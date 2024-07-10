Новое поколение звёзд выходит на передовую. Историю в полуфиналах Евро уже творит молодёжь

Намекают, что старожилам пора уходить.
У французов не было преимущества перед испанцами в преддверии полуфинала Евро – команда ужасно играла в атаке, Мбаппе и Гризманн были практически незаметны весь турнир. Адриен Рабьо решил нарабатывать психологическое преимущество – и попробовал задеть 16-летнего вингера «красной фурии» Ламина Ямаля:
Мы хотим вывести Ламина Ямаля из зоны комфорта, и, если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно.
Молодой лидер «Барсы» в ответ посоветовал говорить уже после того момента, «когда пришло время сказать „мат“». Выбить Ламина из колеи не удалось, даже наоборот – исполнитель забил красивейший гол из-за штрафной при 0:1 в пользу Франции. По сути, спас испанцев и положил начало камбэку. А уже после финального свистка прокричал в камеру: «Поговори теперь!» Всем понятно, кому это адресовано. И это отличная иллюстрация для смены поколений, которая продолжается на этом Евро. Молодые игроки теперь готовы делать разницу.
Беллингем уже захватил лидерство в Англии
Пожалуй, настоящий вожак среди молодёжи, которая добралась до полуфинала. На Джуда сильно повлияла атмосфера в Мадриде – победные традиции, постоянное давление, борьба за все трофеи. Хавбек быстро пропитался этим духом и принёс его в национальную команду. Ему вряд ли по душе футбол, который команде ставит Саутгейт. Коллектив чувствует себя неуверенно, поэтому приходится брать на себя инициативу.
Беллингем принёс англичанам три очка в игре с сербами (это позволило пройти в плей-офф). Он же забил в добавленное время матча 1/8 финала со словаками (когда горели 0:1). Он же наверняка будет тем, кто за уши потащит англичан в финал.
Сака прошёл боль решающей ошибки
Букайо Сака опытен не по годам – уже в 22 года он относится к главной ударной силе сборной Англии. В 18 лет попал в основу «Арсенала» и стал игроком стартовой обоймы. Это было время, когда «канониры» пробили дно и два сезона кряду финишировали на восьмом месте в АПЛ. Потом – дебютный Евро со сборной Англии. Тот, на котором «три льва» добрались до финала, могли снять кубковое проклятие – но уступили Италии по пенальти. Как раз после того как Сака доверили пятый удар в серии пенальти и тот не забил. Дальше – сезон-22/23 и чемпионская гонка с «Сити». Титул так близко, но не хватает опыта и мощностей. Трофей утекает в руки «горожан».
К своим 22 годам Букайо прошёл настолько суровую школу, что уже сейчас крепок психологически – достаточно, чтобы выдерживать давление, которое идёт на сборную. И против Швейцарии как раз Сака вернул равенство на табло. Это позволило перевести матч в серию пенальти и пробиться в следующую стадию.
Фодена сравнивают с Месси
Фила очень любят в «Сити» – это один из первых ярких плодов клубной академии, который теперь является лидером «горожан». Его история кардинально отличается от пути того же Сака – победные традиции, которые впитывались с раннего возраста, игра с лучшими, постоянная борьба за титулы. Показательно, что опытнейший Гвардиола – экс-наставник романтичной «Барсы» и сильнейшей «Баварии» – решил, что именно Фоден достоин сравнения с Месси:
Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Не хочу сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи.
Это высказывание марта 2024 года. К июню вингер набил 19 голов и 8 ассистов в 35 матчах АПЛ (теперь его готовы сделать самым высокооплачиваемым английским футболистом). Правда, пока его качества не помогают англичанам вытаскивать матчи.
У Англии уже всходит новая звезда
Костяк обновляется с аномальной скоростью – трём лидерам «трёх львов» нет и 25, а теперь восходит новая звезда. Кобби Майну вырос на выжженной земле красной части Манчестера – в огромной нужде, которую продолжают испытывать «Юнайтед». «Красные дьяволы» столкнулись в минувшем сезоне с повальной эпидемией травм, которая «выкосила» всех лидеров. Манкунианцы почти не играли в оптимальном составе. Что говорить, если весной в центре обороны с первых минут выходил Камбвала – даже не четвёртый выбор на этой позиции.
Тен Хаг просто оказался вынужден довериться молодому выпускнику академии – и тот быстро принялся тушить пожар в опорной зоне, который разгорался от Каземиро. Сейчас Кобби получил благословение от прагматичного Саутгейта – к плей-офф завоевал место в старте, сыграл с первых минут и против Словакии, и против Швейцарии. А также держит самую высокую точность паса среди полузащитников на Евро-2024 – 96%, 5 неточных передач из 138.
Симонс – главная надежда нового ПСЖ
В этот список можно было включить и Коди Гакпо – но ему уже 25 лет. Да и раскрылся он чуть раньше. Хави Симонс тоже давно на слуху – но именно сейчас происходит его становление как лидера национальной команды. Если ван Гал на ЧМ-2022 предпочитал оставлять 19-летнего полузащитника на скамейке, то Куман на Евро-2024 сделал 21-летнего хавбека важной частью центральной оси. Хави вырос в важного диспетчера «оранжевых», который отметился уже тремя голевыми, две из них – в плей-офф.
Настолько же стремительно он развивается на клубном уровне. Очередная аренда – в «Лейпциг» – подошла к концу, теперь его хочет перехватить «Бавария». А ПСЖ после ухода Мбаппе видит в Симонсе одно из главных действующих лиц проекта – и поэтому не намерен отпускать игрока менее, чем за 100 миллионов евро.
Многие называют игру и матчи сборной Англией скучными, неинтересными......матч против Словакиии держал в напряжении до самого конца, было 95 минута когда Беллингем сравнял, после Кейн заталкал победный, в матчей со Швейцарией было также те забили первыми Сака сравнял, дошли до серии пенальти и казалось на прошлом Евро проиграли в финале Сака не забил, а в этот раз сумели реализовать, напряжение колосальное, игру Англии нельзя назвать скучной..........да может везет может со скрипом, но они явно не опускают руки....Да то Беллингем забил, то Сака, то Пикфорд спас, это и есть командная игра, если не один то другой, Палмер явно оживляет игру.
Многие называют игру и матчи сборной Англией скучными, неинтересными......матч против Словакиии держал в напряжении до самого конца, было 95 минута когда Беллингем сравнял, после Кейн заталкал победный, в матчей со Швейцарией было также те забили первыми Сака сравнял, дошли до серии пенальти и казалось на прошлом Евро проиграли в финале Сака не забил, а в этот раз сумели реализовать, напряжение колосальное, игру Англии нельзя назвать скучной..........да может везет может со скрипом, но они явно не опускают руки....Да то Беллингем забил, то Сака, то Пикфорд спас, это и есть командная игра, если не один то другой, Палмер явно оживляет игру.