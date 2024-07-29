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Генеральный директор «Пари НН»: «Дзюба пока не вписывается в наш бюджет»

вчера, 11:20

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил вероятность перехода в команду бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Журналисты спрашивали, есть ли вероятность перехода Дзюбы в клуб. Мы не исключили такую возможность, но переговоры конкретные не вели.

Как футболист он замечательный. Звезда, очень крутой. Но клуб не рассматривает Артёма и не рассмотрит его в ближайшей перспективе, наверное. У нас выработано понимание, кого мы ищем. Есть четко сформированный бюджет. Артём профессиональный и сверхдорогой футболист, и он пока в этот бюджет не впишется.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:49
Через 3 недели ему будет 36 лет....
Какой он "сверхдорогой"???
В таком возрасте пора за ночлег и еду играть....
Сверхорогой...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:02
Ему некогда пересмотреть свой ценник - утюжит поляны Мегафона на электрокаре....
adekvat
adekvat
вчера в 14:25
А кому он еще нужен? И где он сейчас?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:24
Он уже в футболиста не вписывается давно, чтобы "подходящие" бюджеты истребовать.
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:22
Прежде чем торговаться надо посмотреть за какой год ценник на его шее висит))
3d7wznerbfb7
3d7wznerbfb7
вчера в 13:47
Артём Яростный кулак мог бы уже и снизить расценки за полировку лавки
112910415
112910415
вчера в 13:42
но если пару годков подождать, то всё получится !
FreshMeat
FreshMeat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:30
Он уже давно стал спамером своих вирусных видео.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:59
Ну что ж если "он пока не вписывается в наш бюджет" - то есть смысл подождать пару - тройку лет , тогда уж точно "потянете"...)))
lotsman
lotsman
вчера в 12:39
Я почему то думал, что Дзюба уже включил голову и понял, что пора заняться чем нибудь другим, кроме футбола.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:29
Игрочишка кем-то может быть востребован?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:12
Ко всем предложениям этого фармацевта относительно Дзюбы надо добавлять слово был, а можно еще... да сплыл. Он давно уже не футболист, почти год.
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:03
Никому не нужное бревно
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