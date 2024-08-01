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«Иногда хочется всё бросить, но я воин». Неймар — о травме

вчера, 21:54

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар прокомментировал процесс восстановления после травмы. Футболист не играет с октября из-за повреждения крестообразных связок колена.

После этой травмы бывают тяжелые дни, когда хочется всё бросить. Это непросто преодолеть.

Но я воин, который не остановится, пока не достигнет своей цели! Бог – моя сила и моя опора. Мы будем бороться каждый день.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:18
воин ...
немедленно представляется индеец в боевой раскраске ... из числа тех, что позируют перед бутафорским вигвамом !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:16
Ему же где-то надо зарабатывать большие деньги, чтобы было что проигрывать в карты.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:08
Неймар, ты не одинок. У каждого, кто получал подобную травму, возникала мысль о завершении карьеры. И это естественно. Когда ты лежишь на больничной койке с привязанной к ноге гирькой, кругом серые стены больничной палаты, а под кроватью утка, которая ежедневно ждёт тебя, какие только мысли не придут в голову. Знаю-знаю, что ты уже ведёшь подвижнический образ жизни и отплясываешь на праздниках гопака, но мрачные мысли всё равно иногда посещают твою голову. Выздоравливай, выходи на поле и начинай снова радовать почитателей своего таланта фееричной игрой.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 04:41
Ха-ха-ха воин, который всю карьеру падал от дуновения ветерка)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:37
На протяжении всей карьеры....больше медийное лицо, для жёлто-прессной тусовки....чем футболист...
Артистизм....позёрство...индивидуализм и самолюбование всё же победили талант........жаль...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:50
плачущий убийца собственной карьеры
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:38
Воин? Это точно не про тебя!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:25
Неймар к сожалению похерил свой огромный талант
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:13
Ну какой из тебя воин?
j3tn38sw9tqr
j3tn38sw9tqr
вчера в 22:47
вот это анекдот конечно
EIIiada
EIIiada
вчера в 22:32
Думаю, только 2 вещи не позволяют ему закончить карьеру: поток денег и желание выиграть трофей со сборной. Хиляль много ему платит, чтобы отказаться. По сути, жизнь его не изменится, если он закончит карьеру. Также будет играть в покер, веселиться в клубах, делать детей. А так Хиляль ему 100 млн еще платит.

А вот выиграть трофей со сборной это сложнее. Бразилия сейчас переживает огромный спад. Даже на ЧМ могут не попасть. Когда такое было?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:32, ред.
Настоящий воин!))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:20
Уходить из футбола Неймарчику еще рановато.
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