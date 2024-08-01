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Гвардиола: «Холанд чувствует себя некомфортно»

вчера, 14:55

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о состоянии нападающего команды Эрлинга Холанда.

Форвард в двух последних товарищеских матчах (с «Миланом» и «Барселоной») покидал поле после перерыва.

Эрлинг чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придётся сделать шаг вперёд в тренировках и количестве игрового времени.

Сезон уже не за горами. У него есть характер, он мускулистый, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:14
Но Жоао Невеш тоже довольно не плох, но правда он довольно молод! А вот Рубена потерял из виду! Хотя когда играл в АПЛ был хорош и я не думал что уйдёт к арабам
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Нет Рубен Невеш )
Именно когда он играл за Вулверхэмптон, так как неизвестно в каком состоянии сейчас Невеш в Аль-Хиляль.
Он хорошо читал ворота соперника и мог забить с любой позиции. Прям как Джеррард или Родри.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:17
скорей солнце войдет с запада, чем развалится МС.
думаю, Пеп включил режим Семака.
тонко намекает шейху Мансуру о новых покупок...
STVA 1
STVA 1 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:09
Это который Жоао? Если да то наверное мог бы
Шишанутый
Шишанутый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:13
Вобщем Мс развалевается на глазах 👎 а значит Реал спокойно закрепит за собой званее чемпеонов Европы.🏆 Конкурентов не видать на горизонте!! 👀
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:47, ред.
Вообще игроки Лидса (учитывая их футбол), они как будто деревяные. Может Бьелса делает из них такими или они были такими и они подходят Бьелсе. Они неповоротливые как и полузащита Атлетика Бьелсы. В финале Лиги Европы между Атлетик и Атлетико было понятно кто фаворит, это как состязание грузовика ЗИЛ и легковушки жигули.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:42
Невеш из Вулверхэмптона мог бы заменить КДБ. Возможно это даже улучшенная версия КДБ.
112910415
112910415
вчера в 17:36
да уж, не всё гладко в королевстве Пепа ...
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:11
Сырую молодежь по любому надо натаскивать как раз в таких турне!
Про Филипса сразу было понятно что это не игрок топ клуба а максимут середины АПЛ
Холланд по первости здорово сверкнул думаю , но потом игру его разобрали , так как в ней все прсосто и парень начал затухать! Надо работать над собой !
Альварес более разносторонний игрок нежели Холланд , но ему надо над реализацией поработать и он конечно хочет играть!А где повышать мастерство как не в играх!А про КДБ давно все сказано!Его некем заменит на данный момент думаю!Но по крайней мере тяжело!
P.S. У Холланда даже в FC 24 маленький оверол в игре головой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:35
кажется. у Пепа срыв.
а причины срыва просты, за 3 проведенных матча Пеп увидел:
1. молодежь сырая, Оскар Бобб более менее готов.
2. Филлипс окончательно дно, зачем покупали, сами не знаюь.
3. Холанд ни мяч принять не может, ни у соперника единоборство выиграть
(как при таких габаритах у него плохая игра головой и
плохой процент выигранных единоборств, тоже непонятно)
4. а тут еще и Альварес и Де Брюйне хотят уйти.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:20
Так создавайте ему комфорт... в чем дело то.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:00
Торопить события не стоит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:00
Пусть поправляется и набирает форму...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:59
Холланду нужно быстрее бежать из МС.
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