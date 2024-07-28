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Личка: «Если ты молодой и не готов пахать на поле, работай в магазине»

сегодня, 00:07

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о необходимости молодых игроков пахать на тренировках:

Если ты не хочешь пахать, работать, я и на базу не пущу! Вот, например, Иван Лепский сделал ошибку сегодня, вы это видели… Но меня это вообще не интересует. Ошибка может быть у любого игрока, тот же Эли Даса тоже ошибался. Но если молодой игрок не пашет, не работает, не умирает на поле, куда мы идем? Иди в магазине работай, там ещё тяжелее порой. У Лепского сводило ноги в конце матча, но я сказал: «Делай что хочешь, но работай».

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Все комментарии
8a4m7fqtcy2n
8a4m7fqtcy2n
сегодня в 05:42
В наше время,так уже футболисты не выкладываются
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:13
Или на стройку. Хорошая мужская работу. Но раз выбрал профессию футболиста..тогда надо выкладываться без жалости самому себе
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:14
Тоже самое подумал. Ему самому надо в магазине поработать. Корчит из себя Лобановского. Его футбол- простецкий до ужаса, без выдумки и абсолютно безграмотный. Он, для начала, научился бы с игроками уважительно разговаривать и не оскорблять. Убогая деревенщина.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:58, ред.
Ну начал...начал...
Себя нахваливать...как он убеждает игроков работать...

Подумаешь...Лепский ошибся...ну и что...
Как говорят "Один раз - не Эли Дас"

Сказал бы проще :"Спасибо Лунёву за эти 3 очка"....
drug01
drug01
сегодня в 00:44
Тренер Личка хорошо знает своё дело
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:35
Всё правильно сказано. Такая огромная зарплата губит молодёжь.
Гость
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