Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Зените» прокомментировали нынешнее состояние Клаудиньо

вчера, 20:17
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17:30 Не начался

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев перед игрой с «Рубином» в РПЛ высказался о нынешнем состоянии полузащитника Клаудиньо.

Надеемся, что увидим Клаудиньо в матче с «Рубином».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМаркиньос склоняется к переходу в «Локомотив», а не в «Спартак»
Вчера, 16:59
Слухи«Спартак» близок к подписанию хавбека «Урала»
Вчера, 15:19
Слухи«Краснодар» работает над трансфером защитника «Интернасьонала»
25 июля
Агент Ухадды отреагировал на слухи об интересе «Рубина» к игроку
25 июля
«Зенит» не продал Вендела в «Галатасарай»
25 июля
«Спартаку» предлагали подписать вингера «Антверпена»
25 июля
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:00, ред.
Сильно Медведев, сильно...

Даже я, как "опытный Зенитчик", ито по Клаудиньо теперь в теме его нынешнего состояния.
lotsman
lotsman
вчера в 21:27
Ну не выйдет на поле и ладно. Есть кому играть и забивать.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:24
Это игроки, коих немало. Я не о таких. Я о ключевых, ведущих игроках.
TheBoLt
TheBoLt ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:18
Могу смело назвать из состава Краснодара, т.к. лучше всего их знаю. Газинский, Петров, Ионов, Стоцкий. Никогда не были мямлями и плаксами, честные работяги, заслуженные любимцы в клубе, хоть последние два уже не здесь
pomor45
pomor45
вчера в 21:12
Следует понимать, что у хорошего игрока характер всегда непростой. Или будешь иметь покладистую мямлю на поле, или бодливого бойца. Назовите мне игрока с именем с покладистым характером. Таких нет. Покладистые жеребцы скачек не выигрывают. Победителя приходится не только укрощать, но и ублажать. Такова природа.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:06
Медведе может быть кувалдой с назойливыми журналистами. Со своими ребятами - никогда. Никогда не давит, не унижает безоговорочным подчинением, только беседа, убеждение. Человека надо уметь убеждать так, чтобы он принятое решение считал своим. Медведев, видимо, так умеет. За что игроки его и уважают.
4ms58jhdaq3x
4ms58jhdaq3x
вчера в 20:51
Конечно будет играть и забьёт даже!!!
adekvat
adekvat
вчера в 20:41
Не велика беда, меньше мяч поперек будут катать, больше в перед будут играть.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:35
"Надеемся, что увидим..."

Если вы не способны поставить на место зарвавшегося игрока, эту хрустальную плаксу-симулянта, любителя драмы на поле и вне его.. Если вы не можете его привести в чувства, может вы неправильно выбрали профессию? Может стоит уступить место более компетентным "воспитателям"?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:33
Рубин при любом раскладе даст бой Зениту .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 