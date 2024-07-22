Отказался от родной фамилии, чтобы не быть в тени брата. Английский талант, о котором мечтает «Реал»

1721637053

сегодня, 11:30

Джоб Беллингем может превзойти Джуда.

Стало известно, что «Лацио» намерен приобрести 18-летнего хавбека «Сандерленда» Джоба Беллингема. Но конкуренцию римлянам в борьбе за англичанина готов составить лондонский «Тоттенхэм». Однако ещё раньше, в марте, о желании купить юного футболиста говорил президент «Реала» Флорентино Перес. И на то есть веская причина.

Джуд и Джоб

Несложно догадаться, что Джоб Беллингем — не кто иной, как младший брат лидера «Реала» Джуда Беллингема. По мнению вице-чемпиона Европы, младший брат очень талантлив. Даже способен превзойти его. И ещё Джуд хотел бы играть с братом в одной команде.

В настоящее время Джуд живёт с мамой Дениз в Мадриде. А глава семейства Марк остался с младшим в Англии. Переход Джоба в «Реал» помог бы воссоединению всей семьи. Но пока говорить об этом преждевременно. Даром что Флорентино Перес весьма комплементарно отзывался о младшем брате и говорил о желании увидеть дуэт Беллингемов.

Будут ли братья мешать друг другу? С чьей-то лёгкой руки в Англии запущен миф, будто братья — игроки одного плана. Ничего подобного. Джуд — футболист средней линии, играющий от своей штрафной площадки до чужой. Джоб — футболист более атакующий. Начинал как выдвинутый вперёд форвард, сейчас же в «Сандерленде» он исполняет роль атакующего полузащитника. Он выше старшего брата сантиметров на 6, шире в плечах. Но при этом братьям не чужд универсализм. Поэтому если их поставить вместе, чего кстати никогда не было, Джуд и Джоб будут дополнять один другого. Опять же, всё это предположения. Но хотелось бы посмотреть на этот тандем. И не только в сборной Англии образца 2026-2028.

Молодой да ранний

Джоб — настоящий атлет. У него сложно отобрать мяч. Беллингем умело работает корпусом. При своих габаритах он весьма пластичен. Голов-шедевров типа того, который соорудил его брат в ворота сборной Словакии на последнем чемпионате Европы, за младшим пока не числится. Но всему своё время. Также у Джоба хороший поставленный удар, и один из своих взрослых голов он провел, пробив метров с 30.

Как и Джуд, Джоб — воспитанник «Бирмингем Сити». И тоже рано дебютировал — в 16 с небольшим. И тоже рано покинул родной клуб. С той лишь разницей, что Джуд уехал в дортмундскую «Боруссию», где и раскрутился. Джоб тоже в 17 лет перешел в «Сандерленд». Но шестикратный чемпион Англии сейчас переживает не лучшие времена и выступает в Чемпионшипе.

И когда Джуд блистал в «Реале», забивая едва ли не в каждом матче, Джоб пробивался в основу «чёрных котов». И пробился. Юный футболист участвовал в 36 матчах из 46, забил 6 мячей и сделал одну голевую передачу. Неплохой результат для 18-летнего игрока.

При этом Джоб очень не любит, когда его называют младшим братом Джуда. Нет, отношения между братьями прекрасные. Джоб с огромным уважением говорит о звезде «Реала» и сборной Англии. Но хочет быть фигурой самодостаточной, а не находиться в тени старшего брата. Поэтому на его футболке нет фамилии. Только имя. Те, кто знает, и так поймут.

Конечно, за Джобом давно и пристально наблюдают другие клубы. До недавнего времени был просто мониторинг. В мае о желании приобрести молодого футболиста сообщили «Кристал Пэлас» и «Брайтон». Но совсем недавно итальянские инсайдеры сообщили, что «Лацио» готов выложить за юношу 15 миллионов евро. Не отстаёт и «Тоттенхэм», который собирается перебить предложение римлян.

Переход неизбежен

Конечно, уже бывший главный тренер «Сандерленда» Тони Моубрей не хотел, чтобы талантливый футболист куда-либо уходил. Такой игрок нужен «чёрным котам», чтобы прогрессировать. Не вечно же шестикратному чемпиону Англии находиться на задворках. В последнем чемпионате они заняли 16-е место. Но вряд ли небогатый «Сандерленд» сможет устоять перед соблазном продать вундеркинда за хорошие деньги. Поэтому вероятность того, что следующий сезон Джоб начнёт в составе «чёрных котов», крайне невелика. Главное не прогадать с переходом.

Джуду повезло. Он попал в дортмундскую «Боруссию», где сразу получил игровую практику, а стало быть, возможность развиваться и прогрессировать. Но не факт, что также повезёт младшему брату. Самое плохое, что с ним может случиться — сорваться в другой клуб и присесть там на лавочку. Уже упомянутый Тони Моубрей говорит, что для Джоба главное играть постоянно. Но Моубрей ушёл, а как сложатся отношения Беллингема с новым тренером Регисом Ле Брисом, пока неизвестно.

И если уход из «Сандерленда» видится неизбежным, с новым клубом полная неопределённость. Вслед за «Лацио» и «Тоттенхэмом» наверняка появятся другие претенденты. Очень перспективным бы выглядел переход в «Ньюкасл». Даром что это враждебный для «Сандерленда» клуб. Зато в руках Эдди Хау Беллингем сможет получить много игрового времени в сильном составе, определиться с позицией, пройти закалку Премьер-Лигой, которая не видела старшего брата.

Самая большая глупость, которую может совершить Джоб — перейти в «Реал» сейчас. Не созрел он ещё для такого перехода. Тут не будет гарантированного места в основе. Зато неизбежно сравнение со старшим братом, приложением к которому рискует стать младший. Это не означает, что Джобу Беллингему вообще не стоит переходить в «Реал». В перспективе можно и нужно. Когда Джоб пройдёт серьёзную закалку и станет самодостаточной фигурой. Что и сделал Джуд перед переездом из Дортмунда в Мадрид.