена на трансфермаркте на сегодня....18 млн...думаю по факту раза в 2 дешевле....
Не удивительно что Фламенго шёл шёл...и весь вышел...из переговоров...
Бразильские клубы продаватели....а не покупатели....тот же Клаудиньо стоит дороже чем трансферный рекорд на вход во Фламенго...(17,5 млн).....
Зениту можно было и подвинуться в стоимости коль хочет сэкономить на зарплатной ведомости идя на переговоры по избавлению от Клаудиньо и Вендела которым после ухода Малкома скорей всего накидали невиданных зарплатных коврижек...
Моё мнение совпадает с мнением многих...."Завсегда лучше игрок менее мастеровитый но с тягой к игре...чем мастеровитый но без желания играть".....
Умение вовремя умно избавляться от игроков не менее важно чем умение их приобретать...
Удачи Зениту в этом аспекте...и не только...в этом...
Хотя если подумать....раздутое самомнение игроков...ведущее к нерукопожатости с главным тренером...лечится не только продажей....а сменой в общем подходе в выстраиванию отношений с игроками...и одним закидыванием их деньгами недостаточно....
Больше артист чем футболист...
Если его полезность ниже оклада то смысл его держать...
Брали дешевле чем Угальде...
Если честно даже непонятно чем вызвана столь высокая цена на трансфермаркте на сегодня....18 млн...думаю по факту раза в 2 дешевле....
Не удивительно что Фламенго шёл шёл...и весь вышел...из переговоров...
Бразильские клубы продаватели....а не покупатели....тот же Клаудиньо стоит дороже чем трансферный рекорд на вход во Фламенго...(17,5 млн).....
Зениту можно было и подвинуться в стоимости коль хочет сэкономить на зарплатной ведомости идя на переговоры по избавлению от Клаудиньо и Вендела которым после ухода Малкома скорей всего накидали невиданных зарплатных коврижек...
Моё мнение совпадает с мнением многих...."Завсегда лучше игрок менее мастеровитый но с тягой к игре...чем мастеровитый но без желания играть".....
Умение вовремя умно избавляться от игроков не менее важно чем умение их приобретать...
Удачи Зениту в этом аспекте...и не только...в этом...
Хотя если подумать....раздутое самомнение игроков...ведущее к нерукопожатости с главным тренером...лечится не только продажей....а сменой в общем подходе в выстраиванию отношений с игроками...и одним закидыванием их деньгами недостаточно....
https://youtu.be/w6p8C7S6kwQ
Придётся Семаку теперь до зимнего перерыва мучиться с немотивированным Клаудиньо
Но если Клаудиньо настоящий профессионал, то он даже в такой ситуации отыграет достойно в Зените
Придётся Семаку теперь до зимнего перерыва мучиться с немотивированным Клаудиньо
Но если Клаудиньо настоящий профессионал, то он даже в такой ситуации отыграет достойно в Зените