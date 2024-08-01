Махачкалинское «Динамо» переиграло «Крылья Советов» в матче Кубка России

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Гол забил Абакар Гаджиев на 83-й минуте.
После этой игры «Динамо» идет на 2-м месте в группе А (3 балла), самарцы занимают 3-ю строчку (0 очков).
|Динамо1 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Гол забил Абакар Гаджиев на 83-й минуте.
После этой игры «Динамо» идет на 2-м месте в группе А (3 балла), самарцы занимают 3-ю строчку (0 очков).
А вот Самара разчаровала. Привычная острая фланговая игра, фирменная, самарцев, сегодня почти не просматривалась. Кое-как, добирались до штрафной соперника, пытались комбинировать, но получалось неважно. Вобщем и целом- неубедительно сыграли сегодня гости и счет надо сказать- по игре. Mогли раньше махачкалинцы забить, но великолепный Песьяков- тряхнул стариной и несколько раз спасал команду!!!
Махачкалинцев с победой, и надо сказать- весьма симпатичной!!!
А вот Самара разчаровала. Привычная острая фланговая игра, фирменная, самарцев, сегодня почти не просматривалась. Кое-как, добирались до штрафной соперника, пытались комбинировать, но получалось неважно. Вобщем и целом- неубедительно сыграли сегодня гости и счет надо сказать- по игре. Mогли раньше махачкалинцы забить, но великолепный Песьяков- тряхнул стариной и несколько раз спасал команду!!!
Махачкалинцев с победой, и надо сказать- весьма симпатичной!!!
КОГДА Крылья Советов НАЧНУТ в этом сезоне ИГРАТЬ В ФУТБОЛ?
Какая-то ШОБЛА была на поле, ей Богу... ((
Мне могут возразить: мол, не все игроки основного состава сегодня играли, поэтому такое и получилось.
Но дело-то в том, что и основа также на поле в этом сезоне двигается по полю!
Игроки КС разучились играть в футбол?
То, что сейчас по какой-то непонятной для меня причине происходит с командой, с её ИГРОЦКИМИ качествами, я иначе как катастрофой назвать н могу...
А махачкалинцы молодцы.
Команда не очень техничная, но "бегающая", что не может не радовать.
КОГДА Крылья Советов НАЧНУТ в этом сезоне ИГРАТЬ В ФУТБОЛ?
Какая-то ШОБЛА была на поле, ей Богу... ((
Мне могут возразить: мол, не все игроки основного состава сегодня играли, поэтому такое и получилось.
Но дело-то в том, что и основа также на поле в этом сезоне двигается по полю!
Игроки КС разучились играть в футбол?
То, что сейчас по какой-то непонятной для меня причине происходит с командой, с её ИГРОЦКИМИ качествами, я иначе как катастрофой назвать н могу...
А махачкалинцы молодцы.
Команда не очень техничная, но "бегающая", что не может не радовать.