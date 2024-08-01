Гвардиола: «Холанд чувствует себя некомфортно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о состоянии нападающего команды Эрлинга Холанда.
Форвард в двух последних товарищеских матчах (с «Миланом» и «Барселоной») покидал поле после перерыва.
Эрлинг чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придётся сделать шаг вперёд в тренировках и количестве игрового времени.
Сезон уже не за горами. У него есть характер, он мускулистый, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой.
а причины срыва просты, за 3 проведенных матча Пеп увидел:
1. молодежь сырая, Оскар Бобб более менее готов.
2. Филлипс окончательно дно, зачем покупали, сами не знаюь.
3. Холанд ни мяч принять не может, ни у соперника единоборство выиграть
(как при таких габаритах у него плохая игра головой и
плохой процент выигранных единоборств, тоже непонятно)
4. а тут еще и Альварес и Де Брюйне хотят уйти.
а причины срыва просты, за 3 проведенных матча Пеп увидел:
1. молодежь сырая, Оскар Бобб более менее готов.
2. Филлипс окончательно дно, зачем покупали, сами не знаюь.
3. Холанд ни мяч принять не может, ни у соперника единоборство выиграть
(как при таких габаритах у него плохая игра головой и
плохой процент выигранных единоборств, тоже непонятно)
4. а тут еще и Альварес и Де Брюйне хотят уйти.
Про Филипса сразу было понятно что это не игрок топ клуба а максимут середины АПЛ
Холланд по первости здорово сверкнул думаю , но потом игру его разобрали , так как в ней все прсосто и парень начал затухать! Надо работать над собой !
Альварес более разносторонний игрок нежели Холланд , но ему надо над реализацией поработать и он конечно хочет играть!А где повышать мастерство как не в играх!А про КДБ давно все сказано!Его некем заменит на данный момент думаю!Но по крайней мере тяжело!
P.S. У Холланда даже в FC 24 маленький оверол в игре головой!
Про Филипса сразу было понятно что это не игрок топ клуба а максимут середины АПЛ
Холланд по первости здорово сверкнул думаю , но потом игру его разобрали , так как в ней все прсосто и парень начал затухать! Надо работать над собой !
Альварес более разносторонний игрок нежели Холланд , но ему надо над реализацией поработать и он конечно хочет играть!А где повышать мастерство как не в играх!А про КДБ давно все сказано!Его некем заменит на данный момент думаю!Но по крайней мере тяжело!
P.S. У Холланда даже в FC 24 маленький оверол в игре головой!