В матче против «Зенита» не сыграет основной полузащитник «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины Амар Рахманович пропустит матч первого тура нового сезона РПЛ против «Зенита», который состоится завтра. Игрок получил повреждение голеностопа 13 июля в товарищеской игре против «Химок» (2:2).
Однако Рахманович может восстановиться к матчу второго тура РПЛ против «Ростова».
В прошедшем сезоне 30-летний атакующий полузащитник сыграл 29 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи.
в стартовой игре - никак не повлияет на результат. Зенит будет "рвать и метать"! Начало сезона, новые трансферы, 100-летие клуба, выигрыш Суперкубка - попробуйте остановить эту машину! И пяти Рахмановичей не хватит. Отыграетесь на ком-то другом...
в стартовой игре - никак не повлияет на результат. Зенит будет "рвать и метать"! Начало сезона, новые трансферы, 100-летие клуба, выигрыш Суперкубка - попробуйте остановить эту машину! И пяти Рахмановичей не хватит. Отыграетесь на ком-то другом...