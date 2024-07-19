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В матче против «Зенита» не сыграет основной полузащитник «Крыльев Советов»

вчера, 13:31
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17:30 Не начался

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины Амар Рахманович пропустит матч первого тура нового сезона РПЛ против «Зенита», который состоится завтра. Игрок получил повреждение голеностопа 13 июля в товарищеской игре против «Химок» (2:2).

Однако Рахманович может восстановиться к матчу второго тура РПЛ против «Ростова».

В прошедшем сезоне 30-летний атакующий полузащитник сыграл 29 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи.

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lotsman
lotsman
вчера в 14:57
Я думаю что у Крыльев есть замена Рахмановичу.
Хиромант
Хиромант ответ zbha4yf337t6 (раскрыть)
вчера в 13:58
- Да не расстраивайтесь вы так. Отсутствие (или присутствие) Амара Рахмановича
в стартовой игре - никак не повлияет на результат. Зенит будет "рвать и метать"! Начало сезона, новые трансферы, 100-летие клуба, выигрыш Суперкубка - попробуйте остановить эту машину! И пяти Рахмановичей не хватит. Отыграетесь на ком-то другом...
zbha4yf337t6
zbha4yf337t6
вчера в 13:39
Жаль, конечно, что Амар Рахманович пропустит матч против «Зенита». Но, возможно, он успеет восстановиться к игре против «Ростова».
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