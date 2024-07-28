Личка: «Если ты молодой и не готов пахать на поле, работай в магазине»

Главный тренер «Динамо» рассказал о необходимости молодых игроков пахать на тренировках:

Если ты не хочешь пахать, работать, я и на базу не пущу! Вот, например, Иван Лепский сделал ошибку сегодня, вы это видели… Но меня это вообще не интересует. Ошибка может быть у любого игрока, тот же Эли Даса тоже ошибался. Но если молодой игрок не пашет, не работает, не умирает на поле, куда мы идем? Иди в магазине работай, там ещё тяжелее порой. У Лепского сводило ноги в конце матча, но я сказал: «Делай что хочешь, но работай».