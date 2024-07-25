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«Краснодар» работает над трансфером защитника «Интернасьонала»

вчера, 22:57

«Краснодар» намерен подписать защитника «Интернасьонала» Фабрисио Бустоса.

Соглашение игрока с его нынешней командой рассчитано до февраля 2025 года.

По слухам, «быки» также претендуют на защитника «Мальорки».

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Ульяна Зуева
Ульяна Зуева
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8tmm6nbvuhds
8tmm6nbvuhds
сегодня в 06:11
Ставка на южноамериканцев себя не оправдывает - результатов нет.
adekvat
adekvat ответ 9xbm2pfbpcyf (раскрыть)
сегодня в 05:19
Надо усиляться, приходится.
x3pt7jgvbuq6
x3pt7jgvbuq6
сегодня в 02:29
Академия Краснодара на "высоте", клуб опять покупает легионера.
Все ругают Зенит за легионеров, но там российских игроков в два раза больше чем в Краснодаре.
А сколько шума было вокруг академии Краснодара...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:34
И это правый защитник. На днях была новость, что интересовались другим правым защитником. не удивлюсь, если выберут одного из двух. Этот хоть чуть моложе предыдущего
9xbm2pfbpcyf
9xbm2pfbpcyf
вчера в 23:22
Быки сильно увлеклись легионерами
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:22, ред.
Краснодару нужен топовый иностранный тренер. Остальное получится.. хотя бы первый значимый трофей
Гость
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