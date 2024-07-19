В матче против «Зенита» не сыграет основной полузащитник «Крыльев Советов»

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вчера, 13:31

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины пропустит матч первого тура нового сезона РПЛ против «Зенита», который состоится завтра. Игрок получил повреждение голеностопа 13 июля в товарищеской игре против «Химок» (2:2).

Однако Рахманович может восстановиться к матчу второго тура РПЛ против «Ростова».

В прошедшем сезоне 30-летний атакующий полузащитник сыграл 29 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи.