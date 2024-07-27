Маленький Маркос из Будапешта. Пришёл при Черчесове, играл при Станковиче

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сегодня, 00:31

Знакомимся с потенциальным новобранцем Российской Премьер-Лиги

Трансферная кампания в РПЛ в самом разгаре. На уходящей неделе московские «Локомотив» и «Спартак» вели спор за футболиста «Ференцвароша» Маркиньоса. Партия ещё не завершена, но, судя по инсайдам, складывается не в пользу «красно-белых». Фактор Деяна Станковича, который хорошо знает бразильца, не оказался решающим. Сам 25-летний атакующий полузащитник склоняется в сторону «Локомотива». Но подождём завершения этой истории. Просто познакомимся с потенциальным новичком Премьер-Лиги.

Мало ли в Бразилии Маркиньосов

Полное имя футболиста Жозе Маркос Коста Мартинс. Да, у Кристофера Мартинса мог бы появиться однофамилец. Сам-то Кристофер хоть и люксембуржец, но с португальскими корнями. Маркиньос, как вы догадались, не имя, не фамилия, а прозвище. Маленький Маркос. Он действительно невысок — метр семьдесят. В «Спартаке» в 2000 году уже играл бразилец по имени Маркос. Но тот был рослым парнем, поэтому именовался Маркао — Большой Маркос. История пребывания Маркао в столичном клубе оказалась недолгой, но яркой. Вспомним его голы в Лиге чемпионов, особенно парочку в ворота «Арсенала».

Но вернёмся к маленькому Маркосу. У себя на родине он практически неизвестен. Даром что успел поиграть в приличном клубе «Атлетико Минейро» и даже выиграть в его составе чемпионат Минас-Жерайс. Был отдан в аренду в «Шапекоэнсе» уже после того, как команда разбилась в авиакатастрофе на территории Колумбии. Но в родной стране потенциальный спартаковец мало чем запомнился. Мало ли в Бразилии Маркиньосов. Ни о каких сборных — первой, олимпийской, молодёжной, говорить не приходится.

Бразилец для Европы

Раскрутился Маркиньос уже в Европе, а именно в болгарском «Ботеве». В марте 2021-го болгары арендовали бразильца. И, несмотря на то, что в первом чемпионате от легионера не дождались ни голов, ни передач, болгары продлили аренду. Второй сезон оказался более удачным. Маркос забил 6 мячей, что в три раза больше, чем за всё время, проведенное в Бразилии. Болгары собирались выкупить полузащитника, но за них это сделал «Ференцварош», который тогда тренировал Станислав Черчесов, который также высказался по теме. Видимо, Станиславу Саламовичу чем-то приглянулся этот шустрый паренёк. Точнее, они пришли почти одновременно. Российский тренер возглавил самый титулованный клуб Венгрии в декабре 2021-го, а Маркиньос примерил зелёную футболку в феврале.

Первый сезон, точнее его половина, ушёл на притирку. Но чемпионом Маркиньос всё же стал. А в сезоне 2022/23 способный сыграть и слева, и справа исполнитель (Маркиньос — правша) забил 5 мячей и отдал вдвое больше голевых пасов и помог «Ференцварошу» оформить дубль — выиграть чемпионат и Кубок Венгрии. Тут и венгерская сборная оживилась. Видимо, её руководители поняли, что такой игрок бы пригодился. Но пока процесс натурализации только запущен, и выходить за местную команду Маркиньос сможет не раньше 2027 года. А может, в связи с переездом в Россию, всё сорвётся. Вроде как норму — пять лет непрерывного проживания на новой родине, ФИФА ещё не отменяла.

Прошлым летом Станислав Черчесов покинул «Ференцварош». Через некоторое время его заменил серб Деян Станкович, который помог «Фради» защитить чемпионский титул. У Маркиньоса 7 голов и 10 результативных передач. Станкович использовал бразильца исключительно на левом фланге атаки. Любопытно, но бегавший на противоположном участке поля футболист забил в два раза больше — 14, но ассистировал товарищам 5 раз.

Для чемпионата Венгрии Маркиньос — вполне сильный и мастеровитый игрок. И если б его пригласил, например, «Ростов», который любит брать игроков из восточноевропейских чемпионатов и раскручивать их, то не было бы ничего удивительного. Но «Спартак» привык к иным трансферам, и поэтому предстоящая покупка Маркиньоса несколько напрягает. Кто-то вспомнит времена Томаса Цорна, когда москвичи завозили котов в мешке, а те, кто старше — смутные времена Андрея Червиченко и целый легион малоизвестных иностранцев.

Почему не «Спартак»

Если б не Станкович, московский клуб, возможно, и не обратил бы на Маркиньоса внимания. И если сербский тренер сможет вживить своего протеже в команду, сделать его столь же полезным игроком, каким он являлся в Будапеште, то Деян получит комплименты. А сам бразилец завоюет любовь и уважение болельщиков. Спартаковская публика неплохо разбирается в футболе. Если нет, то Маркиньос ненадолго пересидит своего шефа в «Спартаке». Вспомните, как Александра Старкова критиковали за то, что он привёл с собой знакомых по «Сконто» Игнаса Дедуру и Андрея Рубина. При том, что эти футболисты, особенно Дедура, не были бесполезны.

По состоянию дел на утро 26 июля Маркиньос был скорее спартаковцем. Но к вечеру ситуация изменилась, и бразилец оказался ближе к «Локомотиву». Наверное, футболист взвесил все за и против, после чего предпочёл знакомство с Михаилом Галактионовым возобновлению сотрудничества со Станковичем. Даром, что ему предстоит спор за место в основе с Сергеем Пиняевым. Но ведь у Маркиньоса есть опыт игры справа, а Алексей Батраков пока не столь твёрдый игрок основы как Пиняев. К тому же в «Спартаке» Маркиньосу пришлось бы столкнуться с куда более жёсткой конкуренцией. Тут и Антон Зиньковский, и свежеподписанный Игорь Дмитриев, и самый результативный игрок «красно-белых» в прошлом сезон Тео Бонгонда, и Хесус Медина. И, конечно же, дорогой новобранец Эсекьель Барко, чья родная позиция такая же, как у бразильца из Будапешта. «Локомотиву» Маркиньос нужнее.

Не исключено, что сдал назад и сам «Спартак», передумавший тратить легионерскую квоту на не самого известного игрока. Тем более, что недостатка в крайних атакующих полузащитниках москвичи не испытывают. И не факт, что спартаковская торсида примет новичка.