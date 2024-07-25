«Краснодар» работает над трансфером защитника «Интернасьонала»

«Краснодар» намерен подписать защитника «Интернасьонала» Фабрисио Бустоса.
Соглашение игрока с его нынешней командой рассчитано до февраля 2025 года.
По слухам, «быки» также претендуют на защитника «Мальорки».
«Краснодар» намерен подписать защитника «Интернасьонала» Фабрисио Бустоса.
Соглашение игрока с его нынешней командой рассчитано до февраля 2025 года.
По слухам, «быки» также претендуют на защитника «Мальорки».
Все ругают Зенит за легионеров, но там российских игроков в два раза больше чем в Краснодаре.
А сколько шума было вокруг академии Краснодара...
Все ругают Зенит за легионеров, но там российских игроков в два раза больше чем в Краснодаре.
А сколько шума было вокруг академии Краснодара...