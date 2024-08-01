Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2024/2025

Махачкалинское «Динамо» переиграло «Крылья Советов» в матче Кубка России

вчера, 21:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Гол забил Абакар Гаджиев на 83-й минуте.

После этой игры «Динамо» идет на 2-м месте в группе А (3 балла), самарцы занимают 3-ю строчку (0 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Амкал» забил восемь голов «Коломне» в матче Кубка России
Вчера, 19:57
«Астана» переиграла «Милсами» и вышла в 3-й раунд отбора Лиги конференций
Вчера, 19:38
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бетис»
Вчера, 08:24
«Реал» уступил «Милану» в первом матче Эндрика
Вчера, 08:18
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче
Вчера, 08:15
«Челси» одержал победу над «Америкой»
Вчера, 08:12
Сортировать
Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ gorets004 (раскрыть)
сегодня в 12:29
У них скоро будет Олейников,вот он будет напрягать.Жалко,что уходит с Ахмата.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 12:28
Главное для Динамо не промахнуться с нападающим,думайте кого будете покупать.
gorets004
gorets004
сегодня в 10:00
несколько раз спас Песьяков.У КС есть хороший игрок Бабкин .вышел и сразу стал напрягать наших
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:08
М-да... Крылышки совсем сдали... К сезону не готовы.
Осинькину нужно создавать новую команду и налаживать игровые связи.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 09:06
Молодцы Динамо, проявили характер......
Petergoff
Petergoff
сегодня в 08:12
И да же Пися не спас игру, при всём своём мастерстве вратарского дела. Динамо победило, но лучший Пися.
ABir
ABir
сегодня в 06:04
КС в этом сезоне проиграло все свои матчи, впереди игра со Спартаком. Крылья не могут всегда проигрывать, но и Спартак не должен проиграть аутсайдеру чемпионата у себя дома. Как-то тревожно становится за исход этой игры.
112910415
112910415
сегодня в 05:16
Крылья в полумёртвом виде ...
а впереди Спартак
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:20
С передачи Пальцева,гол забил Гаджиев!
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:03
Выскажу своё мнение по этому матчу.
КОГДА Крылья Советов НАЧНУТ в этом сезоне ИГРАТЬ В ФУТБОЛ?
Какая-то ШОБЛА была на поле, ей Богу... ((
Мне могут возразить: мол, не все игроки основного состава сегодня играли, поэтому такое и получилось.
Но дело-то в том, что и основа также на поле в этом сезоне двигается по полю!
Игроки КС разучились играть в футбол?
То, что сейчас по какой-то непонятной для меня причине происходит с командой, с её ИГРОЦКИМИ качествами, я иначе как катастрофой назвать н могу...
А махачкалинцы молодцы.
Команда не очень техничная, но "бегающая", что не может не радовать.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:55
Осинькину простительно.Как никак,бывший игрок Динамо Махачкала!Атак,первая победа есть!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:53
Крылья не узнать....
3 поражения к ряду....8 пропущенных...
И в августе....2 Спартака и 2 Динамо....
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:46
Да нет,Самара не вылетит. В Самаре трансферы качественные на подходе,да и тренер классный.
Capral
Capral
вчера в 21:44, ред.
Очень мне нравится Махачкала- чисто тренерская команда!!! Причем интересно отметить, достаточно разнопланово играет команда. Если в Краснодаре, больше, мешали играть сопернику, прессинговали, ломали игру техничным быкам, то сегодня, в равной игрe, дома- играли без прессинга, в открытый футбол и надо сказать- достаточно комбинационный. Чередует команда контригру с позиционным футболом, разрезающий пас и, что особенно понравилось- практически без банальных навесов и длинных передач, больше короткий и средний пас... Oчень технично смотрится команда- с присущей всем южанам самобытной техникой!!!

А вот Самара разчаровала. Привычная острая фланговая игра, фирменная, самарцев, сегодня почти не просматривалась. Кое-как, добирались до штрафной соперника, пытались комбинировать, но получалось неважно. Вобщем и целом- неубедительно сыграли сегодня гости и счет надо сказать- по игре. Mогли раньше махачкалинцы забить, но великолепный Песьяков- тряхнул стариной и несколько раз спасал команду!!!

Махачкалинцев с победой, и надо сказать- весьма симпатичной!!!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 21:43
С победой Динамо!!!!Н
adekvat
adekvat
вчера в 21:42
Крылья с такой игрой в этом сезоне вылетят в РПЛ.
drug01
drug01
вчера в 21:31
Поздравляем Динамо с первой победой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 