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«Фламенго» вышел из переговоров по трансферу Клаудиньо

вчера, 20:40

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдёт в клуб «Фламенго».

Коллективы не смогли договориться о завершении сделки, «красно-черные» вышли из переговоров.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:41, ред.
Фламенго по переговорам с Клаудиньо ....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 10:08
Всё логично....
У Зенита вся копеечка подотчётная...всё рублик к рублику....хочешь кого то купить продай - и покупай....
Это некоторые....могут себе позволить продать одного игрока за 3 млн и накупить на 38 миллионов Богонд-Угальд в прошлом сезоне....
И в этом продав одного Свинова за 160 тысяч создают "трансферный ураган"...Барко...Дмитриев...сам Жозе...ещё без Маркиньоса...но уже на 18,5 млн...

Мы чужие деньги не считаем....
Но тут некоторые просто не в том лесу транжир ищут....

Зенит же не может себе позволить приобретать без продаж....без гарантии возврата сумм....большая организация....ответственный менеджмент....серьёзные аудиты.....исполнительная отчётность...добросовестный подход к бюджету....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 09:36
Зачем вы говорите очевидности ??
Это касается любого клуба....
«Бордо» объявил о потере профессионального статуса..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:22
Зенит конечно загнул цену не подъемную для Фламенго - это уж точно.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:15
Kosmos58
Зеня есть, пока деньги есть!
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Естественно. А Краснодар без денег живёт? За корочку хлеба и похлёбку?)
Asper
Asper ответ Саня Шумок (раскрыть)
сегодня в 08:28, ред.
Паредеса и Малкома продали покупателям, которые нормально и без шлифования мозгов закрывают сделки. А турки с бразильцами мало того торгуются до одышки, так ещё они почти никогда не платят за трансфер сразу - им рассрочку лет на пять давай.
А Зениту нужны деньги сейчас на Илича.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:17
Зеня есть, пока деньги есть!
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 00:38
неплохой футболист, но не хочет за зенит играть) понятно что деньги по контракту он отдавать не хочет и пытается уйти просто так) но забывает что в бразилии не готовы принять условия зенита и думаю теперь он и его возможно новая команда будут действовать через санкции и искать лазейку что бы игрок просто так покинул зенит а после его еще и жертвой в сми сделают
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:34, ред.
Не ключевой игрок...даже не заметил что его не было в Самаре...
Больше артист чем футболист...
Если его полезность ниже оклада то смысл его держать...
Брали дешевле чем Угальде...
Если честно даже непонятно чем вызвана столь высокая цена на трансфермаркте на сегодня....18 млн...думаю по факту раза в 2 дешевле....
Не удивительно что Фламенго шёл шёл...и весь вышел...из переговоров...
Бразильские клубы продаватели....а не покупатели....тот же Клаудиньо стоит дороже чем трансферный рекорд на вход во Фламенго...(17,5 млн).....
Зениту можно было и подвинуться в стоимости коль хочет сэкономить на зарплатной ведомости идя на переговоры по избавлению от Клаудиньо и Вендела которым после ухода Малкома скорей всего накидали невиданных зарплатных коврижек...
Моё мнение совпадает с мнением многих...."Завсегда лучше игрок менее мастеровитый но с тягой к игре...чем мастеровитый но без желания играть".....
Умение вовремя умно избавляться от игроков не менее важно чем умение их приобретать...
Удачи Зениту в этом аспекте...и не только...в этом...

Хотя если подумать....раздутое самомнение игроков...ведущее к нерукопожатости с главным тренером...лечится не только продажей....а сменой в общем подходе в выстраиванию отношений с игроками...и одним закидыванием их деньгами недостаточно....
zy74y6vv5g4f
zy74y6vv5g4f
вчера в 23:12
Ну вот столько было ожиданий теперь Зенит доволен..
pomor45
pomor45
вчера в 22:32
Всё верно. Пора уже начинать отучать забугорье от отношения к российскому футболу, как наживе: продавать подороже, покупать подешевле. Кому же, как не Зениту исправлять такое отношение (возможно и себе в убыток), в создании которого немало его же "заслуг".
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:29
Руководство фк ЗЕНИТ от жары само не знает, поди что по чём..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:11
Вот вам и мотивация, её не будет
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:42
Как в мультике получается
Сп62
Сп62
вчера в 21:32
Всё просто. Заломить нереальную цену и покупатель сам откажется.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:24
Зенит не захотел, Фламенго не смог. Всё логично закончилось
Придётся Семаку теперь до зимнего перерыва мучиться с немотивированным Клаудиньо
Но если Клаудиньо настоящий профессионал, то он даже в такой ситуации отыграет достойно в Зените
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:24
Хотели даром его забрать
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:09
Вот и доКЛОУНдинились в Зените)
Саня Шумок
Саня Шумок
вчера в 21:04
Что-то у Зенита снова включилось эта бесполезная «моя игрушка ниотдам!». Опять же свободным уйдет по итогу. Думал с продажей Паредеса и Малкома начали излечиваться, ан нет. Причем честно не пойму, зачем игрок, который нестабильный и значит на него нельзя положиться в решающий момент. Выиграть рпл можно и без Вендела и Клаудиньо.
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