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Трошечкин: «На сборах мы выглядели лучше, чем сейчас»

вчера, 11:29

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин оценил старт команды в новом сезоне.

Я часть сборов пропустил из‑за травмы. Но на сборах, мне кажется, выглядели лучше, чем сейчас. Может, уровень сопротивления на сборах быть чуть ниже, была раскованность больше, чем сейчас. Нет ответа, почему такой результат.

Слишком много пропускать для нас не свойственно. До конца марта мы так не играли, а потом понеслось. Но всё хорошее и плохое заканчивается. Эта неудачная полоса тоже закончится, будем стараться вылезти из этого. Думаю, вылезем.

Не нам, футболистам, решать судьбу тренера. Понятно, что мы не на верху турнирной таблицы, и мы играем с нашим прямым конкурентом (махачкалинским «Динамо») в предстоящем туре. Матч будет очень важный, хотя за каждую игру в чемпионате дают 3 очка. Надо просто выигрывать.

Напомним, «Пари НН» проиграл все официальные игры текущего сезона (2:4, 0:3, 1:4).

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Scorp689
Scorp689
вчера в 12:27
В пердиве лучше не будет, там тоже насуют...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:30
Что то мне шепчет, ставь косарь на Динамо!))
Гость
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