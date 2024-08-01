«Иногда хочется всё бросить, но я воин». Неймар — о травме

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» прокомментировал процесс восстановления после травмы. Футболист не играет с октября из-за повреждения крестообразных связок колена.

После этой травмы бывают тяжелые дни, когда хочется всё бросить. Это непросто преодолеть.

Но я воин, который не остановится, пока не достигнет своей цели! Бог – моя сила и моя опора. Мы будем бороться каждый день.