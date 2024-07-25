Клубы РПЛ ищут своего Ламина Ямаля. В «Динамо» ждут нового Захаряна, а в «Локомотиве» – Глушенкова

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В составах известных клубов вчерашние школьники.

В РПЛ появляются интересные молодые игроки

В мире всё чаще полагаются на юных игроков. В этом таится опасность, организмы школьников надо беречь. Многие истории раннего взросления в футболе завершаются так, как у Фредди Аду и Ансу Фати. Но Ламин Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, отметился голом и ассистами. Теперь ему семнадцать лет. Только окончил школу и является одним из самых ценных футболистов «Барселоны».

В РПЛ настолько юного парня найти сложно. Хотя Сергей Пиняев, играющий в 19 лет за «Локомотив», дебютировал в низшей лиге в 15 лет. А стартовый гол в РПЛ вингер забил ещё в декабре 2021-го. Сейчас Пиняев – один из шестнадцати футболистов моложе двадцати лет, которые появились на поле в первом туре РПЛ . Причем многие юные футболисты сыграли прекрасно. Например, у Пиняева 7 ударов.

На счету вингера «Локомотива» гол «Акрону» в день яркой победы. А в центре обороны у «Динамо» вышли 19-летние Лепский и Майсторович. Россиянин и серб допустили один гол в ворота Лунёва, но в итоге победили. Личка будет доверять молодым, пока приходят в себя нестарые Фернандес и Маричаль. А также пока на Олимпиаде играет ветеран Бальбуэна. Но защитники — не единственные юниоры «Динамо».

Команда, которая воспитала Захаряна, сейчас надеется на прогресс 17-летнего хавбека Виктора Окишора. Если уроженец Молдовы начнет удачно выходить на замену, то о нём узнают все. Как в прошлом сезоне узнали о Козлове из Санкт-Петербурга. Данила провел ряд классных матчей за «Балтику» весной, а теперь перешел в «Краснодар». Молодых игроков отличает спортивная наглость, смело идут в дриблинг.

Атакующий футбол помогает ставить на студентов

Когда идёт атака на атаку, как во многих матчах РПЛ последних лет, то у молодых больше шансов себя показать. А опытные люди важны, чтобы сбалансировать схему. Понятно, что бывают исключения. Испанец Сеск Фабрегас зрело играл в центре поля у «Арсенала» с юности. Но чаще в опорной зоне не Майну, а Райс, Родри и футболисты старше двадцати лет. В РПЛ тоже не ждут много юных опорников. А вот другие позиции требуют свежей крови.

Лишь вратари в своем мире. Новый Акинфеев вряд ли появится, чтобы играл в основе клуба РПЛ с 16 лет. В высшем дивизионе даже 22-летний Агкацев — это молодой голкипер. Двадцатилетний Тороп может подменять Акинфеева, но ветераны на вратарской позиции на первом плане. А вот в атаке обязательно появится больше молодых ребят. В первом туре понравился 19-летний Батраков из «Локомотива». Раньше он играл глубже.

После ухода Глушенкова в «Зенит» тренеры позволили юноше исполнять стандарты, расположиться в атаке рядом с Воробьевым и Пиняевым. На счету Алексея один из голов в ворота «Акрона». Батраков отличился, как и центральный защитник «Динамо» Лепский в поединке против «Факела». По голам заметить нового футболиста проще всего, но есть также активные оборонительные действия, ведь молодые игроки бегают с желанием.

Левый латераль «Рубина» Илья Рожков классно отпахал в матче против «Пари НН». Его команда пропустила дважды, но 19-летний игрок совершил 5 отборов и 3 перехвата мяча. Активно помогал опытному Грицаенко, левому центральному защитнику в тройке казанцев. Подкупает, когда игроки не старше 20 лет оказываются грамотными на фоне с взрослыми соперниками и напарниками, как Майсторович у «Динамо» в лучших матчах.

Конкуренция закаляет юных игроков в составах грандов

Никите Салтыкову, новичку «Локомотива», который перешел в команду из «Крыльев Советов», будет непросто найти себе место в основе новой команды в 19 лет. Даже после ухода Миранчука, Жемалетдинова и Глушенкова. Юному атакующему хавбеку «Динамо» Окишору надо подвинуть Нгамалё, Бителло или Карраскаля, троих прекрасных созидателей. Даже форвард Тюкавин не сразу оказался в старте, ждал старения Смолова.

А у «Зенита» есть 18-летний бразилец Педро, техничный вингер. Показывал себя отрезками в прошлом сезоне. Но в команде Семака настолько большая конкуренция, что даже более опытные латиноамериканцы не смогут оказаться в основном составе. Но Педро талантливый, ему нужно доверять. В «Ростове» Карпин обязательно будет искать новых юных игроков, которые смогут удивить хотя бы выходом на замену в важном матче.

У ЦСКА нет другого выхода, кроме поиска к молодому легионеру из Узбекистана Файзуллаеву юных воспитанников из школы «армейцев». А если поднять планку, изучая игроков не старше 22 лет, то в первом туре РПЛ выпустили на поле 57 человек из этой категории. Не только «Динамо» и «Локомотив», но также «Спартак» и «Крылья Советов» в ближайшем сезоне будут зависеть от юниоров из-за нестабильности опытных игроков.

Соболева отстранили от тренировок с первой командой «Спартака», опытный форвард планирует уйти в «Зенит». Двадцатилетний Мелёшин и двадцатидвухлетний Угальде должны подстраховать Станковича, пока бразильский новичок «красно-белых» Жозе набирает форму для игры в атаке. Ещё по прошлому сезону, когда дерзкий Тюкавин забил 15 голов и сделал 9 ассистов в РПЛ , было понятно – активно идёт смена поколений.

Отдельные имена, как Пиняев, давно на слуху. Но каждый сезон дарит новых звездочек. Хавбек Козлов должен завоевать доверие Мусаева в «Краснодаре». Окишору желаем успеха в «Динамо» в роли джокера. Салтыкову важно вспоминать уроки тренера Осинькина и стремиться прогрессировать в бегущем и рискованном «Локомотиве». А известному Сергею Пиняеву после спада весной надо быстро наверстать упущенное.