В «Зените» прокомментировали нынешнее состояние Клаудиньо

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев перед игрой с «Рубином» в РПЛ высказался о нынешнем состоянии полузащитника Клаудиньо.
Надеемся, что увидим Клаудиньо в матче с «Рубином».
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев перед игрой с «Рубином» в РПЛ высказался о нынешнем состоянии полузащитника Клаудиньо.
Надеемся, что увидим Клаудиньо в матче с «Рубином».
Даже я, как "опытный Зенитчик", ито по Клаудиньо теперь в теме его нынешнего состояния.
Даже я, как "опытный Зенитчик", ито по Клаудиньо теперь в теме его нынешнего состояния.
Если вы не способны поставить на место зарвавшегося игрока, эту хрустальную плаксу-симулянта, любителя драмы на поле и вне его.. Если вы не можете его привести в чувства, может вы неправильно выбрали профессию? Может стоит уступить место более компетентным "воспитателям"?
Если вы не способны поставить на место зарвавшегося игрока, эту хрустальную плаксу-симулянта, любителя драмы на поле и вне его.. Если вы не можете его привести в чувства, может вы неправильно выбрали профессию? Может стоит уступить место более компетентным "воспитателям"?