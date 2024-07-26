Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив», а не в «Спартак»

По информации источника, нападающий «Ференцвароша» Маркиньос склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива» и отказаться от трансфера в «Спартак».
Об интересе «железнодорожников» к игроку стало известно 12 июля. Позже в клубе подтвердили, что ведут переговоры, но 24 числа появилась информация, что «Спартак» перехватил игрока. Отмечалось, что новый главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, который работал с форвардом в «Ференцвароше», убедил футболиста перейти в его команду.
Даже, ну, например, в астраханский Волгарь.)
Хочет в Локомотив - добро пожаловать в Локомотив.
А то, перейдя в Спартак, будет "неразделённую любовь" к паровозам в играх демонстрировать, а оно нужно?
P.S. Может, девичья фамилия его матери - ШЛАГБАУМ? ))
Даже, ну, например, в астраханский Волгарь.)
Хочет в Локомотив - добро пожаловать в Локомотив.
А то, перейдя в Спартак, будет "неразделённую любовь" к паровозам в играх демонстрировать, а оно нужно?
P.S. Может, девичья фамилия его матери - ШЛАГБАУМ? ))