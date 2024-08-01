Гвардиола: «Холанд чувствует себя некомфортно»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о состоянии нападающего команды .

Форвард в двух последних товарищеских матчах (с «Миланом» и «Барселоной») покидал поле после перерыва.

Эрлинг чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придётся сделать шаг вперёд в тренировках и количестве игрового времени.

Сезон уже не за горами. У него есть характер, он мускулистый, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой.