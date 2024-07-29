Генеральный директор «Пари НН»: «Дзюба пока не вписывается в наш бюджет»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил вероятность перехода в команду бывшего нападающего «Локомотива» .

Журналисты спрашивали, есть ли вероятность перехода Дзюбы в клуб. Мы не исключили такую возможность, но переговоры конкретные не вели.

Как футболист он замечательный. Звезда, очень крутой. Но клуб не рассматривает Артёма и не рассмотрит его в ближайшей перспективе, наверное. У нас выработано понимание, кого мы ищем. Есть четко сформированный бюджет. Артём профессиональный и сверхдорогой футболист, и он пока в этот бюджет не впишется.