Золотой актив «Ювентуса». Заиграл у Моуриньо, променял Нидерланды на Испанию

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19 июля 2024, 21:56

За молодого защитника спорят сразу несколько суперклубов.

Спасибо «Роме» за возможность играть

Прошлой зимой «Ювентус» любезно отдал в аренду «Роме» 18-летнего защитника Дина Хёйсена. Массимилиано Аллегри всего лишь раз выпустил голландца в основном составе. Даже к скамейке редко подпускал. Но именно на матч с «Ромой», прошедший 30 декабря 2023 года, Дин попал в заявку. Начал встречу футболистом «Ювентуса», а после игры узнал, что ему пора знакомиться с новым коллективом. Тем, что в соседней раздевалке. Клубы согласовали аренду молодого игрока, и новый 2024 год Хёйсен встретил уже футболистом «Ромы».

Тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не стал пренебрегать услугами новичка. А сменивший вскоре португальца Даниэле Де Росси и вовсе сделал Хёйсена основным игроком римлян. А Дин-то оказался хорош не только у своих ворот. Уже в четвёртой игре за «Рому» он открыл счёт своим голам в Серии А — поразил ворота «Кальяри». Даже после следующей игры с «Интером», которую римляне проиграли на своём поле с результатом 2:4, у Де Росси нашлись хорошие слова для Хёйсена. Ибо он выручил «джаллоросси» как минимум в двух эпизодах. В следующем поединке рослый защитник «Ромы» поразил ворота «Фрозиноне».

Выяснилось, что Дин при росте 197 сантиметров не только силён при игре в воздухе и выигрывает большинство единоборств. Несмотря на солидные габариты, он проворен, хорошо стелится в подкатах и при этом очень корректен. За время выступления в «Роме» он не получил ни одной жёлтой карточки. Правда, сыграл он не так много — всего 11 встреч. В заключительных турах Серии А Де Росси усадил молодого футболиста в запас. На лицо было переутомление молодого защитника. Даже такие гиганты, как Дин Хёйсен, иногда устают.

Объект охоты

Срок аренды истёк, и Дин вернулся в «Ювентус», футболистом которого он стал в 16 лет. «Рома», конечно, хотела бы продлить сотрудничество, но выкупить Дина будет непросто. Тем более что помимо римлян свои претензии на талантливого игрока обозначили ещё несколько клубов. Весьма активен «Пари Сен-Жермен», у которого денег больше, чем у римлян. Претендент номер два — лондонский «Арсенал», которому тоже нужен рослый парень в центр обороны. А совсем недавно появились, правда, пока только слухи о желании «Баварии» заменить Маттейса де Лигта его молодым соотечественником. И не забывайте о самом «Ювентусе». У нового тренера Тиаго Мотты могут быть свои планы, как разумно использовать этого молодого человека в интересах клуба. Контракт Хёйсена с туринцами в силе до лета 2028 года. На обозначенную в Transfermarkt сумму отступных в 10 миллионов евро ориентироваться не стоит. Если даже «Ювентус» решится продать Дина сейчас, то ценник вырастет минимум вдвое.

Из голландцев в испанцы

Дин — уроженец Амстердама. Но когда ему было пять лет, его семья покинула Нидерланды и обосновалась в испанской Марбелье. Поэтому Испания стала для Хёйсена второй родиной. Футбольное образование он получил в «Малаге», а в возрасте 16 лет Дина пригласили в «Ювентус». Там он стал одним из лидеров молодёжной команды «Ювентус Некст Джен».

Отец Дина Донни Хёйсен тоже был футболистом. Но за свой родной «Аякс» он толком не играл. Ограничился матчами за молодёжный состав. Но именно Хёйсен-старший стал первым тренером Дина. А теперь является его агентом.

На юношеском уровне Дин выступал за сборные Нидерландов. На чемпионате Европы среди юношей 2022 года голландцы заняли второе место, уступив в финале французским сверстникам. На том турнире Хёйсен забил два мяча — реализовал пенальти в матчах группового этапа с командами Франции и Польши. В полуфинале Дин забил «с точки» в ворота сербов в послематчевой серии. А в финале, где голландцам снова противостояли французы, защитник сделал результативную передачу.

Неизвестно, рассматривал ли Рональд Куман молодого защитника в качестве кандидата в сборную Нидерландов. Скорее всего, нет. Но сейчас уже поздно. Поезд если не ушёл, то уже отправляется. Теперь, будучи игроком «Ромы», Хёйсен изъявил желание выступать за сборную Испании. И уже успел сыграть одну встречу за молодёжку. Испанцы даже называют его на свой манер — Уйсен, ибо в испанском языке буква Н не читается.

В первую сборную Испании Хёйсен не привлекался и в списках кандидатов пока не значится. Но рано или поздно чемпионы Европы прибегнут к его услугам. Рослый игрок в центр обороны им не помешает. И поэтому два испанских француза Эмерик Ляпорт и Робин Ле Норман могут получить конкурента в лице испанского голландца.

В своё время сборные Испании и Нидерландов спорили за сына Йохана Кройфа Хорди. В итоге обладатель каталонского имени сделал выбор в пользу голландцев, но ничем особенным в составе «оранжевых» не запомнился. Наполовину испанец, наполовину голландец Рафаэль ван Варт тоже мог выбрать родину своей мамы, но всё же предпочёл выступать за сборную своего отца. Чистокровный голландец Дин Хёйсен решил выступать за испанский флаг. Но пока он не заигран за первую сборную страны, мосты ещё не сожжены.