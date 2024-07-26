Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив», а не в «Спартак»

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вчера, 16:59

По информации источника, нападающий «Ференцвароша» склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива» и отказаться от трансфера в «Спартак».

Об интересе «железнодорожников» к игроку стало известно 12 июля. Позже в клубе подтвердили, что ведут переговоры, но 24 числа появилась информация, что «Спартак» перехватил игрока. Отмечалось, что новый главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, который работал с форвардом в «Ференцвароше», убедил футболиста перейти в его команду.