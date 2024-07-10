Новое поколение звёзд выходит на передовую. Историю в полуфиналах Евро уже творит молодёжь

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10 июля 2024, 14:37

Намекают, что старожилам пора уходить.

У французов не было преимущества перед испанцами в преддверии полуфинала Евро – команда ужасно играла в атаке, Мбаппе и Гризманн были практически незаметны весь турнир. Адриен Рабьо решил нарабатывать психологическое преимущество – и попробовал задеть 16-летнего вингера «красной фурии» Ламина Ямаля:

Мы хотим вывести Ламина Ямаля из зоны комфорта, и, если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно.

Молодой лидер «Барсы» в ответ посоветовал говорить уже после того момента, «когда пришло время сказать „мат“». Выбить Ламина из колеи не удалось, даже наоборот – исполнитель забил красивейший гол из-за штрафной при 0:1 в пользу Франции. По сути, спас испанцев и положил начало камбэку. А уже после финального свистка прокричал в камеру: «Поговори теперь!» Всем понятно, кому это адресовано. И это отличная иллюстрация для смены поколений, которая продолжается на этом Евро. Молодые игроки теперь готовы делать разницу.

Беллингем уже захватил лидерство в Англии

Пожалуй, настоящий вожак среди молодёжи, которая добралась до полуфинала. На Джуда сильно повлияла атмосфера в Мадриде – победные традиции, постоянное давление, борьба за все трофеи. Хавбек быстро пропитался этим духом и принёс его в национальную команду. Ему вряд ли по душе футбол, который команде ставит Саутгейт. Коллектив чувствует себя неуверенно, поэтому приходится брать на себя инициативу.

Беллингем принёс англичанам три очка в игре с сербами (это позволило пройти в плей-офф). Он же забил в добавленное время матча 1/8 финала со словаками (когда горели 0:1). Он же наверняка будет тем, кто за уши потащит англичан в финал.

Сака прошёл боль решающей ошибки

Букайо Сака опытен не по годам – уже в 22 года он относится к главной ударной силе сборной Англии. В 18 лет попал в основу «Арсенала» и стал игроком стартовой обоймы. Это было время, когда «канониры» пробили дно и два сезона кряду финишировали на восьмом месте в АПЛ . Потом – дебютный Евро со сборной Англии. Тот, на котором «три льва» добрались до финала, могли снять кубковое проклятие – но уступили Италии по пенальти. Как раз после того как Сака доверили пятый удар в серии пенальти и тот не забил. Дальше – сезон-22/23 и чемпионская гонка с «Сити». Титул так близко, но не хватает опыта и мощностей. Трофей утекает в руки «горожан».

К своим 22 годам Букайо прошёл настолько суровую школу, что уже сейчас крепок психологически – достаточно, чтобы выдерживать давление, которое идёт на сборную. И против Швейцарии как раз Сака вернул равенство на табло. Это позволило перевести матч в серию пенальти и пробиться в следующую стадию.

Фодена сравнивают с Месси

Фила очень любят в «Сити» – это один из первых ярких плодов клубной академии, который теперь является лидером «горожан». Его история кардинально отличается от пути того же Сака – победные традиции, которые впитывались с раннего возраста, игра с лучшими, постоянная борьба за титулы. Показательно, что опытнейший Гвардиола – экс-наставник романтичной «Барсы» и сильнейшей «Баварии» – решил, что именно Фоден достоин сравнения с Месси:

Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Не хочу сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи.

Это высказывание марта 2024 года. К июню вингер набил 19 голов и 8 ассистов в 35 матчах АПЛ (теперь его готовы сделать самым высокооплачиваемым английским футболистом). Правда, пока его качества не помогают англичанам вытаскивать матчи.

У Англии уже всходит новая звезда

Костяк обновляется с аномальной скоростью – трём лидерам «трёх львов» нет и 25, а теперь восходит новая звезда. Кобби Майну вырос на выжженной земле красной части Манчестера – в огромной нужде, которую продолжают испытывать «Юнайтед». «Красные дьяволы» столкнулись в минувшем сезоне с повальной эпидемией травм, которая «выкосила» всех лидеров. Манкунианцы почти не играли в оптимальном составе. Что говорить, если весной в центре обороны с первых минут выходил Камбвала – даже не четвёртый выбор на этой позиции.

Тен Хаг просто оказался вынужден довериться молодому выпускнику академии – и тот быстро принялся тушить пожар в опорной зоне, который разгорался от Каземиро. Сейчас Кобби получил благословение от прагматичного Саутгейта – к плей-офф завоевал место в старте, сыграл с первых минут и против Словакии, и против Швейцарии. А также держит самую высокую точность паса среди полузащитников на Евро-2024 – 96%, 5 неточных передач из 138.

Симонс – главная надежда нового ПСЖ

В этот список можно было включить и Коди Гакпо – но ему уже 25 лет. Да и раскрылся он чуть раньше. Хави Симонс тоже давно на слуху – но именно сейчас происходит его становление как лидера национальной команды. Если ван Гал на ЧМ -2022 предпочитал оставлять 19-летнего полузащитника на скамейке, то Куман на Евро-2024 сделал 21-летнего хавбека важной частью центральной оси. Хави вырос в важного диспетчера «оранжевых», который отметился уже тремя голевыми, две из них – в плей-офф.