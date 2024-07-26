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Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив», а не в «Спартак»

вчера, 16:59

По информации источника, нападающий «Ференцвароша» Маркиньос склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива» и отказаться от трансфера в «Спартак».

Об интересе «железнодорожников» к игроку стало известно 12 июля. Позже в клубе подтвердили, что ведут переговоры, но 24 числа появилась информация, что «Спартак» перехватил игрока. Отмечалось, что новый главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, который работал с форвардом в «Ференцвароше», убедил футболиста перейти в его команду.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:25
Я очень рад что ты меня понял...)
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 02:57
Конечно в здравом уме, в Локо к людям нормально относятся, до сумасшедшего состояния не доводят.
Правильно ты подметил!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:52
Ещё про Зенит что то говорят....
Сами за месяц парня 5 раз друг у друга из под носа уводят....
Перехватчики...
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:42
Пусть хоть куда переходит.
Даже, ну, например, в астраханский Волгарь.)
Хочет в Локомотив - добро пожаловать в Локомотив.
А то, перейдя в Спартак, будет "неразделённую любовь" к паровозам в играх демонстрировать, а оно нужно?

P.S. Может, девичья фамилия его матери - ШЛАГБАУМ? ))
lotsman
lotsman
вчера в 19:18
Перехватил чтобы конкурентам не достался.)
Сп62
Сп62
вчера в 19:11
Наверное, бесплатный проезд Москва-Будапешт пообещали.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:57
В здравом уме из локомотива уходят...)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:56
Слухи, слухи и слухи...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:49
Мну понял почему он выбирает ЛОКО...
Пусть простит меня всевышний, но поставьте в ряд портрЭты Маркиньоса, Совуньи, Лосяша, Копатыча...)
adekvat
adekvat
вчера в 18:23
Парень что не в курсе какой клуб в РПЛ имеет великую историю.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:44
По блату в Депо будет работать !)
g6bvsw2dann5
g6bvsw2dann5
вчера в 17:43
Даже Маркиньос знает, что идти в спартак, значит быть без безтрофейным.
Capral
Capral
вчера в 17:37
А кто в здравом уме в Локомотив пойдет, да еще к неучу Галактионову?!!!
Завтра получит от деревенщины полную авоську.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:28
Похоже как игрок, так и будет
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:18
Это выглядит, как выбор между шилом и мылом.
Вещий
Вещий
вчера в 17:17
Интересно и кто же его так склонил...:)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:16
Ну кто же в здравом уме в Спартак пойдёт?!!!
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